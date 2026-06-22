ФСБ задержала двух россиян за подготовку теракта на железной дороге в Подмосковье

Tекст: Вера Басилая

В ФСБ сообщили, что на территории Московской области пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к подготовке террористического акта, передает ТАСС.

Следствие установило, что фигуранты дела вышли на связь с представителями украинских спецслужб. Выполняя указания своего куратора, они забрали из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство.

С помощью этой взрывчатки задержанные намеревались устроить теракт на одном из участков железной дороги Московского узла. Их главной целью был проходящий товарный состав, перевозящий горюче-смазочные материалы.

В январе текущего года силовики задержали троих россиян за подготовку теракта на железной дороге в Свердловской области.

Осенью прошлого года сотрудники ФСБ предотвратили попытку подрыва железнодорожных путей в Краснодаре.

Летом прошлого года правоохранители ликвидировали двух пособников украинских спецслужб в Подмосковье.