Дело владельца «М2М Прайвет Банка» и экс-совладельца «Азбуки вкуса» отправили в суд

Экс-совладельца «Азбуки вкуса» и «Кофе Хауз» Якубовского снова отдали под суд

Tекст: Вера Басилая

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о растрате 14 млрд рублей, фигурантами которого стали известные российские бизнесмены, передает РИА «Новости». Павел Масловский, владеющий «М2М Прайвет Банком» и «Азиатско-Тихоокеанским Банком», а также Кирилл Якубовский, ранее совладелец сети «Азбука вкуса», обвиняются в организации преступного сообщества.

По версии следствия, в ноябре 2011 года Масловский создал преступную группу в Москве. В нее вошли Якубовский, акционер Андрей Новиков, исполняющая обязанности председателя правления Инна Иванова и управляющая филиалом Татьяна Шаблыко. Злоумышленники похитили средства кредитных организаций путем выдачи невозвратных займов подконтрольным компаниям.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца ПАО «М2М Прайвет Банк» и АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» Павла Масловского, члена совета директоров указанных банков Кирилла Якубовского... Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», – заявили в ведомстве. Всем фигурантам предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и растрате.

В апреле прошлого года суд приговорил Кирилла Якубовского к восьми годам колонии за хищение средств.

Вскоре следователи возбудили против бывшего совладельца «Азбуки вкуса» новое уголовное дело.

В конце прошлого года Мосгорсуд освободил бизнесмена от наказания по первому приговору из-за истечения сроков давности.







