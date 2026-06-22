«Единая Россия» готовит своих кандидатов из числа ветеранов СВО к предвыборной борьбе

Tекст: Елизавета Шишкова

Партия «Единая Россия» организует обучение по курсу «Политический лидер» для победителей предварительного голосования из числа ветеранов СВО. Второй поток очных занятий стартует сразу после съезда, на котором утвердят предвыборные списки, передает пресс-служба «Единой России».

«Мы уверены в человеческих качествах, волевых началах, патриотизме людей, которые рисковали жизнью за Родину. В первом потоке у нас было семь Героев России, десятки вчерашних военнослужащих с боевыми наградами и серьёзным общественно-политическим потенциалом», – заявил директор Высшей партийной школы Роман Романов.

Он добавил, что избирательная кампания является серьезным испытанием для начинающих политиков. Главная задача программы – помочь кандидатам понять законы политической жизни и научить их выстраивать коммуникацию с избирателями.

Первый этап обучения прошел с 16 по 18 июня, в нем участвовали представители 28 регионов. Всего образовательную программу пройдут 100 новых кандидатов.