Пискарев: Киевский режим показал всему миру, как опасно возрождение фашизма

Tекст: Дарья Григоренко

«Сегодня мы вспоминаем о 27 млн советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, и объединяемся, чтобы сохранить историческую правду о Великой Победе», – приводит его слова Telegram-канал фракции «Единая Россия».

Он также напомнил, что президент России почтил память павших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата и обелискам городов-героев.

Депутат добавил, что участники специальной военной операции продолжают дело поколения победителей, уничтожая современных нацистов. По его словам, объединенная Европа вооружила и подготовила этих боевиков для разрушения России. Политик заверил, что борьба за мир и справедливость будет продолжена, чтобы трагедии нацизма никогда не повторились.

Зажженные свечи памяти, по мнению главы комитета, символизируют верность героям и напоминают о высокой цене завоеванного мира. Он выразил уверенность, что единство, мужество и преданность Родине остаются столь же важными качествами, как и десятилетия назад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей стране началась общероссийская минута молчания в честь Дня памяти и скорби.

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.