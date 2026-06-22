Бывший глава ФРС США Гринспен умер на 101-м году жизни

Tекст: Валерия Городецкая

По данным NBC, причиной смерти выдающегося экономиста стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона, передает ТАСС.

Гринспен руководил Федеральной резервной системой с 1987 по 2006 год. Он получил широкое признание за грамотное управление денежно-кредитной политикой в период рекордного экономического роста в 1991-2001 годах. Также эксперта ценили за оперативные решения во время биржевого краха в «черный понедельник» 1987 года.

Несмотря на былые успехи, критики возлагали на экс-главу ФРС часть вины за глобальный финансовый кризис 2007-2008 годов. В 2011 году независимая комиссия постановила, что руководитель не сумел вовремя распознать формирование ипотечного пузыря.

Финансист родился в 1926 году в Нью-Йорке. В молодости он играл в музыкальной группе, но затем выбрал экономику. За свои заслуги Гринспен удостоен Президентской медали свободы, французского ордена Почетного легиона и звания рыцаря ордена Британской империи.

Ранее Сенат США утвердил Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы.

Президент США заявил о скорой отставке предыдущего руководителя ведомства Джерома Пауэлла.

В прошлом году американский лидер назначил Стивена Мирана в совет директоров регулятора.