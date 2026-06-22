Стало известно состояние пострадавших под Брянском белорусских детей

Минздрав Белоруссии: Состояние раненных под Брянском детей удовлетворительное

Tекст: Валерия Городецкая

Врачи также наблюдают за одним взрослым пациентом, который остается в стабильном состоянии без изменений, передает ТАСС.

«Все дети, в том числе ребенок, прооперированный 19 июня, проходят лечение в РНПЦ детской хирургии. Их состояние удовлетворительное», – рассказали представители ведомства.

В министерстве добавили, что специалисты уже согласовали план дальнейшего медицинского вмешательства. Сейчас в учреждении проводится плановая клиническая работа, а ситуация остается под строгим контролем.

Напомним, 17 июня украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области.

Пятерых пострадавших малолетних пациентов перевезли в минский центр детской хирургии.

Позже пресс-служба белорусского Минздрава опубликовала обновленные данные о состоянии раненых.