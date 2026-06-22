Грузия решила создать реестр иностранцев для борьбы с нелегалами

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил в понедельник, что «реестр, который создадут на базе агентства развития сервисов министерства юстиции, даст возможность сделать эффективной борьбу против нелегальной миграции».

В реестре будет регистрироваться въезд любого иностранного гражданина в Грузию во избежание нарушения им миграционных регуляций.

Граждане многих стран, включая Россию, могут находиться в Грузии в течение года без визы.

Затем они обязаны покинуть страну и получить разрешение на въезд и пребывание заново.

Как сообщила Национальная служба статистики Грузии, в настоящее время в Грузии на постоянной основе проживают 37,7 тыс. граждан России.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о планах ужесточить миграционное законодательство из-за возможного притока мигрантов.

МВД Грузии также предложило ужесточить контроль за иностранными студентами, требуя от них подтверждения учебы и не замены ее на трудовую деятельность.

Большим будет контроль за фиктивными браками иностранцев с гражданами Грузии. Депортированным из Грузии запретят приезжать в течение десяти лет.

Недавно Грузия ужесточила трудовое законодательство, запретив мигрантам определенные сферы деятельности.



