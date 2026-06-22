Tекст: Дарья Григоренко

«Прошедшие выборы наглядно показали, что в армянском обществе нет однозначной поддержки такого неосмотрительного сближения с Западом, за которое – примеров множество – приходится платить собственными интересами и идентичностью», – подчеркнула дипломат, передает РИА «Новости».

Вместо этого, по словам Захаровой, жители Армении выражают явную заинтересованность в дальнейшем укреплении связей с Россией. Кроме того, население страны выступает за продолжение участия в евразийских интеграционных объединениях, приносящих республике практическую пользу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на беспрецедентное вмешательство западных стран в армянский избирательный процесс.

Участники круглого стола ЭИСИ указали на утрату доверия к партии Никола Пашиняна по итогам голосования.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство обвинило руководство республики в системном сближении с государствами Евросоюза.