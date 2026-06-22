Психолог назвал оптимальную продолжительность отпуска

Психолог Ягудин назвал оптимальной продолжительностью отпуска две-три недели

Tекст: Дарья Григоренко

По словам эксперта, при сильном выгорании нервная система долго живет в режиме хронического напряжения, что может приводить к повышению уровня кортизола и нарушению работы дофаминовой системы, передает Газета.Ru.

«Мы просто не способны улыбаться, не способны радоваться. Именно поэтому первая неделя отпуска часто почти не ощущается как отдых вообще. Мозгу требуется время, чтобы выйти из режима постоянной мобилизации», – объяснил Ягудин.

В первые дни отдыха многие продолжают думать о работе, проверять почту и испытывать тревогу. Заметное снижение стресса и восстановление когнитивных функций, как правило, начинаются ближе ко второй неделе. Примерно через 10-14 дней у человека улучшается сон, возвращается концентрация внимания и появляется внутренняя энергия.

Психолог подчеркнул, что для качественного отдыха важны смена режима, физическая активность, общение с природой и период без информационного шума. Он посоветовал заранее готовиться к отпуску, закрывать ключевые рабочие вопросы и не брать с собой дела, чтобы мозг не возвращался к старым задачам.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что в текущем году выгоднее всего брать дни для отдыха в середине лета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в АТОР сообщили, что укрепление российской валюты привело к существенному снижению стоимости путевок на популярные зарубежные курорты, особенно на азиатских направлениях.