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    22 июня 2026, 14:43 • Новости дня

    Путин провел в Кремле переговоры с президентом Южной Осетии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в Москве президенты России и Южной Осетии Владимир Путин и Алан Гаглоев обсудили перспективы расширения партнерства с учетом подписанного в мае двустороннего соглашения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, беседа состоялась в Кремле и была посвящена сотрудничеству Москвы и Цхинвала по широкому кругу вопросов, передает ТАСС.

    Песков отметил, что встреча стала продолжением недавнего общения президентов, состоявшегося 9 мая в Москве.

    «Президент провел в Кремле рабочую встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. В продолжение их недавней беседы, которая состоялась 9 мая в Москве, президенты обсудили текущую повестку дня российско-югоосетинского взаимодействия, сотрудничество по самому широкому кругу вопросов», – рассказал представитель Кремля.

    Он добавил, что главы государств рассмотрели перспективы дальнейшего наращивания двустороннего диалога, в том числе с учетом двустороннего соглашения, подписанного в мае в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Южной Осетии Владимир Путин и Алан Гаглоев 9 мая в Кремле подписали договор об интеграции и углублении союзнического взаимодействия.

    На следующий день Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации этого договора об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией.

    13 мая Госдума России ратифицировала договор с Южной Осетией, открыв путь к созданию единого экономического пространства и углублению сотрудничества.

    22 июня 2026, 12:23 • Новости дня
    Путин возложил цветы к мемориалу городам-героям в Александровском саду
    Путин возложил цветы к мемориалу городам-героям в Александровском саду
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В День памяти и скорби президент России Владимир Путин возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы, в Александровском саду.

    Владимир Путин поклонился каждому мемориалу и оставил цветы у тумб городов-героев в Александровском саду, среди которых Киев и Одесса, передает ТАСС.

    Солдаты роты Почетного караула под звуки траурного марша установили венок из красных роз и гвоздик перед Вечным огнем. После минуты молчания военный оркестр исполнил государственный гимн, передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

    Традиционно 22 июня в стране отмечают День памяти и скорби. В 2026 году исполнилось 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.

    Также прошла общероссийская минута молчания в День памяти и скорби.

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    20 июня 2026, 14:33 • Новости дня
    Ректор ТОГУ: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России

    Ректор ТОГУ Марфин: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России

    Ректор ТОГУ: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия нуждается в каналах связи изобретателей, университетов и государства. Обновленное Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов призвано стать той площадкой, которая позволит «юным кулибиным» эффективно преодолевать путь от формирования задумки к ее практической реализации, сказал газете ВЗГЛЯД ректор ТОГУ Юрий Марфин. 20 июня в Национальном центре «Россия» в Москве прошел Учредительный съезд ВОИР.

    «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) необходимо стране как практический механизм объединения усилий изобретателей, университетов, промышленности и государства. В России много сильных разработок и предложений, соответственно, ключевая задача общества состоит в том, чтобы эти замыслы как можно быстрее проходили путь до непосредственного внедрения», – сказал Юрий Марфин, руководитель хабаровской региональной организации ВОИР, ректор Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ).

    «То есть обновленное общество призвано стать национальной средой изобретательства, которая будет помогать человеку с идеей получить соответствующую экспертизу, защитить права на интеллектуальную собственность, найти партнеров и в перспективе довести решение до производства или рынка», – акцентирует он.

    По оценке эксперта, ВОИР может стать одной из структур, которая позволит укрепить технологический суверенитет России. «В основе этого понятия лежит способность страны самой создавать, защищать, производить и внедрять критически важные технологии. И общество будет выращивать это умение на уровне конкретных людей, команд и регионов», – продолжает собеседник.

    На этом фоне создание обновленного ВОИР в общественно-государственном формате – важный сигнал, поскольку организация станет каналом связи с реальным изобретательским обществом. «У власти появляется возможность видеть, какие решения рождаются в регионах, какие барьеры мешают их внедрению и какие меры поддержки действительно необходимы», – полагает ректор. – «Конечно, как у любой крупной структуры, у ВОИР имеется риск бюрократизации. Но понятные инструменты, которые позволят их снизить, уже есть.

    Во-первых, важно ориентироваться на измеримый результат: количество доведенных до внедрения решений, патентов, лицензионных соглашений с реальным экономическим эффектом».

    «Во-вторых, необходимо быть открытыми для инициативы снизу, ведь в каждом регионе, предприятии и коллективе ситуации разные и поддержка зачастую нужна разная. Партнерство же университетов, предприятий и органов власти должно выстраиваться вокруг конкретных технологических задач», – говорит собеседник.

    При этом особое значение имеет работа с молодыми изобретателями, так называемыми «юными кулибиными». Сегодня их образ, по словам Марфина, активно меняется: «Это уже необязательно одиночки, собирающие уникальные устройства в гараже. Юные гении теперь часто трудятся в команде. Они также сочетают в себе инженерные, цифровые и даже предпринимательские компетенции», – уточняет ректор.

    В качестве примера он приводит Тихоокеанский государственный университет. В учреждении проектная деятельность включена в образовательный процесс с первого курса. На его базе работают стартап-студия, центр трансфера технологий, а также акселерационные программы.

    «Для Хабаровского края такая работа имеет стратегическое значение. Нам важно, чтобы талантливая молодежь видела в Дальнем Востоке пространство возможностей. Изобретательство здесь может стать способом участия в развитии территории. Через такие проекты молодой человек начинает чувствовать себя не потребителем готовых решений, а автором будущего своего региона», – уточняет Марфин.

    Примером «юного кулибина» служит Артем Кисель, магистрант ТОГУ, руководитель СКБ «Политехпром». Он занимается разработкой механического протеза верхних конечностей, в частности, фаланг пальцев. «К сожалению, моя жизнь так сложилась, что я сам стал потенциальным пользователем данного проекта», – говорит Кисель, получивший серьезную травму кистей.

    Цель проекта: создание доступных, функциональных и технологически независимых решений на основе композитных материалов. В настоящий момент инициатива находится на этапе закупки комплектующих. Впереди – процесс 3D-печати, литье высокопрочных механических узлов и изготовление композитных компонентов. «Думаю, что к декабрю мы уже представим действующий прототип, который можно будет патентовать», – считает магистрант.

    По его мнению, ВОИР дает молодым изобретателям дополнительную мотивацию к деятельности.

    «Это механизм притяжения новых кадров, способный наглядно показать перспективным кадрам, что наука – это интересный и общественно полезный путь самореализации.

    Это отличная платформа для продвижения амбициозных инженеров и команд», – заключил Кисель.

    20 июня в Национальном центре «Россия» прошел Учредительный съезд ВОИР. В мероприятии приняли участие более 250 делегатов из свыше 60 субъектов страны. В ходе события были утверждены устав организации, определена ее структура, а также избраны руководящие органы.

    Съезд открылся обращением к участникам президента Владимира Путина. Текст приветствия озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Нынешний форум открывает новую страницу в истории ВОИР – авторитетной и поистине легендарной организации, объединяющей своими задачами тысячи талантливых, инициативных, увлеченных людей», – отметил глава государства.

    Он напомнил, что за прошедшие десятилетия под эгидой ВОИР были созданы и внедрены в производство более 2 млн изобретений и передовых разработок, которые «принесли реальную практическую отдачу, стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного, инфраструктурного потенциала, в повышение уровня жизни граждан».

    Напомним, ВОИР был создан в СССР в 1932 году. Только за годы первой пятилетки в его ряды вошли около 600 тыс. членов. На пике своей деятельности организация объединяла более 14 млн человек.

    Работа ВОИР способствовала реальному техническому развитию страны. Если в 1939 году в СССР было зарегистрировано лишь 26,9 тыс. изобретений, то в 1987 – уже 83,7 тыс. На тот момент Союз опережал по данному показателю США (82,9 тыс.), Японию (62,4 тыс.), а также Германию и Британию (28,7 тыс.).

    После распада СССР объединение продолжало существовать в качестве общественной организации. Однако 14 апреля 2026 года Путин подписал указ о создании ВОИР как Всероссийской общественно-государственной организации. Данное решение позволит организации получать госфинансирование.

    На сегодня ВОИР располагает 82 региональными организациями, в состав которых входит 100 тыс. членов. Как отмечается на сайте общества, его деятельность направлена на развитие потенциала российского изобретательства, помощь во внедрении новых технологий и защиту интересов отечественных рационализаторов как внутри страны, так и за рубежом.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
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    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    21 июня 2026, 10:54 • Новости дня
    Путин присвоил Конкину звание народного артиста России
    Путин присвоил Конкину звание народного артиста России
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину.

    Президент России подписал указ о награждении известного деятеля культуры, соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Присвоить почетные звания: «Народный артист Российской Федерации» Конкину Владимиру Алексеевичу – артисту, члену Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», город Москва», – говорится в тексте официального распоряжения.

    Этим же решением президент отметил

    Кроме того, Путин наградил Государственный академический Северный русский народный хор из Архангельской области орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за многолетний плодотворный труд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент присвоил звание заслуженного артиста России актеру Алексею Маклакову.

    Месяцем ранее глава государства подписал указ о награждении поэтессы Ларисы Рубальской званием народной артистки.

    В конце марта аналогичного статуса удостоился актер Владимир Вдовиченков.

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    21 июня 2026, 00:12 • Новости дня
    Путин в День медработника подчеркнул важность повышения престижа профессии врача

    Путин поздравил россиян с Днем медицинского работника

    Путин в День медработника подчеркнул важность повышения престижа профессии врача
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    В День медицинского работника президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников российского здравоохранения.

    «Все вы объединены высокой целью – служить людям, сберегать здоровье нации, и выполняете свой долг ответственно, с огромной отдачей. За вашими достижениями – кропотливый повседневный труд и, конечно, поддержка ваших родных и близких, которые понимают, принимают вашу занятость, ночные дежурства, вашу тревогу за пациентов», – приводит пресс-служба Кремля слова президента.

    Путин в День медицинского работника особо отметил труд медиков, которые спасают бойцов в зоне спецоперации, лечат мирных граждан на исторических территориях. Их милосердие и высокий профессионализм – важнейшие составляющие профессии.

    По словам президента, в дальнейшем планируется активное развитие первичного звена здравоохранения и детской медицины. Государство продолжит строительство новых объектов и оснащение их современным оборудованием. Совместно с учеными будут внедряться передовые биомедицинские технологии для раннего выявления сложных заболеваний «для сохранения активной, полноценной жизни человека».

    «При этом важно, чтобы достижения науки как можно быстрее приходили в первичное звено здравоохранения, использовались на практике в больницах, поликлиниках, реабилитационных центрах, чтобы формировались достойные условия труда медицинских работников, чтобы профессия врача была одной из самых престижных и в медицину шли молодые одарённые люди, мечтающие реализовать своё призвание и талант», – подчеркнул Путин.

    Важной задачей он назвал создание достойных условий труда для профильных специалистов. И стремление опытных наставников передавать молодым профессионалам важнейшие ценности, включая уважение к пациентам и верность долгу.

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    20 июня 2026, 08:32 • Новости дня
    Премьер Восточного Тимора оценил первую встречу с Путиным на саммите в Казани

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава правительства Восточного Тимора Шанана Гужмау поделился впечатлениями от личного знакомства с президентом России на полях саммита в Казани.

    Премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмау заявил, что благодаря встрече с президентом Владимиром Путиным увидел в нем надежного партнера АСЕАН, передает РИА «Новости». Беседа политиков состоялась в Казани в рамках саммита Россия-АСЕАН.

    «Ранее я его не знал и видел только по телевизору. Теперь же я побывал среди представителей АСЕАН и вижу в нем воплощение той России, что сотрудничает с ассоциацией», – отметил глава правительства Восточного Тимора.

    Юбилейный саммит, приуроченный к 35-летию отношений между российской стороной и АСЕАН, прошел в столице Татарстана с 17 по 19 июня. Параллельно с ним свою работу начал Деловой форум Россия – АСЕАН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал Восточный Тимор перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Участники саммита в Казани приняли совместную декларацию для расширения сотрудничества.

    Российский лидер предложил нарастить экспорт удобрений и лекарств в государства ассоциации.

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    20 июня 2026, 12:03 • Новости дня
    Путин заявил о вкладе Общества изобретателей в повышение уровня жизни россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам учредительного съезда Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

    «За прошедшие десятилетия под эгидой ВОИР были созданы и внедрены в производство более 2 млн изобретений и передовых разработок, которые принесли реальную практическую отдачу и стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного, инфраструктурного потенциала, в повышение уровня жизни наших граждан», – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что текущий форум начинает новый этап в истории легендарной организации. По его словам, обновленное общество станет надежной базой для объединения инженеров и ученых. Это поможет поддерживать перспективные инициативы молодежи и продвигать прорывные технологии в стране.

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    21 июня 2026, 13:08 • Новости дня
    Путин присвоил звание заслуженного художника России скульптору Зейналову

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выдающийся мастер монументально-декоративного искусства, чьи работы украшают города Европы и России, удостоился высокого государственного признания за значительный вклад в отечественную культуру.

    Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.«Присвоить почетные звания... «заслуженный художник Российской Федерации» Зейналову Айдыну Мир Паша оглы – скульптору, академику федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия художеств», город Москва», – говорится в тексте.

    Мастер получил широкую известность благодаря ярким произведениям в сфере монументально-декоративного искусства. Среди его самых узнаваемых творений – серии «Персидские ковры» из семи композиций и «Пловцы», включающая девять работ. Также зрителям полюбились скульптуры «Кузнечик», «Идущий» и «Девушка с кастрюлей».

    Творчество академика давно вышло за пределы страны. Он создал памятники Джакомо Пуччини и Джузеппе Верди для итальянского города Монтекатини-Терме. Произведения автора хранятся в Третьяковской галерее, Московском музее современного искусства и итальянской Галерее Академии во Флоренции.

    Кроме того, работы скульптора представлены в престижных музейных собраниях и на улицах городов Австрии, Германии, Сербии, Азербайджана и Черногории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину.

    В мае текущего года президент России Владимир Путин наградил актрису Наталию Селезневу орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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    21 июня 2026, 10:40 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя Труда гендиректору НМИЦ радиологии Каприну

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин присвоил генеральному директору НМИЦ радиологии Минздрава России, академику РАН и РАО Андрею Каприну звание Героя Труда.

    Президент России подписал соответствующий указ, документ размещен на официальном портале правовой информации.

    В тексте документа отмечается исключительная роль специалиста в совершенствовании отечественной медицины. «Особые заслуги перед государством, выдающийся вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения», – говорится в указе главы государства.

    Кроме того, орденом «За доблестный труд» награжден академик Российской академии наук Евгений Седов. «За заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За доблестный труд» Седова Евгения Николаевича», – говорится в тексте указа. Легендарному селекционеру плодовых и ягодных культур в феврале исполнилось 96 лет.

    Также высокой государственной награды удостоен коллектив столичного аэропорта Внуково. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Президент постановил вручить предприятию орден Почета за значимые заслуги в области гражданской авиации и достигнутые трудовые успехи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее президент России Владимир Путин вручил высшие государственные награды выдающимся отечественным врачам.

    В прошлом году Андрей Каприн сообщил о старте клинических испытаний онколитической вакцины «Энтеромикс».

    Несколькими днями ранее Владимир Путин наградил медалью Героя Труда конструктора-оружейника Петра Сердюкова.

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    21 июня 2026, 15:29 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

    Глава государства в понедельник посетит Александровский сад для участия в торжественной церемонии, передает РИА «Новости». Пресс-служба Кремля подтвердила планы российского лидера на этот памятный день.

    «Двадцать второго июня – в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны – президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также возложит цветы к мемориалам городов-героев и памятному обелиску в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы»», – отмечается в официальном заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заранее сообщил о планах президента на День памяти и скорби.

    В прошлом году Владимир Путин в годовщину начала Великой Отечественной войны возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

    В мае текущего года память павших в Александровском саду почтили ветераны и бойцы специальной военной операции.

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    22 июня 2026, 12:39 • Новости дня
    Путин кратко пообщался с Белоусовым на церемонии возложения венка

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов провели краткую беседу во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби.

    Российский лидер Владимир Путин провел краткую беседу с главой Минобороны Андреем Белоусовым в День памяти и скорби, передает РИА «Новости».

    Диалог состоялся сразу после того, как глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

    Традиционная памятная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду. Мероприятие приурочено к 22 июня – годовщине начала Великой Отечественной войны.

    В 2026 году исполняется 85 лет со дня вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз.

    Ранее Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

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    22 июня 2026, 12:14 • Новости дня
    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби 22 июня принял участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

    Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби 22 июня возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, передает РИА «Новости».

    Солдаты роты Почетного караула под звуки траурного марша установили композицию из красных роз и гвоздик перед Вечным огнем.

    Памятная дата приурочена ко дню начала Великой Отечественной войны. В текущем году исполнилось 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.

    Пресс-служба Кремля накануне анонсировала участие главы государства в торжественной церемонии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о намерениях российского лидера почтить память павших воинов.

    В этот день волонтеры доставили в столицу частицы Вечного огня из восьми городов-героев.

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    22 июня 2026, 14:04 • Новости дня
    Песков сообщил о планах Путина провести переговоры с Лукашенко

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшее время лидеры России и Белоруссии проведут очередной раунд двусторонних переговоров для обсуждения актуальной межгосударственной повестки.

    Президент России Владимир Путин готовится к взаимодействию с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает РИА «Новости».

    «В обозримой перспективе планирует осуществить контакты», – заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президенты России и Белоруссии провели встречу в Москве.

    В августе прошлого года Александр Лукашенко прилетал в Россию для личных переговоров.

    Весной прошлого года лидеры двух стран обсуждали украинскую проблематику.

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    22 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Песков: Путин, как и любой человек, вспоминает отца-фронтовика

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин бережно хранит фотографию родителя, отправившегося добровольцем защищать Родину в первые дни Великой Отечественной войны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил трепетное отношение президента к памяти Владимира Спиридоновича, передает РИА «Новости».

    «Всем хорошо известно, что портрет отца есть у президента, и не только в комнате отдыха. Естественно, как любой человек вспоминает своего отца, так и президент вспоминает тоже своего отца», – заявил представитель Кремля журналистам.

    Отец руководителя страны ушел на фронт по собственной инициативе в самом начале боевых действий. Представитель Кремля подчеркнул, что в этот памятный день лидер страны разделяет чувства миллионов сограждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков накануне сообщил о планах российского лидера на День памяти и скорби.

    Отец президента Владимир Спиридонович Путин получил тяжелое ранение в годы Великой Отечественной войны на Невском пятачке.

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    22 июня 2026, 13:59 • Новости дня
    Песков: У Путина на понедельник не запланированы публичные мероприятия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен посвятить день внутренней работе, он проведет несколько встреч и закрытых совещаний, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Сегодня никаких публичных мероприятий у президента не запланировано, идет обычная работа, достаточно такая напряженная, сплошные рабочие встречи и внутренние совещания», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня президент провел серию рабочих встреч в Санкт-Петербурге.

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    22 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по теме наставничества у медиков

    Кремль: Путин проведет совещание о наставничестве среди медиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник обсудит с правительством по видеосвязи программу наставничества для выпускников медицинских учебных заведений.

    На встрече будут заслушаны доклады министра здравоохранения Михаила Мурашко и председателя комиссии Госсовета по направлению «Продолжительная и активная жизнь» Станислава Воскресенского, сообщается на сайте Кремля.

    «Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов», – сообщили в пресс-службе президента.

    Кроме того, 23 июня в Кремле Путин встретится с выпускниками высших учебных заведений силовых ведомств. Президент поздравит офицеров и пожелает им успехов в обеспечении безопасности страны.

    В пятницу Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

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