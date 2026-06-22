Tекст: Дарья Григоренко

«Есть те или иные препятствия, в основном минируют. Из-за этого бывают в основном проблемы. Куда заходишь, там везде и растяжки, и мины. Причем разного типа и разного вида, можно сказать. Причем минируют даже и своих, чтобы никуда не пошли по факту», – отметил российский офицер, передает РИА «Новости».

По информации командира, украинские военные в Константиновке могут не осознавать своего положения, так как уже месяц находятся в окружении. Провизию им доставляют раз в неделю сбросами, которые они часто не успевают забрать, а любые передвижения или попытки ввести резервы пресекаются российскими силами.

Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Этот город служил важным логистическим центром для снабжения и ротации украинских войск в Краматорско-Славянской агломерации. Взятие населенного пункта откроет российским подразделениям путь для продвижения к Краматорску и Славянску.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска перерезали последнюю трассу снабжения украинских формирований под Константиновкой.

Штурмовые подразделения Южной группировки за сутки освободили 94 здания в юго-западной части города.

Всего за минувшую неделю Вооруженные силы России очистили от противника 627 городских строений.