Ростех сообщил об удешевлении двигателей ПД-8 и ПД-14

Отечественные специалисты работают над снижением стоимости эксплуатации авиационных двигателей ПД-8 и ПД-14, передает РИА «Новости». Добиться удешевления планируется в процессе доводки силовых установок по итогам испытаний.
«Стоимость жизненного цикла авиадвигателей ПД-8 и ПД-14 снизится в ходе «доводки» силовых установок по результатам испытаний. Наша Объединенная двигателестроительная корпорация совершенствует авиадвигатели ПД-8 и ПД-14 с учетом стоимости жизненного цикла и часа эксплуатации», – заявили в пресс-службе Ростеха.
Уменьшения затрат можно достичь благодаря использованию деталей из углепластика и новых теплостойких сталей. Это позволит снизить массу агрегатов, повысить топливную эффективность и увеличить их ресурс. Генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин подчеркнул, что создание таких сложных механизмов требует широкой кооперации предприятий по всей стране.
Двигатель ПД-8 предназначен для пассажирского Superjet-100 и самолета-амфибии Бе-200. При его разработке активно применяется опыт создания ПД-14 для среднемагистральных лайнеров. В сентябре 2025 года президент Владимир Путин отмечал, что силовые установки уровня ПД-14 способны производить всего четыре государства в мире, при этом российские образцы превосходят мировые стандарты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня новейший российский авиадвигатель ПД-8 получил сертификат типа.
Перед этим Объединенная двигателестроительная корпорация завершила серию сертификационных испытаний данной силовой установки.
В ходе натурных тестов специалисты задействовали рекордные 78 вариантов сборки агрегата.