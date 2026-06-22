Новак провел совещание о мерах стабилизации внутреннего топливного рынка

Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет Max.
Участникам представили результаты мониторинга ценообразования, а также данные о поставках нефтепродуктов в регионы и уровне накопленных запасов. Федеральная антимонопольная служба доложила о мерах по предупреждению необоснованного роста цен и пресечению нарушений антимонопольного законодательства, подчеркнув, что контроль за рынком ведется на постоянной основе.
Отдельным блоком рассмотрели обеспечение топливом сельхозпроизводителей в период сезонных полевых работ. На совещании отметили необходимость безусловного и своевременного удовлетворения потребностей агропромышленного комплекса в горючем.
Представители отраслевых компаний отчитались о шагах по насыщению внутреннего рынка топливом, поддержанию стабильной ценовой ситуации, наращиванию объемов производства нефтепродуктов и вводу в эксплуатацию новых мощностей.
Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий по поддержанию устойчивости рынка с учетом действующих механизмов регулирования. ФАС получила задание продолжить непрерывный мониторинг ценовой ситуации и при необходимости оперативно принимать меры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэнерго взяло под контроль обеспечение внутреннего рынка топливом и анализ ценообразования на нефтепродукты.
Минэнерго сообщило о полном обеспечении российских сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами для сезонных полевых работ.
На совещании у Александра Новака ранее представили комплекс мер по приоритетному насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и обеспечению агропромышленного комплекса топливом.