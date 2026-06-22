Минпросвещения сообщило об организации вывоза детей из «Артека»

Tекст: Ольга Иванова

Министерство просвещения организовало плановый вывоз детей из международного детского центра «Артек» к местам их постоянного проживания, передает РИА «Новости». Процесс возвращения школьников домой проходит под строгим контролем.

«В настоящее время организован плановый вывоз детей из «Артека» к местам постоянного проживания. На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб», – заявили в пресс-службе ведомства. Ситуация находится на постоянном контроле министерства, для оперативного решения всех возникающих вопросов сформирован специальный штаб.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о приостановке бронирования мест, приема и размещения детей в оздоровительных лагерях республики. Ограничения будут действовать с 22 июня до 1 сентября.

При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что плановые заезды в лагеря «Ласпи», «Горный» и «Алькадар», расположенные на территории города, состоятся 24 и 25 июня.

Дети жителей Севастополя, которые сейчас отдыхают в других крымских лагерях, будут возвращены домой. Информацию о порядке их возвращения власти опубликуют в официальных каналах департамента образования или сообщат родителям лично.

Как писала газета ВЗГЛЯД, крымские власти временно прекратили размещение несовершеннолетних в оздоровительных учреждениях региона до начала осени.

До этого международный детский центр «Артек» готовился организовать отдых для 50 тыс. школьников.