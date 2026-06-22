Световое шоу памяти тружеников тыла прошло в четырех городах России

Tекст: Ольга Иванова

Историческое представление «Свет Победы» состоялось вечером 21 июня. Масштабные видеопроекции и музыка позволили зрителям погрузиться в атмосферу первых дней Великой Отечественной войны и узнать о трудовом подвиге народа.

В этом году центральной темой концепции стал вклад тружеников тыла в победу. Организаторы подчеркнули, что успех ковался не только на фронте, но и на заводах, в госпиталях и на полях. «Свет Победы – это мультимедийный проект о памяти, которая остается живой», – отметили авторы инициативы.

Программа в каждом городе имела уникальную локальную специфику. В Нижнем Новгороде акцент сделали на строительстве подводных лодок, в Казани – на добыче нефти. В Екатеринбурге зрителям напомнили о выплавке броневой стали и голосе Юрия Левитана, а в Новосибирске – о спасении музейных коллекций.

Проект направлен на сохранение исторической памяти и вовлечение молодежи в изучение прошлого страны. Во время шоу зрители также могли присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти», зажегши виртуальную свечу в честь погибших.

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