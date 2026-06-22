Толпа недовольных британцев осадила Даунинг-стрит из-за отставки Стармера

Масштабное скопление недовольных граждан образовалось у правительственной резиденции в Лондоне, передает РИА «Новости»
Люди стянулись к Даунинг-стрит после официального заявления Кира Стармера об уходе с поста лидера лейбористов.
У въезда в закрытую зону находятся сотни человек, многие из которых высмеивают политиков через громкоговорители и приносят карикатуры. Внутри ограждения также наблюдается небывалый наплыв прессы. Службе охраны пришлось установить дополнительный павильон с металлоискателем из-за нехватки мест в обычном пункте досмотра.
Ожидается, что в июле новым главой партии станет бывший мэр Манчестера Энди Бернэм. Призывы к уходу действующего премьера звучали от 100 депутатов еще после майского провала на местных выборах. Давление многократно возросло в минувшую пятницу, когда Бернэм прошел в парламент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер заявил о намерении покинуть пост лидера Лейбористской партии.
Глава правительства подготовил план передачи власти Энди Бернэму без проведения внутрипартийного голосования.
Ранее мэр Большого Манчестера уверенно победил на специальных выборах в парламент.