СК: На Ставрополье местный житель убил супругу и дочь

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемому 44 года, он проживает в одном из местных сел, по версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения он напал с ножом на родных, указали в СК, передает РИА «Новости».

Трагедия произошла вечером 12 июня.

Уголовное дело расследуется по статьям «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего» и «Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего».

В результате нападения 40-летняя женщина и девятилетняя девочка скончались на месте происшествия от полученных ранений. Четырехлетняя дочь выжила благодаря своевременной медицинской помощи и сейчас находится в больнице.

Обвиняемый арестован, он полностью признал свою вину и раскаялся. Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня житель подмосковного Домодедово признал вину в убийстве своей супруги.