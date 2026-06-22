Движение по Крымскому мосту приостановили в третий раз за день

Tекст: Ольга Иванова

Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно остановили в третий раз за день, передает РИА «Новости». Ограничения ввели в 11.05 по московскому времени.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – сообщил оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту. Причины остановки трафика не уточняются. Людей, находящихся на переправе и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников безопасности.

По состоянию на десять часов утра в очереди на проезд находилось более 800 машин. Со стороны Тамани досмотра ожидали 385 автомобилей, время простоя превышало один час. Со стороны Керчи скопилось 450 транспортных средств, а ожидание составляло около двух часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрывали.

В августе количество ожидающих проезда машин достигало почти двух тысяч.

Среднее время ожидания ручного досмотра со стороны Тамани составляло около четырех часов.