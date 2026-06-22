  • Новость часаПутин возложил цветы к мемориалу городам-героям в Александровском саду
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Ирану удалось выстоять против США
    Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии
    МИД заявил о подготовке НАТО и ЕС к нападению на Россию «на рубеже 2030 года»
    Варшава: Зеленский добавляет оскорбление к оскорблению
    В Константиновке развернули российский флаг
    Министр обороны Белоруссии объяснил стратегию по Украине
    Эксперт: США не смогут заставить Израиль прекратить атаки на Ливан
    ЦБ отверг идею банков об альтернативной платежной системе
    Стармер назвал сроки выборов нового лидера лейбористов
    22 июня 2026, 11:22 • Новости дня

    ISNA: Технические переговоры между Ираном и США стартуют 22 июня

    Tекст: Вера Басилая

    Делегации Тегерана и Вашингтона приступают к обсуждению механизмов исполнения недавнего двустороннего соглашения, включающего разморозку активов и снятие нефтяного эмбарго, сообщило ISNA.

    Встречи сторон стартуют 22 июня и будут посвящены реализации американо-иранского меморандума, передает РИА «Новости».

    «Технические переговоры между Ираном и США, которые возглавит Гариб-Абади пройдут с сегодняшнего дня и будут касаться механизмов реализации Исламабадского меморандума, а также создания профильных технических групп», – сообщило иранское агентство ISNA.

    Накануне в швейцарском Бюргенштоке состоялись консультации при участии стран-посредников – Пакистана и Катара.

    Официальный представитель дипломатического ведомства Ирана Исмаил Багаи отметил достигнутый на встречах прогресс.

    Участники диалога сформировали специализированные технические группы для подготовки окончательного соглашения.

    Делегация Ирана покинула Швейцарию после 18-часовых переговоров с США.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о значительном прогрессе в прекращении войны в Ливане.

    21 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    Иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители Ирана прервали встречу с американскими дипломатами в Швейцарии из-за резких заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к делегации Ирана.

    Делегация переговорщиков из Тегерана досрочно ушла с места проведения встречи с американскими коллегами, передает РИА «Новости». Поводом для такого шага стали угрозы со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.

    Информацию о демарше подтвердил источник, близкий к иранским дипломатам. «Иранская переговорная команда покинула место проведения переговоров в знак протеста против угроз Трампа», – приводит его слова агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана утром прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток.

    Несколькими днями ранее американский президент подписал меморандум для прекращения войны.

    При этом глава Белого дома пригрозил Тегерану возобновлением военных атак в случае провала диалога.

    Комментарии (18)
    21 июня 2026, 14:58 • Новости дня
    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана

    NYT: Вашингтон потребовал от Ирана остановить обогащение урана на 20 лет

    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Грядущие переговоры между Вашингтоном и Тегераном будут сосредоточены на вопросах обогащения урана, судьбе накопленных запасов, демонтаже объектов и доступе международных инспекторов.

    Американская администрация намерена добиться полного отказа Тегерана от создания ядерного оружия, пишет The New York Times. Ключевым требованием Соединенных Штатов является приостановка обогащения урана на 20 лет, тогда как иранская сторона предлагает ограничиться десятью годами.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул намерение добиться полного моратория на обогащение. «Сделка Обамы позволяла иранцам обогащать уран. Эта сделка не позволит», – заявил политик журналистам.

    По данным международных экспертов на июнь 2025 года, Исламская республика располагала 11 тоннами обогащенного урана и почти 440 килограммами материала со степенью обогащения 60%. Вашингтон требует полностью ликвидировать эти запасы, а также демонтировать заводы в Натанзе и Фордо. Кроме того, ставится вопрос об уничтожении подземных хранилищ возле Исфахана.

    Еще одной важной темой станет возвращение инспекторов ООН, которые потеряли доступ к объектам после американо-израильских ударов в прошлом году. Как отмечают опрошенные изданием эксперты, решить все эти сложные вопросы за отведенные на переговоры 60 дней будет крайне трудно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении сделки с Ираном.

    Президент Дональд Трамп анонсировал достижение широкого соглашения между странами.

    Иранская сторона согласилась переработать запасы обогащенного урана до нейтрального уровня.

    Комментарии (4)
    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

    Комментарии (2)
    22 июня 2026, 05:57 • Новости дня
    Иран заявил об успехах на переговорах с США
    Иран заявил об успехах на переговорах с США
    @ Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После первого раунда переговоров при тщательном посредничестве Пакистана и Катара глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о значительном прогрессе в прекращении войны в Ливане.

    «Неустанное посредничество Пакистана и Катара привело к значительному прогрессу в прекращении войны в Ливане. Запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов снят, блокада снята, некоторые замороженные активы разблокированы, а для Ирана запущен масштабный план реконструкции и развития», – написал министр в соцсети Х.

    К посту Аракчи приложил текст совместного заявления по итогам первого раунда переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана утром 21 июня прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток, но через некоторое время иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа.

    Комментарии (2)
    21 июня 2026, 22:30 • Новости дня
    Al Mayadeen: Иранская делегация вернется к переговорам после извинений Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранская переговорная делегация покинула комнату после встречи с катарскими коллегами-посредниками, отказавшись продолжать переговоры.

    Четырехсторонние переговоры между США и Ираном с участием посредников вступили в сложную фазу через 80 минут из-за публикаций американского президента Дональда Трампа в соцсетях, сообщало ранее агентство IRNA.

    Позже глава женевского бюро Al Mayadeen сообщил, что иранская делегация была предельно ясна «приостановка переговоров и отказ от участия в них».

    «Иранская делегация не вернется к переговорам, пока Трамп не извинится, а Израиль не выведет войска из Южного Ливана», – сообщили иранские переговорщики.

    Как отметили на телеканале, дальнейшее развитие переговорной сессии пока неясно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее израильская армия заявила, что не покинет Южный Ливан и продолжит жестко отвечать на любые нападения «Хезболлы» на своих солдат.  Делегации США и Ирана утром 21 июня прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток, но через некоторое время иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа.

    Комментарии (2)
    21 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    В Швейцарии завершился первый раунд переговоров между США и Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Стартовый этап дипломатических консультаций американских и иранских представителей на швейцарской территории подошел к концу.

    Окончание начальной стадии двусторонних дискуссий подтвердили осведомленные лица, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Первый раунд переговоров (Ирана – ред.) с США в Швейцарии завершился», – сообщил источник, близкий к группе переговорщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана прибыли на технические переговоры в швейцарский Бюргеншток.

    Американская сторона планировала обсудить ядерную программу Тегерана и прекращение огня в Ливане.

    Участники диалога создали специализированные технические группы для подготовки окончательного мирного договора.

    Комментарии (0)
    21 июня 2026, 23:10 • Новости дня
    В крупном промышленном центре Катара раздался мощный взрыв

    Reuters сообщило о сильном взрыве в центре Катара

    Tекст: Катерина Туманова

    В одном из крупнейших промышленных центров Катара, где расположены мощности по переработке сжиженного газа, произошел сильный взрыв, сообщили в МВД страны.

    «Министерство внутренних дел Катара сообщило, что в воскресенье на заводе в Рас-Лаффане, где расположены основные производственные мощности страны по переработке СПГ, произошел взрыв», – передает Reuters.

    О пострадавших или утечке газа не сообщается.

    Ранее очевидцы сообщали, что в столице Катара Дохе был слышен мощный взрыв.

    По данным МВД Катара, несколько человек пострадали в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в промышленной зоне Рас-Лаффан.

    «Инцидент произошел из-за технического сбоя во время работы на одном из заводов в промышленной зоне Рас-Лаффан, в результате несколько человек пострадали. При этом утечек, угрожающих безопасности людей, не зафиксировано», – приводит ТАСС заявление ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, серьезный пожар в ноябре 2025 года произошел в промышленной зоне в Берлине. На газопроводе в Дагестане в июне из-за разгерметизации вспыхнул крупный пожар.


    Комментарии (0)
    21 июня 2026, 19:47 • Новости дня
    Генсек «Хезболлы» пригрозил Израилю ответом на нарушение перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    Ливанское шиитское движение не оставит без ответа возможные нарушения режима перемирия со стороны израильских сил и считает неприемлемым их присутствие на юге Ливана.

    Генеральный секретарь движения Наим Касем предупредил о последствиях в случае несоблюдения договоренностей, передает РИА «Новости». По его словам, любые действия, противоречащие режиму прекращения огня, встретят жесткую реакцию.

    «Мы не примем какое-либо нарушение и ответим на него», – подчеркнул Касем. Он также отметил, что сохранение присутствия израильских военных на южноливанских территориях является абсолютно недопустимым для организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск из Южного Ливана.

    В ответ на регулярные нарушения режима прекращения огня ЦАХАЛ атаковал позиции группировки.

    Минувшей ночью бойцы «Хезболлы» выпустили более 50 снарядов по израильским военным.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 01:41 • Новости дня
    Tasnim: Иранская делегация отказалась продолжать переговоры с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Четырехсторонние переговоры с участием Ирана и США при посредничестве Катара и Пакистана в Швейцарии приостановлены, сообщил агентству Tasnim информированный источник.

    «Ирано-американские переговоры в четырехстороннем формате начались около 15.00 и были приостановлены на получасовой перерыв для консультаций между делегациями примерно через полтора часа после начала встречи», – сообщил он агентству Tasnim.

    Однако из-за угроз и оскорбительных заявлений американского президента Дональда Трампа иранская делегация отказалась вернуться к четырехсторонним переговорам, уточнил он.

    В ходе встречи иранская делегация открыто выразила протест против нарушения  обязательств, в частности, первого пункта подписанного Меморандума о взаимопонимании. Иран пообещал прекратить любые переговоры, если Израиль избежит вывода войск из Ливана.

    Кроме того, иранская сторона призвала к ускорению выполнения обязательств США в отношении разблокировки замороженных активов Ирана и выдачи сертификатов на экспорт иранской нефти.

    Что касается ядерной проблемы, иранские переговорщики заявили, что начало переговоров по ядерному вопросу обусловлено выполнением США обязательств, изложенных в Меморандуме.

    Ранее в этот день Al Mayadeen сообщал, что иранская делегация вернется к переговорам после извинений Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее израильская армия заявила, что не покинет Южный Ливан и продолжит жестко отвечать на любые нападения «Хезболлы» на своих солдат. Делегации США и Ирана утром 21 июня прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток, но через некоторое время иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа.

    Комментарии (0)
    21 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Первый контейнеровоз прибыл в иранский порт после снятия американской блокады

    Tекст: Дарья Григоренко

    Грузовое судно доставило крупную партию комплектующих для автомобильного транспорта в гавань Шахид Раджаи на юге Исламской республики, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Коммерческое судно успешно пришвартовалось в городе Бендер-Аббас после отмены ограничений со стороны Соединенных Штатов. В настоящее время специалисты уже приступили к разгрузке прибывших контейнеров, передает ТАСС.

    По данным иранской гостелерадиокомпании, основу доставленного груза составляют различные запасные части для автомобильного транспорта. Это первое подобное прибытие торгового флота в гавань Шахид Раджаи с момента официального снятия блокады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп разрешил снять американскую морскую блокаду Ирана.

    Позже власти Исламской республики подтвердили начало процесса отмены ограничений на судоходство.

    Центральное командование ВС США официально объявило о прекращении изоляции региона.

    Комментарии (0)
    21 июня 2026, 16:11 • Новости дня
    Вэнс заявил о значительном прогрессе на переговорах с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    В Швейцарии стартовали технические консультации между Вашингтоном и Тегераном, направленные на урегулирование разногласий и реализацию подписанного ранее меморандума.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о существенном продвижении в диалоге с иранской стороной, передает РИА «Новости». По его словам, американская администрация не стремится к возвращению старых дипломатических подходов, однако не исключает такого развития событий.

    «Вопрос, стоящий перед нами сейчас, заключается в том, чего еще мы можем достичь вместе? Можем ли мы начать все с чистого листа? Можем ли мы навсегда изменить отношения на Ближнем Востоке или мы вернемся к тому, как было раньше? Это то, чего нам бы не хотелось, но, безусловно, оно вполне возможно», – подчеркнул политик перед началом встреч в Швейцарии.

    Вэнс отметил, что текущие консультации носят технический характер и не решат всех существующих проблем. При этом он выразил уверенность в том, что в ближайшие часы дипломаты смогут добиться дополнительных успехов. Кроме того, вице-президент напомнил о намерениях Вашингтона продолжить активную работу по прекращению вооруженного конфликта в Ливане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана.

    Американский политик запланировал обсуждение ядерной программы Тегерана и прекращения огня в Ливане.

    Накануне представитель Вашингтона назвал военный вариант действий против Исламской республики возможным.

    Комментарии (0)
    21 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Минобороны Израиля заявило о сохранении свободы действий армии в Ливане

    Израиль объявил о продолжении операций ЦАХАЛ в Южном Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные продолжат удерживать позиции в Южном Ливане и действовать без ограничений, несмотря на объявленное перемирие.

    Армия обороны Израиля не имеет ограничений для проведения операций по устранению угроз в Ливане, передает ТАСС.

    Комментируя приказ о приостановке огня, министр обороны еврейского государства Исраэль Кац подчеркнул, что военные остаются на своих позициях.

    «Не было и нет ограничений для военнослужащих Армии обороны Израиля в Ливане относительно их действий по устранению угроз.

    Объявленное вчера перемирие оставляет Армию обороны Израиля на всех позициях в зоне безопасности на юге Ливана, которая защищает израильские северные населенные пункты», – заявил глава израильского оборонного ведомства. Он также добавил, что страна не покинет зону безопасности в регионе.

    Ранее иранские власти сообщили об отказе от начала нового этапа переговоров с США по санкциям и ядерной программе до установления перемирия в Ливане. Делегации двух стран, а также посредники из Катара и Пакистана, в настоящее время находятся в Бюргенштоке, где должны пройти однодневные переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Израиля и ливанское движение «Хезболла» согласились на перемирие. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о прекращении огня. При этом глава израильского правительства пообещал оставить войска в Ливане для обеспечения безопасности.

    Комментарии (0)
    21 июня 2026, 15:43 • Новости дня
    США и Иран приступили к согласованию итогового мирного договора

    Tекст: Ольга Иванова

    Участники переговоров в Швейцарии сформировали специализированные технические группы для подготовки окончательного соглашения между США и Ираном.

    Стороны переговорного процесса по Ирану создали технические группы для согласования условий финального договора. Ожидается, что документ выработают в течение 60 дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство новостей QNA.

    Закрытые технические переговоры стартовали в швейцарском Бюргенштоке 21 июня. В обсуждении участвуют представители Ирана и США, а также страны-посредники – Пакистан и Катар.

    «Было объявлено о создании специализированных технических групп для согласования условий окончательного соглашения, которое будет охватывать все аспекты меморандума о взаимопонимании. Кроме того, были созданы контрольные группы для надзора за выполнением меморандума и мониторинга прогресса в отношении заключения окончательного соглашения», – заявил советник министра иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.

    Политик подчеркнул, что эти действия демонстрируют готовность всех участников к добросовестному диалогу для достижения устойчивого результата. Напомним, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Документ также фиксирует сроки снятия американской морской блокады и восстановления иранского судоходства в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана прибыли на место проведения технических переговоров в швейцарский Бюргеншток.

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для закрытых консультаций с иранской стороной.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Американский офицер объяснил провал переговоров с Ираном

    Американский офицер Дэвис: США вредят сами себе

    Tекст: Ольга Иванова

    Угрозы Дональда Трампа вынудили иранскую делегацию покинуть дипломатическую встречу в Швейцарии, США вредят сами себе, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    Американское руководство самостоятельно разрушает дипломатический процесс, передает РИА «Новости».

    По словам подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, именно угрозы Дональда Трампа вынудили представителей Тегерана покинуть место встречи.

    Эксперт прокомментировал инцидент в социальной сети. «Совершенно не похоже, что иранская сторона «умоляет о сделке», ведь они говорили, что приедут в Швейцарию только для обсуждения соблюдения Израилем первого пункта договора», – написал военный.

    Дэвис добавил, что из-за высказываний президента стороны даже не успели начать дискуссию о прекращении огня в Ливане. По его мнению, Соединенные Штаты выступают злейшим врагом для самих себя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров с Ираном.

    Участники приостановили четырехсторонние консультации при посредничестве Катара и Пакистана.

    Иранская делегация досрочно покинула место проведения встречи из-за резких заявлений Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 06:25 • Новости дня
    В Катаре при взрыве на заводе по переработке СПГ 18 человек пропали без вести

    При взрыве в Катаре 54 человека пострадали и 18 пропали без вести

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате взрыва на ключевом катарском заводе по переработке сжиженного природного газа в Рас-Лаффане в воскресенье пострадали 54 человека, еще 18 числятся пропавшими без вести.

    Взрыв произошел во время запуска газораспределительного терминала Барзан, после чего возник пожар, сообщила компания QatarEnergy. Власти заявили, что причиной взрыва стала техническая авария, и утечка не представляет угрозы для общественной безопасности, передает Reuters.

    Поисковые группы разыскивают 18 пропавших без вести, сообщило Министерство внутренних дел, добавив, что 54 человека пострадали из-за происшествия.

    Катарская международная поисково-спасательная группа в сотрудничестве с командами гражданской обороны проводит розыск пропавших без вести.

    Компания QatarEnergy не сообщила о каком-либо ущербе электростанции, которая поставляет газ на внутренний рынок.

    Ранее стало известно, что в крупном промышленном центре Катара раздался мощный взрыв.


    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 04:53 • Новости дня
    Пакистан и Катар сообщили о прогрессе на переговорах США и Ирана

    Пакистан и Катар заявили о прогрессе в переговорах США и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны-посредники между США и Ираном Пакистан и Катар объявили о завершении первого раунда переговоров в Бюргенштоке, отметив позитивную и конструктивную атмосферу.

    «Первый день саммита на озере Люцерн прошел в позитивной и конструктивной атмосфере. Были достигнуты многообещающие успехи, в том числе создание механизма для продолжения технических переговоров», сказано в договоре, представленном агентством Tasnim.

    В нем указано, что в соответствии с меморандумом о взаимопонимании стороны договорились о создании «высокого комитета», который будет осуществлять политический надзор за процессом посредничества.

    «Верховный комитет согласовал дорожную карту для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней, что позволит немедленно начать дальнейшие технические переговоры», сказано в документе.

    Между сторонами также создана линия связи для предотвращения инцидентов и недоразумений, для обеспечения безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив.

    При этом подразделение по контролю над конфликтами, которое стороны договорились создать между собой и ливанской республикой при содействии посредников призвано гарантировать соблюдение положений меморандума о взаимопонимании и о прекращении военных операций в Ливане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана утром 21 июня прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток, но через некоторое время иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа.

    Телеканал Al Mayadeen сообщал, что иранская делегация вернется к переговорам  после извинений американского президента, а агентство Tasnim заявило, что иранская делегация отказалась продолжать переговоры с США.

    Комментарии (0)
    Главное
    На подлете к Москве уничтожено 84 украинских беспилотников
    Пленный боец ВСУ заявил о потере Красного Лимана
    Зеленский сыронизировал над именем президента Польши
    В Европе призвали не жать руку восхваляющему фашизм Зеленскому
    Politico: Европа рискует проиграть Азии борьбу за газ
    Устроивший дебош пассажир рейса Москва – Омск скончался на борту самолета
    Звезду «Слова пацана» Копейкина освободили от службы в армии