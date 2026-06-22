ISNA: Технические переговоры между Ираном и США стартуют 22 июня

Встречи сторон стартуют 22 июня и будут посвящены реализации американо-иранского меморандума, передает РИА «Новости».
«Технические переговоры между Ираном и США, которые возглавит Гариб-Абади пройдут с сегодняшнего дня и будут касаться механизмов реализации Исламабадского меморандума, а также создания профильных технических групп», – сообщило иранское агентство ISNA.
Накануне в швейцарском Бюргенштоке состоялись консультации при участии стран-посредников – Пакистана и Катара.
Официальный представитель дипломатического ведомства Ирана Исмаил Багаи отметил достигнутый на встречах прогресс.
Участники диалога сформировали специализированные технические группы для подготовки окончательного соглашения.
Делегация Ирана покинула Швейцарию после 18-часовых переговоров с США.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о значительном прогрессе в прекращении войны в Ливане.