ISNA: Технические переговоры между Ираном и США стартуют 22 июня

Пакистан и Катар сообщили о прогрессе на переговорах США и Ирана

Пакистан и Катар заявили о прогрессе в переговорах США и Ирана

Tекст: Катерина Туманова

«Первый день саммита на озере Люцерн прошел в позитивной и конструктивной атмосфере. Были достигнуты многообещающие успехи, в том числе создание механизма для продолжения технических переговоров», сказано в договоре, представленном агентством Tasnim.

В нем указано, что в соответствии с меморандумом о взаимопонимании стороны договорились о создании «высокого комитета», который будет осуществлять политический надзор за процессом посредничества.

«Верховный комитет согласовал дорожную карту для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней, что позволит немедленно начать дальнейшие технические переговоры», сказано в документе.

Между сторонами также создана линия связи для предотвращения инцидентов и недоразумений, для обеспечения безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив.

При этом подразделение по контролю над конфликтами, которое стороны договорились создать между собой и ливанской республикой при содействии посредников призвано гарантировать соблюдение положений меморандума о взаимопонимании и о прекращении военных операций в Ливане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана утром 21 июня прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток, но через некоторое время иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа.

Телеканал Al Mayadeen сообщал, что иранская делегация вернется к переговорам после извинений американского президента, а агентство Tasnim заявило, что иранская делегация отказалась продолжать переговоры с США.

