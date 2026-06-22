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    22 июня 2026, 11:20 • Новости дня

    Телеведущего Диброва выписали из московской больницы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Шоумен Дмитрий Дибров покинул медицинское учреждение в столице, теперь ему предстоит пройти курс восстановления здоровья, сообщила его бывшая супруга Полина Диброва.

    «Я подтверждаю. Чувствует хорошо, но реабилитация нужна», – заявила она РИА «Новости».

    До этого представители столичного медицинского учреждения рассказывали о госпитализации пациента. Тогда московские врачи оценивали его состояние как средней степени тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дибров оказался в столичном медицинском учреждении после предполагаемого падения.

    22 июня 2026, 05:35 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожено 59 украинских беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин в течение двух часов сообщал о работе системы ПВО, которая сбивала украинские дроны на подлете к городу, с 3 утра их было ликвидировано 59 штук.

    «Отражена атака одного беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр в Max-канале в 5 утра.

    До этого Собянин сообщал, что силами ПВО на подлете к Москве уничтожены более 40 дронов ВСУ. Всего с 4 до 5 утра было сбито 59 дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорты Домодедово и Жуковский в ночь на понедельник ввели ограничения полетов, как и Шереметьево. С 5 утра все столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы.


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    22 июня 2026, 09:15 • Новости дня
    На подлете к Москве с начала суток уничтожили 70 украинских дронов
    На подлете к Москве с начала суток уничтожили 70 украинских дронов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У российской столицы поразили еще три беспилотных летательных аппарата, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    С начала суток на подступах к городу поразили 70 беспилотников.

    До этого на подлете к Москве уничтожили восемь дронов.

    Еще раньше Собянин сообщал о 59 дронах, нейтрализованных у столицы.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
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    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    22 июня 2026, 00:45 • Новости дня
    В Москве зажгли 1418 свечей в память о начале Великой Отечественной войны
    В Москве зажгли 1418 свечей в память о начале Великой Отечественной войны
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Памятная акция, приуроченная к 85-й годовщины годовщине начала Великой Отечественной войны, состоялась в воскресенье ночью в центре Москвы.

    На Крымской набережной активисты зажгли 1418 свечей – по одной за каждый день Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости». Акция приурочена ко Дню памяти и скорби 22 июня.

    Общероссийская минута молчания в День памяти и скорби пройдет 22 июня 2026 года в 12.15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении Германии на СССР 22 июня 1941 года.

    Также 22 июня президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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    22 июня 2026, 10:31 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожено 80 украинских беспилотников
    На подлете к Москве уничтожено 80 украинских беспилотников
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На подлете к российской столице уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, сообщил мэр города Сергей Собянин. По сообщениям градоначальника Москвы, всего за утро на подлете к столице уничтожено 80 украинских беспилотников.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал градоначальник в Max.

    С начала суток число сбитых на подлете к Москве украинских беспилотников достигло 80 единиц.

    До этого Собянин сообщал о 70 дронах, уничтоженных на подлете к городу с начала суток.

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    22 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожены более 40 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили в ночь на понедельник 42 дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Шесть беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», –написал он в Max-канале в 4 утра.

    Через несколько минут Собянин сообщил об уничтожении еще семи БПЛА, после чего была отражена атака пяти дронов.

    В течение часа с небольшим на подлете к городу было уничтожено 45 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье силы ПВО ликвидировали почти 240 дронов ВСУ над регионами России. Аэропорты Домодедово и Жуковский в ночь на понедельник ввели ограничения полетов, как и Шереметьево.


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    21 июня 2026, 22:58 • Новости дня
    Крупный пожар в административном здании на юге Москвы полностью потушен

    На юге Москвы потушили крупный пожар в административном здании

    Tекст: Катерина Туманова

    Крупный пожар в двухэтажном административном здании на московской улице Речников удалось ликвидировать на площади 300 кв. м, сообщило в Max-канале столичное управление МЧС России.

    В ведомстве рассказали, что вечером воскресенья на юге Москвы, на улице Речников, произошло загорание кровли двухэтажного административного здания с мансардным этажом.

    Пожар охватил 300 кв. м территории.

    «До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно здание покинули порядка 60 человек», – сообщили там.

    Силами более 20 человек и шести единиц техники пожар удалось ликвидировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подмосковном Королеве в начале июня загорелась бывшая поликлиника. В Балашихе на строительном рынке удалось справиться с крупным возгоранием. При пожаре в подмосковном хостеле пострадали четыре человека.

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    22 июня 2026, 02:45 • Новости дня
    Аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения на вылет и прием рейсов введены в аэропорту Шереметьево, о чем сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Шереметьево: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Внуково вечером субботы изменил режим работы из-за ограничений воздушного пространства. При этом в ночь на воскресенье силы ПВО ликвидировали почти 240 дронов ВСУ над регионами России.


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    22 июня 2026, 11:48 • Новости дня
    Собянин: С начала суток на подлете к Москве сбили 84 дрона ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В прошедшие сутки на подлете к российской столице уничтожили 84 беспилотника украинских военных, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «Силами ПВО только на подлете к Москве сбито 84 БПЛА. Разрушений и пострадавших нет», – указал градоначальник в Max.

    До этого число сбитых дронов на подлете к столице достигло 80 единиц.

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    22 июня 2026, 06:36 • Новости дня
    В Москве спрогнозировали потепление

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В начале рабочей недели жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями, а дневная температура достигнет комфортных летних значений, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

    Днем в понедельник воздух в столице прогреется от 23 до 25 градусов тепла, возможны кратковременные осадки и грозы, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки 17 градусов.

    Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление в городе составит около 747 миллиметров ртутного столба.

    На территории Подмосковья температурный фон будет колебаться от 21 до 26 градусов тепла. В ночные часы в области также прогнозируется похолодание до 17 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Гидрометцентр предупреждал москвичей о небольших дождях.

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    22 июня 2026, 08:58 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили восемь дронов
    На подлете к Москве уничтожили восемь дронов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На подступах к российской столице нейтрализованы восемь украинских беспилотников, сообщил глава города Сергей Собянин в понедельник.

    На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, указал Собянин в Max.

    До этого Собянин сообщал, что за несколько часов на подлете к Москве поразили 59 украинских БПЛА.

    Всего же в ночь с воскресенья на понедельник над Россией уничтожили 301 украинский дрон.

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    22 июня 2026, 05:38 • Новости дня
    Все столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичные аэропорты Жуковский, Внуково, Шереметьево и Домодедово вернулись к штатному режиму работы, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты: Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское): сняты  ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорты Домодедово и Жуковский в ночь на понедельник ввели ограничения полетов, как и Шереметьево. Силами ПВО на подлете к Москве за час с небольшим были уничтожены более 40 дронов ВСУ.


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    22 июня 2026, 11:27 • Новости дня
    В Москве задержали девять человек за инсценировку аварий ради страховых выплат

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители пресекли деятельность организованной группы, которая заработала более 50 млн рублей на фиктивных дорожно-транспортных происшествиях с участием дорогих иномарок, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

    Участников криминальной схемы задержали по адресам их проживания, пояснила Волк, передает ТАСС.

    Злоумышленники покупали дорогие автомобили иностранного производства и оформляли их на подставных лиц за денежное вознаграждение. После этого аферисты намеренно устраивали аварии для получения крупных компенсаций от страховщиков.

    В некоторых случаях стоимость заявленного ремонта почти равнялась цене самой машины, а общий ущерб компаниям превысил 50 млн рублей.

    Серия подозрительных столкновений с похожими повреждениями привлекла внимание правоохранителей. Во время обысков у подозреваемых изъяли телефоны, банковские карты и документы на транспорт.

    В отношении фигурантов возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года столичные правоохранители выявили группу инсценировавших сотни аварий мошенников.

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    22 июня 2026, 03:01 • Новости дня
    Силы ПВО сбили летевший к Москве дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Дрон, летевший к Москве, уничтожен силами ПВО, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье силы ПВО ликвидировали почти 240 дронов ВСУ над регионами России. Кроме того, аэропорт Шереметьево в ночь на понедельник ввел временные ограничения полетов.


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    22 июня 2026, 03:43 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорта Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он в Max-канале.

    Чуть позже Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Домодедово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник аэропорт Шереметьево  ввел временные ограничения полетов. Кроме того, мэр Москвы сообщил о ликвидированных дронах.

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    22 июня 2026, 09:58 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожены пять украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    До этого градоначальник сообщал о 70 дронах, уничтоженных на подлете к Москве с начала суток.

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