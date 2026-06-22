Tекст: Ольга Иванова

Захарова обратила внимание на современное звучание сатирического стихотворения советского поэта Самуила Маршака «Вся Европа». Произведение было написано в годы Великой Отечественной войны.

«Ровно 85 лет назад началась самая кровопролитная война в истории. Не «Восточный фронт Второй мировой войны», а ультимативная, бескомпромиссная, самая жестокая война на уничтожение – Великая Отечественная. И хотя говорить о ней можно – и нужно! – со всех аспектов, есть один, о котором нельзя забывать», – подчеркнула дипломат в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, спустя более 80 лет строки Маршака читаются так, словно были написаны недавно. Она отметила, что Европа вновь объединяется против России, используя прибалтийские контингенты, чешские снаряды и списанные немецкие танки.

«Каждая строчка – конкретный персонаж. «Опереточный испанец» – «Голубая дивизия» генерала Муньоса Грандеса, 18 000 добровольцев, отправленных Франко на Восточный фронт. «Подручный Дорио» – Жак Дорио, бывший коммунист, переметнувшийся к фашистам и создавший Легион французских добровольцев против большевизма», – пояснила она.

Представитель внешнеполитического ведомства также сравнила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу европейской дипломатии Каю Каллас с чиновниками нацистской Германии Иоахимом фон Риббентропом и Йозефом Геббельсом. Захарова резюмировала, что европейские лидеры, собирая «всю Европу», в итоге получат закономерный результат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Мария Захарова сравнила главу европейской дипломатии Каю Каллас с Гретой Тунберг.

В конце мая официальный представитель МИД иронично ответила на военные требования Каллас строчкой из песни.

В середине июня германский политолог Александр Рар рассказал о конфликте между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас из-за будущего Евросоюза.