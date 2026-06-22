Внебиржевой курс доллара впервые с начала июня превысил 74 рубля

Расчетный курс американской валюты поднялся выше 74 рублей впервые с 4 июня

Tекст: Мария Иванова

Внебиржевой курс доллара поднялся выше 74 рублей, что произошло впервые с 4 июня, передает РИА «Новости».

К 11.02 по московскому времени стоимость американской валюты увеличилась на 83 копейки по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув отметки 74,15 рубля.

Летом 2024 года торги долларом на Московской бирже были приостановлены. В связи с этим репрезентативным показателем для рубля стал курс юаня, биржевые торги которым проходят с 10.00 до 19.00 по московскому времени.

В указанные часы расчет курса доллара возможен через соотношение стоимости американской валюты к юаню на международном рынке форекс и курса юаня к рублю на Московской бирже. Полученный кросс-курс выступает основным ориентиром при проведении внебиржевых торгов долларами за рубли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине прошлого месяца расчетный курс американской валюты упал ниже 73 рублей.

Несколькими днями ранее ориентир для внебиржевого рынка достиг отметки 73,7 рубля.

В апреле стоимость доллара на внебиржевых торгах снизилась до 74,93 рубля.