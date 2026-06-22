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    22 июня 2026, 10:33 • Новости дня

    Президент Сирии опроверг планы военного вмешательства в ситуацию в Ливане

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Сирии не планируют использовать военную силу для урегулирования ливанского кризиса, однако готовы содействовать мирному разрешению конфликта.

    Слова американского лидера о возможном вмешательстве Дамаска в ситуацию в Ливане были неверно поняты, передает агентство Anadolu. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа разъяснил позицию страны по этому вопросу.

    «Мы не желаем возвращаться к практике военного вмешательства Сирии в Ливан, как это происходило в прошлом», – подчеркнул сирийский лидер в интервью каналу «Аль-Мешхад».

    Ахмед аш-Шараа добавил, что глава Белого дома лишь выразил обеспокоенность происходящим, отметив возможную позитивную роль Дамаска при координации действий с Бейрутом. Сирия, в свою очередь, готова занять конструктивную позицию в рамках обновленного внешнеполитического курса.

    Политик также отметил, что проблема не может быть решена путем бомбардировок и разрушений. В ходе переговоров с американским коллегой сирийский президент указал на необходимость прекращения боевых действий и важность экономических, политических и социальных мер для стабилизации обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон предпринимал попытки заставить сирийские власти открыть фронт против Ливана.

    Накануне израильские военные объявили о продолжении операций в южной части этой страны.

    Из-за интенсивных боев на ливанской территории Тегеран отказался от проведения переговоров с США.

    21 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    Иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители Ирана прервали встречу с американскими дипломатами в Швейцарии из-за резких заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к делегации Ирана.

    Делегация переговорщиков из Тегерана досрочно ушла с места проведения встречи с американскими коллегами, передает РИА «Новости». Поводом для такого шага стали угрозы со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.

    Информацию о демарше подтвердил источник, близкий к иранским дипломатам. «Иранская переговорная команда покинула место проведения переговоров в знак протеста против угроз Трампа», – приводит его слова агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана утром прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток.

    Несколькими днями ранее американский президент подписал меморандум для прекращения войны.

    При этом глава Белого дома пригрозил Тегерану возобновлением военных атак в случае провала диалога.

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    20 июня 2026, 16:43 • Новости дня
    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива

    Военное командование Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива

    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана приняли решение перекрыть Ормузский пролив из-за продолжающихся израильских обстрелов ливанской территории и невыполнения США обязательств по прекращению огня, следует из заявления центрального штаба военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия».

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» принял решение закрыть Ормузский пролив для судоходства, передает РИА «Новости». Этот шаг стал ответом на продолжение атак Израиля по Ливану и нарушение Соединенными Штатами положений меморандума о прекращении огня на всех фронтах.

    «Ввиду вопиющего нарушения США обещаний и невыполнения первого пункта меморандума о взаимопонимании по прекращению войны, а также в ответ на непрекращающееся нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля на юге Ливана… объявляется о закрытии Ормузского пролива», – говорится в заявлении штаба.

    В документе также подчеркивается, что в случае продолжения агрессии против Ливана Тегеран готов предпринять дополнительные меры. Эти шаги будут направлены на то, чтобы заставить противника выполнить взятые на себя обязательства.

    В начале июня представители Израиля и Ливана договорились о реализации режима прекращения огня.

    Спустя неделю центральный штаб военного командования ВС Ирана принял решение о полном перекрытии движения через Ормузский пролив.

    Вскоре израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отказался от выполнения условий нового американо-иранского соглашения.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    21 июня 2026, 14:58 • Новости дня
    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана

    NYT: Вашингтон потребовал от Ирана остановить обогащение урана на 20 лет

    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Грядущие переговоры между Вашингтоном и Тегераном будут сосредоточены на вопросах обогащения урана, судьбе накопленных запасов, демонтаже объектов и доступе международных инспекторов.

    Американская администрация намерена добиться полного отказа Тегерана от создания ядерного оружия, пишет The New York Times. Ключевым требованием Соединенных Штатов является приостановка обогащения урана на 20 лет, тогда как иранская сторона предлагает ограничиться десятью годами.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул намерение добиться полного моратория на обогащение. «Сделка Обамы позволяла иранцам обогащать уран. Эта сделка не позволит», – заявил политик журналистам.

    По данным международных экспертов на июнь 2025 года, Исламская республика располагала 11 тоннами обогащенного урана и почти 440 килограммами материала со степенью обогащения 60%. Вашингтон требует полностью ликвидировать эти запасы, а также демонтировать заводы в Натанзе и Фордо. Кроме того, ставится вопрос об уничтожении подземных хранилищ возле Исфахана.

    Еще одной важной темой станет возвращение инспекторов ООН, которые потеряли доступ к объектам после американо-израильских ударов в прошлом году. Как отмечают опрошенные изданием эксперты, решить все эти сложные вопросы за отведенные на переговоры 60 дней будет крайне трудно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении сделки с Ираном.

    Президент Дональд Трамп анонсировал достижение широкого соглашения между странами.

    Иранская сторона согласилась переработать запасы обогащенного урана до нейтрального уровня.

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    20 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Иран пригрозил США приостановкой потока энергоресурсов на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Поток энергоресурсов на Ближнем Востоке будет остановлен, если соглашение Ирана и США останется лишь на бумаге, заявил советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер.

    По словам Мохбера, США хорошо понимают язык экономики и анализа затрат и выгод, поэтому поток энергоресурсов будет остановлен на Ближнем Востоке, если соглашение между Ираном и США останется на бумаге, передает РИА «Новости».

    «Переговорщики Ирана не успокоятся, пока не будут полностью выполнены все обязательства, а права нашей нации – соблюдены», – подчеркнул Мохбер.

    Ранее иранская делегация вылетела в Швейцарию на переговоры с США.

    Тегеран и Вашингтон планировали подписать меморандум о завершении военных действий. Иранская сторона отменила запланированную на 19 июня встречу из-за атак Израиля в Ливане.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение новых технических переговоров между государствами 21 июня в швейцарском Бюргенштоке.

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    20 июня 2026, 17:10 • Новости дня
    МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля
    МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран требует от США срочных мер в отношении израильской стороны для сохранения действующего меморандума о взаимопонимании и прекращении огня, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи выступил с жестким предупреждением в адрес американских властей, передает РИА «Новости».

    «Если некоторые из обязательств США не будут выполнены, меморандум окажется под угрозой. США должны как можно скорее принять необходимые меры, иначе общее соглашение окажется под угрозой», – заявил дипломат.

    Ранее командование вооруженных сил исламской республики объявило о перекрытии Ормузского пролива. Этот шаг стал ответом на нарушение американской стороной условий договоренностей, включающих всеобъемлющее прекращение огня в Ливане.

    Для урегулирования ситуации переговорная группа экстренно направилась в Швейцарию. Дипломаты намерены требовать от Вашингтона строгого выполнения взятых на себя обязательств и запросить подробный план их реализации.

    Ранее иранское военное командование перекрыло Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать мирный процесс.

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    22 июня 2026, 05:57 • Новости дня
    Иран заявил об успехах на переговорах с США
    Иран заявил об успехах на переговорах с США
    @ Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После первого раунда переговоров при тщательном посредничестве Пакистана и Катара глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о значительном прогрессе в прекращении войны в Ливане.

    «Неустанное посредничество Пакистана и Катара привело к значительному прогрессу в прекращении войны в Ливане. Запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов снят, блокада снята, некоторые замороженные активы разблокированы, а для Ирана запущен масштабный план реконструкции и развития», – написал министр в соцсети Х.

    К посту Аракчи приложил текст совместного заявления по итогам первого раунда переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана утром 21 июня прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток, но через некоторое время иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа.

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    19 июня 2026, 19:14 • Новости дня
    МИД отменил рекомендации для россиян не ездить в страны Персидского залива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МИД России отменил ранее действовавшие рекомендации для граждан воздерживаться от посещения арабских государств региона в связи со стабилизацией обстановки.

    Министерство иностранных дел России официально сняло рекомендации ограничить поездки граждан в страны Персидского залива, передает РИА «Новости». Такое решение принято на фоне нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

    «В связи с заключением 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизацией ситуации в Ближневосточном регионе МИД России не видит необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций российским гражданам воздерживаться от посещения в частных целях, включая туристические поездки, стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива», – говорится в заявлении министерства.

    Накануне, в ночь на 18 июня, Иран и Соединенные Штаты дистанционно заключили соглашение. Документ предусматривает окончание вооруженного противостояния, начавшегося 28 февраля. Кроме того, меморандум устанавливает четкие сроки снятия американской морской блокады и возобновления иранского судоходства в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первое с начала конфликта судно прошло через Ормузский пролив по официальному маршруту.

    Российский союз туриндустрии сообщил о миллионных потерях туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке.

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    19 июня 2026, 14:31 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о намерении войск Израиля остаться в Ливане

    Нетяньяху: Израильские войска останутся в Ливане

    Нетаньяху заявил о намерении войск Израиля остаться в Ливане
    @ RONEN ZVULUN/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская армия не покинет Южный Ливан и продолжит жестко отвечать на любые нападения шиитского движения «Хезболла» на своих солдат, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху подчеркнул, что войска останутся в Ливане для обеспечения безопасности северных территорий, передает ТАСС.

    Он провел утреннее совещание с министром обороны Исраэлем Кацем и главой Генштаба Эялем Замиром, обсудив текущую ситуацию после ночных ударов.

    «Мое указание предельно ясно: Израиль не потерпит нападений на наших солдат или на нашу территорию и заставит «Хезболлу» заплатить за эти нападения очень высокую цену», – цитирует канцелярия главу правительства. Он добавил, что армия примет все меры для предотвращения угроз.

    По словам Нетаньяху, ночные и утренние удары израильских сил, поразившие более 80 объектов «Хезболлы», стали ответом на атаку по танкистам на юге Ливана. В результате этого боестолкновения погибли четверо военных, в том числе командир батальона в звании полковника. Нетаньяху назвал действия шиитского движения вопиющим нарушением режима прекращения огня.

    Напомним, Армия обороны Израиля атаковала инфраструктуру шиитского движения «Хезболла» в районе ливанского города Тир.

    Днем ранее израильские военные поразили цели группировки в долине Бекаа.

    До этого ливанские вооруженные формирования осуществили десятки боевых операций против позиций ЦАХАЛ.

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    21 июня 2026, 08:17 • Новости дня
    Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Джей Ди Вэнс проведет в Бюргенштоке закрытые технические консультации с иранской делегацией, которые продлятся не более двух дней.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его офис.

    «Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров США и Ирана», – говорится в публикации на сайте телеканала. Перед вылетом политик отметил, что пробудет на встречах с иранскими представителями максимум два дня.

    В воскресенье в швейцарском Бюргенштоке стартуют технические консультации между Ираном и США, в которых также примут участие страны-посредники – Пакистан и Катар. Ожидается, что мероприятия пройдут в закрытом формате.

    Напомним, в ночь на 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.

    Документ устанавливает сроки снятия морской блокады со стороны США и восстановления судоходства в Ормузском проливе Ираном. Кроме того, Тегеран обязался не создавать ядерное оружие.

    Вопрос иранской ядерной программы будет урегулирован отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Для Ирана итогом должна стать отмена санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед вылетом в Европу Джей Ди Вэнс назвал главными темами встречи иранскую ядерную программу и перемирие в Ливане.

    Накануне спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для участия в дискуссиях.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение технических переговоров в Бюргенштоке 21 июня.

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    19 июня 2026, 23:59 • Новости дня
    Минпросвещения утвердило программу арабского языка для российских школ

    Tекст: Антон Антонов

    Минпросвещения России утвердило программу изучения арабского языка в российских школах, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

    Кравцов встретился с министром просвещения Объединенных Арабских Эмиратов Сарой бинт Юсеф Аль-Амири и чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Альджабером, передает «Интерфакс».

    Встреча была посвящена вопросам деятельности образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак в областной гимназии имени Примакова.

    «Утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года», – приводит слова Кравцова ТАСС.

    В министерстве добавили, что к запуску программы уже подготовлены и переведены на арабский язык русские народные сказки, книга о России и книги российских писателей.

    Эти издания, как уточнили в ведомстве, передали в Объединенные Арабские Эмираты.

    В рамках программы школьного обмена ежегодно эмиратские школьники посещают Россию, а российские обучающиеся – ОАЭ, ведется подготовка эмиратских учащихся к олимпиадам по физике, отметил Кравцов.

    Сейчас ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам, передает РИА «Новости»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кравцов в 2024 году заявил о планах включить арабский язык в ЕГЭ как шестой предмет по выбору.

    Президент России Владимир Путин и лидер ОАЭ Мухаммед бен Заид в 2024 году открыли в гимназии имени Примакова центр международного сотрудничества с ОАЭ с уроком арабского языка для российских школьников.

    Для российских школьников решили оставить второй иностранный язык факультативным после обсуждения с главой Минпросвещения.

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    21 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    В Швейцарии завершился первый раунд переговоров между США и Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Стартовый этап дипломатических консультаций американских и иранских представителей на швейцарской территории подошел к концу.

    Окончание начальной стадии двусторонних дискуссий подтвердили осведомленные лица, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Первый раунд переговоров (Ирана – ред.) с США в Швейцарии завершился», – сообщил источник, близкий к группе переговорщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана прибыли на технические переговоры в швейцарский Бюргеншток.

    Американская сторона планировала обсудить ядерную программу Тегерана и прекращение огня в Ливане.

    Участники диалога создали специализированные технические группы для подготовки окончательного мирного договора.

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    20 июня 2026, 05:46 • Новости дня
    Вэнс не исключил возобновления военных действий США против Ирана

    Вэнс: Вариант военных действий США против Ирана всегда на столе

    Tекст: Антон Антонов

    Военный вариант действий США против Ирана остается на повестке, однако Вашингтон пока решил дать Тегерану шанс, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс

    «Это всегда на столе, мы всегда можем это сделать», – подчеркнул Вэнс в интервью телеканалу CBN News, добавив, что сейчас США взяли паузу.

    По словам Вэнса, американская сторона намерена открыть проливы, ослабить давление на мировую экономику, снизить цены на энергоносители и посмотреть, захочет ли иранское руководство действовать иначе, передает РИА «Новости».

    Вице-президент отметил, что если такой курс себя оправдает, это будет позитивным исходом, но при ином развитии событий США смогут вернуться к «другим вариантам».

    Вэнс также сообщил, что соглашение между США и Ираном не содержит условия о выходе Израиля из южного Ливана. При этом он выразил уверенность, что Израиль сам был бы готов уйти при условии прекращения атак со стороны «Хезболлы».

    Кроме того,  в подкасте журналистки Элли Бет Стаки он заявил, что Тель-Авив, как и многие другие страны, стремится влиять на американскую политику, что он воспринимает как данность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс заявил о бесплатном проходе торговых судов через Ормузский пролив в течение 60 дней американо-иранских переговоров.

    Вашингтон возложил ответственность на Иран за срыв технической встречи по мирному соглашению в Швейцарии.

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    20 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    На пляже в Турции нашли второй за пять дней беспилотник

    IHA: Второй за пять дней беспилотник нашли в Турции на пляже

    Tекст: Антон Антонов

    На пляже Чакраз в черноморской провинции Бартын обнаружили обломки беспилотника, сообщает агентство IHA.

    Обломки дрона были найдены в пятницу в районе города Амасра, передает ТАСС со ссылкой на IHA.

    В момент обнаружения участок побережья перекрыла жандармерия. Военный аппарат оказался без боеприпасов на борту. После первичного осмотра на месте находки беспилотник отправили в Анкару для изучения специалистами.

    Это уже второй случай за последние пять дней, когда на побережье Турции находят беспилотный аппарат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже Капысую на границе турецких провинций Бартын и Кастамону отдыхающие обнаружили выброшенный на берег вооруженный беспилотник.

    В конце мая в Черном море беспилотник атаковал турецкий грузовой сухогруз из Одессы, экипаж получил ранения.

    По данным турецких СМИ, рухнувший в провинции Самсун беспилотник оказался украинским и сбился с курса из-за технической неисправности.

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    20 июня 2026, 03:10 • Новости дня
    Associated Press объяснило отказ Ирана от встречи с США атаками Израиля в Ливане

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран отказался от планировавшихся на 19 июня переговоров с США в Швейцарии из-за атак Израиля в Ливане, сообщает Associated Press.

    «Переговоры между США и Ираном были отменены в пятницу после интенсивных боев между Израилем и «Хезболлой» на юге Ливана», – пишет Associated Press.

    Уточняется, что иранские чиновники не стали начинать диалог с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса именно из-за действий Израиля в Ливане, передает РИА «Новости».

    В результате представители Ирана отменили запланированную поездку в Женеву и увязали возможность переговоров с прекращением боев в Ливане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, планировалось, что меморандум об окончании конфликта между США и Ираном в присутствии Вэнса и Мохаммада-Багера Галибафа будет подписан 19 июня в Швейцарии.

    Запланированный визит вице-президента США в Швейцарию американская администрация отложила.

    Американист Дмитрий Дробницкий назвал главной причиной отмены визита Вэнса в Швейцарию нерешенный спор Вашингтона и Тель-Авива о прекращении боевых операций в Ливане.

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    20 июня 2026, 20:31 • Новости дня
    Израильская армия получила приказ прекратить огонь в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские войска, действующие в Ливане против «Хезболлы», получили приказ прекратить огонь, сообщил 12-й канал телевидения Израиля.

    По данным телеканала, приказ прекратить огонь в Ливане отдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после «координации с представителями США», передают «Вести».

    Ранее МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля.

    Иранское военное командование перекрыло Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать мирный процесс.

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