Президент Сирии опроверг планы военного вмешательства в ситуацию в Ливане

Tекст: Ольга Иванова

Слова американского лидера о возможном вмешательстве Дамаска в ситуацию в Ливане были неверно поняты, передает агентство Anadolu. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа разъяснил позицию страны по этому вопросу.

«Мы не желаем возвращаться к практике военного вмешательства Сирии в Ливан, как это происходило в прошлом», – подчеркнул сирийский лидер в интервью каналу «Аль-Мешхад».

Ахмед аш-Шараа добавил, что глава Белого дома лишь выразил обеспокоенность происходящим, отметив возможную позитивную роль Дамаска при координации действий с Бейрутом. Сирия, в свою очередь, готова занять конструктивную позицию в рамках обновленного внешнеполитического курса.

Политик также отметил, что проблема не может быть решена путем бомбардировок и разрушений. В ходе переговоров с американским коллегой сирийский президент указал на необходимость прекращения боевых действий и важность экономических, политических и социальных мер для стабилизации обстановки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон предпринимал попытки заставить сирийские власти открыть фронт против Ливана.

Накануне израильские военные объявили о продолжении операций в южной части этой страны.

Из-за интенсивных боев на ливанской территории Тегеран отказался от проведения переговоров с США.