The Guardian: Кир Стармер планирует передать пост премьер-министра Энди Бернэму

Британский премьер-министр Кир Стармер в ближайшее время может объявить график своей отставки, передает газета The Guardian.

По данным издания, это позволит Энди Бернэму занять пост главы правительства к осени текущего года. Ожидается, что премьер сделает заявление на Даунинг-стрит, 10, что станет началом процесса назначения седьмого премьера за последние десять лет.

Более полудюжины министров кабинета в частном порядке заявили Стармеру, что его время вышло. Выходные премьер-министр провел в загородной резиденции Чекерс, дорабатывая план ухода. Наиболее вероятный сценарий предполагает, что он останется на своем посту до осени. «Логически лучшее для Энди и Кира – чтобы это произошло в сентябре», – заявил один из министров кабинета.

Бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг, ушедший в отставку месяцем ранее, заявлял о готовности участвовать в выборах, заручившись поддержкой 81 депутата. Однако сейчас растет уверенность, что он не станет выдвигать свою кандидатуру. Если Стритинг все же бросит вызов Бернэму, к гонке могут присоединиться другие политики, в том числе женщины из кабинета министров.

Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social уже прокомментировал ситуацию. Президент США заявил, что Стармер уйдет в отставку из-за провалов в сферах иммиграции и энергетики. Несмотря на отсутствие публичных призывов к уходу, семь членов кабинета министров после майских выборов советовали премьеру задуматься о своем будущем ради страны и партии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер объявит о своей отставке в понедельник. Глава правительства представит план передачи власти из-за потери поддержки большинства депутатов Лейбористской партии.

Мэр Большого Манчестера Энди Бернэм уверенно победил на недавних специальных выборах в парламент.