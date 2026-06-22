«Волонтеры Победы» и «Единая Россия» провели акции ко Дню памяти и скорби

«Волонтеры Победы» и партия «Единая Россия» организовали акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны», объединившие свыше миллиона участников по всему миру, мероприятия охватили более 2 тыс. площадок.
Председатель движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко заявила: «Уже много лет партия «Единая Россия» и Всероссийское движение «Волонтеры Победы» проводят международные акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». В этом году они объединили более 1 млн человек не только в регионах России, но и за рубежом: к памятным мероприятиям присоединились жители 62 государств – от Австралии и ЮАР до Египта, Киргизии, Турции, Израиля, Молдавии и Болгарии».
Центральным событием стала инсталляция у Музея Победы в Москве, где зажгли 10 тыс. свечей в честь 85-летия начала битвы за столицу. Первые огни зажглись от частиц Вечного огня, доставленных из городов-героев. По словам Занко, всего в этом году создали 392 огненные картины, символизирующие вклад народа в Победу, а подобные акции служат защитой от попыток переписать историю.
Памятные события охватили десятки регионов страны и зарубежье. Присутствие современных защитников Отечества подчеркивает живую связь поколений и преемственность подвига героев Великой Отечественной войны.
«Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти и выразить благодарность нашему народу-победителю. Акции помогают сохранить эту память, выразить уважение поколению победителей», – заявил участник СВО, Герой России, участник президентской программы «Время героев» Эдуард Казымов.
В Москве на Северном речном вокзале волонтеры зажгли композицию из 8 тыс. свечей. На Дворцовой площади в Петербурге появилась масштабная картина из 120 тыс. огней, изображающая легендарную полуторку и разорванное кольцо блокады. Памятные инсталляции также появились в Астрахани, Хабаровском крае и Красноярске.
И.о. исполнительного директора ВОД «Волонтёры Победы» Артемий Киселев отметил, что такие акции не только сохраняют память о подвиге поколения победителей, но и объединяют людей разных возрастов и профессий вокруг общей исторической правды.
Акции памяти также поддержали жители 20 населенных пунктов Кыргызстана и Южной Осетии.
Организаторы анонсировали проведение памятных мероприятий на 2 тыс. площадок в 60 странах мира.
Накануне годовщины из Москвы в Брест отправился специальный «Поезд памяти» с двумя сотнями старшеклассников.
В начале июня в России стартовала ежегодная благотворительная онлайн-акция для помощи ветеранам.