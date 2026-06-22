  • Новость часаНа подлете к Москве с начала суток уничтожили 70 украинских дронов
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    На подлете к Москве уничтожено 70 украинских беспилотников
    Министр обороны Белоруссии объяснил стратегию по Украине
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    В Москве зажгли 1418 свечей в память о начале Великой Отечественной войны
    22 июня 2026, 08:51 • Новости дня

    Власти Латвии не смогли убрать названия городов России с дорожных знаков

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Латвии так и не приняли решение о демонтаже более трехсот дорожных знаков с названиями населенных пунктов России и Белоруссии, сообщил портал LSM.

    По данным LSM, правительство Латвии столкнулось с трудностями при попытке убрать названия российских и белорусских городов с дорожных указателей, передает РИА «Новости». Инициатива, предложенная еще весной, до сих пор не получила одобрения.

    «На 318 дорожных знаках в Латвии до сих пор можно прочитать надписи «Москва», «Витебск» или другие названия российских или белорусских городов. Инициатива по их замене, представленная правительству, пока не принята», – говорится в материале.

    Директор департамента дорожной инфраструктуры министерства транспорта Латвии Таливалдис Вецтиранс отметил, что власти рассчитывали заменить знаки к сентябрю, однако из-за отсутствия решения вынуждены действовать осторожно.

    Всего на национальных дорогах страны установлено 235 подобных указателей, а на муниципальных – 83.

    Рижская дума одобрила переименование названных в честь русских писателей улиц.

    Латвийские активисты начали сбор подписей за ограничение продаж книг на русском языке.

    Власти Латвии потребовали от сотен граждан России покинуть страну из-за отсутствия статуса постоянного жителя Евросоюза.

    21 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

    Экономист Юшков: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

    Эксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник сконцентрировался на ударах по логистической инфраструктуре Крыма. На этом фоне ситуация с топливом на полуострове остается нестабильной. Нефтяники делают все, что в их силах, и только ВС России могут обеспечить безопасность логистики и предприятий топливного комплекса в Крыму, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее власти Крыма приостановили продажу топлива частным лицам и коммерческим организациям.

    «Ситуация с топливом в Крыму в последнее время довольно нестабильная. Сначала местные власти были вынуждены перейти от свободной продажи бензина на продажу по QR-кодам, затем удалось снова полностью открыть доступ, а теперь вновь введены достаточно жесткие ограничения», – восстанавливает хронологию событий Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Эта нестабильность объясняется тем, что Киев фактически сосредотачивает свои усилия на ударах по логистической и энергетической инфраструктуре Крыма. Подтверждением этих планов служат случаи «охоты дронов на бензовозы, а также удары по мостам, в том числе понтонным переправам». «Не исключаю, что противник снова попытается атаковать Крымский мост», – рассуждает собеседник.

    «Часть топлива на полуостров можно поставлять по морю. Тем более что в Крыму существует необходимая инфраструктура. Другое дело, что она обладает небольшой пропускной способностью и также находится в зоне риска», – объясняет спикер. На этом фоне особенно остро встает вопрос о защите как самих логистических цепочек, так и инфраструктуры, связанной с нефтепереработкой.

    «Это задача не столько для компаний топливного сектора, сколько для тех, кто занимается обеспечением безопасности – а это армия. Российские военные способны обеспечить необходимую защиту от атак противника», – заключил Юшков.

    Ранее в Крыму ввели ограничения на продажу топлива на АЗС региона для частных клиентов и юридических организаций. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Запрет распространяется на оплату наличными, банковскими картами и специальными талонами.

    Исключение сделано только для транспорта государственных структур. Горючее продолжат отпускать ведомствам, отвечающим за безопасность и поддержание стабильной жизнедеятельности республики.

    О дальнейших шагах по урегулированию ситуации на региональном топливном рынке Аксенов пообещал объявить позже. «Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – подчеркивается в обращении к жителям.

    Ситуация вокруг Крыма обострилась в начале лета. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал: «Принимаются меры для того, чтобы об этом не приходилось говорить, работает наше Минэнерго».

    Напомним, на минувшей неделе министр обороны Украины Михаил Федоров выступил с угрозами новых ударов по Крыму. В ответ на это глава российского МИД Сергей Лавров заметил, что «на любой беспилотник есть "противоядие", мы сейчас над этим самым активным образом работаем».

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    21 июня 2026, 23:55 • Новости дня
    Мэр Харькова заявил об ударе авиабомбами по ТЭЦ

    Tекст: Катерина Туманова

    В Харькове был нанесен удар по одной из ТЭЦ. По заявлениям украинской администрации для атаки на объект энергетической инфраструктуры применялись корректируемые авиационные бомбы.

    В воскресенье днем целью удара стала харьковская ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Было зафиксировано несколько прямых прилетов КАБов, сообщают украинские СМИ. По информации из местных пабликов целью была ТЭЦ-5.

    Украинские военные признали, что российская армия адаптировалась к контрмерам ВСУ против авиаударов в районе Харькова и «начинает снова наращивать свое огневое воздействие».

    Минообороны России 21 июня сообщили, что ударом ФАБ-500 были разрушены центры управления дронами ВСУ под Харьковом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированные удары КАБами по объектам в Запорожье. Под удар попали мост и ДнепроГЭС.

    Ранее, 19 июня ВС России уничтожен крупный склад в Харькове. А экипажи российских Су-34 поразили пункт управления беспилотниками в Харьковской области авиабомбами ФАБ-500.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    21 июня 2026, 11:36 • Новости дня
    Власти ФРГ исключили поставки российского газа через Турцию

    Германия потребовала от Турции не поставлять российский газ

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз будет настаивать на полном отказе от российских энергоресурсов при заключении любых будущих профильных контрактов с Анкарой.

    Евросоюз планирует строго контролировать происхождение энергоресурсов при сотрудничестве с турецкой стороной. Брюссель будет настаивать на полном отказе от поставок газа из России в рамках любых будущих соглашений с участием Анкары, передает DW.

    Об этом сообщила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. Политик озвучила принципиальную позицию европейских стран в ходе своего двухдневного официального визита в Турцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти запретили Анкаре поставлять топливо российского происхождения по новым договорам.

    В конце прошлого года Турция продлила на один год два истекающих контракта на импорт российского газа.

    Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар заверил в отсутствии проблем с поставками энергоносителей из РФ.

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    22 июня 2026, 00:57 • Новости дня
    Для въезда во Вьетнам россиян обязали получать QR-код

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Вьетнама изменили правила въезда в страну иностранных граждан, обязав их заполнять специальную анкету и получать QR-код перед прилетом. Нововведения вступили в силу с понедельника, 22 июня.

    Для посещения Вьетнама туристам нужно оформлять электронную карту прибытия. Нововведение затрагивает всех иностранцев, в том числе россиян, которые прибывают по безвизовому режиму до 45 дней или имеют электронную визу, передает «РИА Новости».

    «Департамент миграционного контроля министерства общественной безопасности Вьетнама ввел систему обязательной предварительной электронной регистрации иностранных пассажиров, пребывающих в три главных воздушных гавани страны –  международные аэропорты Ханоя, Хошимина и острова Фукуок», – сказано в заявлении посольства.

    Анкету предстоит заполнять за 72 часа до вылета, указывая паспортные данные, информацию о визе, а также место и сроки пребывания.

    После успешной регистрации система выдаст QR-код, который необходимо показать на паспортном контроле.

    Как ранее отмечал постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов, турпоток из России во Вьетнам в прошлом году увеличился в три раза из-за роста числа рейсов.

    Заместитель министра иностранных дел республики Тхи Тху Ханг Ле сообщала, что за первые пять месяцев 2026 года Вьетнам посетили почти 500 тыс. российских граждан. По прогнозам, до конца 2026 года эта цифра может превысить 1 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спрос на туры во Вьетнам среди россиян в 2025 году впервые сравнялся с Таиландом.

    Этим летом из России можно отправиться прямыми рейсами в 35 стран. Россияне назвали места для идеального отпуска.


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    22 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    Власти Запорожской области предупредили о заминированных купюрах

    В Запорожской области нашли заминированные купюры

    Tекст: Катерина Туманова

    Скрученные денежные купюры с заминированной начинкой стали находить на улицах Михайловка в Запорожской области, о чем сообщили в администрации Михайловского района.

    «В Михайловке обнаружили заминированные денежные купюры. Уважаемые родители! Просим вас немедленно провести беседу с детьми! Такие находки могут оказаться взрывными устройствами, которые срабатывают при попытке поднять их», – сказано в Telegram-канале администрации.

    Там призвали объяснить детям основы безопасности, согласно которым подобные находки стоит обходить, избегать любого касания и срочно сообщить взрослым или специальным службам.

    В сообщении напомнили, как в 2025 году в подмосковном Красногорске ребенок лишился пальцев из-за замаскированного под купюру взрывного устройства.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, в мае украинские БПЛА повредили амбулаторию Токмакской центральной районной больницы. ВСУ 19 июня нанесли удар по больнице в Запорожской области. При атаке БПЛА ВСУ на Запорожскую область повреждения получил рейсовый автобус.


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    22 июня 2026, 05:35 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожено 59 украинских беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин в течение двух часов сообщал о работе системы ПВО, которая сбивала украинские дроны на подлете к городу, с 3 утра их было ликвидировано 59 штук.

    «Отражена атака одного беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр в Max-канале в 5 утра.

    До этого Собянин сообщал, что силами ПВО на подлете к Москве уничтожены более 40 дронов ВСУ. Всего с 4 до 5 утра было сбито 59 дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорты Домодедово и Жуковский в ночь на понедельник ввели ограничения полетов, как и Шереметьево. С 5 утра все столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы.


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    22 июня 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» разгромили батальон мучителя «Цитруса» в районе Лосевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки наибольшего успеха достигли в районе Лосевки Харьковской области, где штурмовики разбили подразделения 159 омбр ВСУ.

    «В этом районе за оборону ВСУ отвечает подразделение 5 батальона 159 омбр во главе с командиром позывной «Цитрус». Отдельные боевики находятся на позициях более полугода без еды и медобеспечения. Отмечены случаи, когда по личному указанию «Цитруса» недовольных военнослужащих ликвидировали сбросами с БПЛА», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом на Волчанском направлении штурмовики продвинулись на 12 участках на 800 метров. Стрелковые бои идут в лесопосадках возле ранее освобожденных Покаляного, Караичного и Волоховки.

    На Великобурлукском направлении ожесточенные бои идут в районе Петро-Ивановки, где бойцы продвинулись на одном участке на 400 метров.

    «В Казачьей Лопани штурмовые группы «Северян» продвинулись вглубь населенного пункта на 150 м и заняли порядка 10 домовладений. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и перебрасывают резервы», – поделились «Северяне».

    Бойцы «Севера» рассказали, что в Черниговской области большие потери несут  подразделения 3 батальона 114 обр ТерО: среди операторов БПЛА, специалистов ПВО и обычных пехотинцев.

    На Сумском направлении в Иволжанском продолжаются тяжелые встречные бои, в ходе которых удалось сломить сопротивление врага, продвинуться и закрепиться в нескольких домовладениях. А в Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах возле Михайловки и Покровки. За сутки штурм-подразделения продвинулись на 300 м.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 15 участках. Общее продвижение составило до 800 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ для борьбы с «Северянами» направили солдат бывшего танкового батальона. Бомбы ФАБ-500 разгромили центры управления дронами ВСУ под Харьковом. Пленный боец ВСУ Контробай заявил, что Украина потеряла Красный Лиман.

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    22 июня 2026, 06:17 • Новости дня
    ЦБ отверг идею банков об альтернативной платежной системе
    ЦБ отверг идею банков об альтернативной платежной системе
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Регулятор не поддержал инициативу Сбербанка, Альфа-банка и Т-банка по разработке совместной платежной системы, которая могла бы конкурировать с действующей Национальной системой платежных карт.

    Центробанк концептуально отверг идею запуска нового финансового сервиса, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их данным, ЦБ не устроила как концепция платформы на основе карточных расчетов, так и вторая версия бизнес-модели, предполагавшая транзакции по QR-кодам.

    Банк России счел предложенные варианты недостаточно технологичными по сравнению с уже существующими на отечественном рынке решениями.

    «Позиция регулятора была довольно жесткой», – отметил один из источников.

    Окончательное решение было озвучено банкирам на встрече в мае после серии предварительных совещаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк в январе сообщил о решении ввести единый QR-код для любых платежей. Он обязал российские кредитные организации применять его для любых денежных переводов. В России с 1 сентября решили ввести универсальный QR-код для оплаты товаров.

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    22 июня 2026, 00:45 • Новости дня
    В Москве зажгли 1418 свечей в память о начале Великой Отечественной войны
    В Москве зажгли 1418 свечей в память о начале Великой Отечественной войны
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Памятная акция, приуроченная к 85-й годовщины годовщине начала Великой Отечественной войны, состоялась в воскресенье ночью в центре Москвы.

    На Крымской набережной активисты зажгли 1418 свечей – по одной за каждый день Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости». Акция приурочена ко Дню памяти и скорби 22 июня.

    Общероссийская минута молчания в День памяти и скорби пройдет 22 июня 2026 года в 12.15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении Германии на СССР 22 июня 1941 года.

    Также 22 июня президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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    22 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожены более 40 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили в ночь на понедельник 42 дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Шесть беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», –написал он в Max-канале в 4 утра.

    Через несколько минут Собянин сообщил об уничтожении еще семи БПЛА, после чего была отражена атака пяти дронов.

    В течение часа с небольшим на подлете к городу было уничтожено 45 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье силы ПВО ликвидировали почти 240 дронов ВСУ над регионами России. Аэропорты Домодедово и Жуковский в ночь на понедельник ввели ограничения полетов, как и Шереметьево.


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    21 июня 2026, 12:52 • Новости дня
    Минобороны: Российские войска ударили по объектам ВСУ в 147 районах

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские вооруженные силы нанесли успешное поражение объектам нефтепереработки, энергетической инфраструктуре и складам горючего, обеспечивавшим потребности украинской армии.

    Российские военные нанесли массированный удар по объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, а также по складам горючего, передает РИА «Новости».

    По данным военных, эти объекты активно использовались украинскими вооруженными силами для обеспечения своих нужд.

    Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. В качестве целей российские военные выбрали военный аэродром, объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также склады горючего для ВСУ, логистические центры.

    Средства поражения уничтожили мастерскую по производству и сборке беспилотников дальнего действия, места их хранения, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Уничтоженные цели были расположены в 147 районах Украины, отмечает Минобороны РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники атаковали критически важную инфраструктуру противника в нескольких регионах Украины.

    Днем ранее Вооруженные силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса. В середине июня российские военные поразили места хранения беспилотников дальнего действия.

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    21 июня 2026, 09:56 • Новости дня
    Над Курской областью уничтожили 91 украинский беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки над территорией российского приграничного региона перехватили десятки вражеских дронов, при этом обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения.

    На территории Курской области за прошедшие сутки нейтрализовали 91 беспилотный аппарат ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Max-канале. Жертв и пострадавших среди мирных жителей не зафиксировано.

    «Всего в период с девяти утра 20 июня до девяти утра 21 июня сбит 91 вражеский беспилотник различного типа», – отметил губернатор.

    Он добавил, что противник 121 раз применил артиллерию по отселенным районам и совершил 15 атак дронами со взрывчаткой.

    В результате ударов зафиксированы повреждения в селах Щекино, Малое Солдатское, Илек и Калиновка, а также в городе Льгове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 июня в селе Степановка при атаке беспилотника пострадала местная жительница.

    В середине июня украинский FPV-дрон атаковал здание автомагазина в Беловском районе.

    В мае российские средства ПВО сбили над территорией Курской области 76 вражеских дронов.

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    21 июня 2026, 22:58 • Новости дня
    Крупный пожар в административном здании на юге Москвы полностью потушен

    На юге Москвы потушили крупный пожар в административном здании

    Tекст: Катерина Туманова

    Крупный пожар в двухэтажном административном здании на московской улице Речников удалось ликвидировать на площади 300 кв. м, сообщило в Max-канале столичное управление МЧС России.

    В ведомстве рассказали, что вечером воскресенья на юге Москвы, на улице Речников, произошло загорание кровли двухэтажного административного здания с мансардным этажом.

    Пожар охватил 300 кв. м территории.

    «До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно здание покинули порядка 60 человек», – сообщили там.

    Силами более 20 человек и шести единиц техники пожар удалось ликвидировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подмосковном Королеве в начале июня загорелась бывшая поликлиника. В Балашихе на строительном рынке удалось справиться с крупным возгоранием. При пожаре в подмосковном хостеле пострадали четыре человека.

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    22 июня 2026, 05:29 • Новости дня
    Премьер Эстонии Михал: ЕС не может быть посредником Москвы и Киева

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Диалог об урегулировании украинского кризиса должен проходить исключительно в двустороннем формате между Россией и Украиной, без посредничества европейских стран, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

    «Переговоры могут проходить только между Украиной и Россией. <…> Европейский союз не может выступать в качестве посредника, поскольку это ограничило бы помощь Украине», – сказал Михал, передает РИА «Новости».

    Политик также отметил, что процесс урегулирования требует стратегического терпения. По его мнению, излишняя спешка в дипломатических вопросах приводит только к негативным результатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле назвали неприемлемыми предварительные условия европейских стран для мирного урегулирования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на фактическое участие Европы в украинском кризисе.

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    21 июня 2026, 22:44 • Новости дня
    Пушилин сообщил о пострадавших от атак ВСУ в ДНР

    Пушилин сообщил о погибшем, раненых детях и пострадавших от атак ВСУ в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Один мирный житель Республики погиб и еще семь, в том числе двое детей, пострадали от атак ударных дронов ВФУ, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

    По его словам, мужчина 1980 г.р. погиб в Шахтерске при атаке дрона ВСУ.

    «На автодороге Дебальцево – Светлодарск в городском округе Дебальцево ранения средней степени тяжести получил мужчина 1996 г.р. В Киевском районе Донецка ранения средней степени тяжести получили женщина 1969 г.р. и мужчина 1990 г.р., пострадала женщина 1974 г.р. В Никитовском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мальчик 2014 г.р., женщина 1967 г.р., пострадал мальчик 2019 г.р.», – написал он.

    Пушилин добавил, что при атаке дронов ВСУ был поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, три грузовых и один легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселковском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин 20 июня сообщил об одном погибшем и одном раненом от атаки БПЛА жителях. В воскресенье женщина пострадала в Донецке при ударе БПЛА ВСУ. «Купол Донбасса» уничтожил больше сотни БПЛА за неделю.


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