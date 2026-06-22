Американский офицер Дэвис: США вредят сами себе

Tекст: Ольга Иванова

Американское руководство самостоятельно разрушает дипломатический процесс, передает РИА «Новости».

По словам подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, именно угрозы Дональда Трампа вынудили представителей Тегерана покинуть место встречи.

Эксперт прокомментировал инцидент в социальной сети. «Совершенно не похоже, что иранская сторона «умоляет о сделке», ведь они говорили, что приедут в Швейцарию только для обсуждения соблюдения Израилем первого пункта договора», – написал военный.

Дэвис добавил, что из-за высказываний президента стороны даже не успели начать дискуссию о прекращении огня в Ливане. По его мнению, Соединенные Штаты выступают злейшим врагом для самих себя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров с Ираном.

Участники приостановили четырехсторонние консультации при посредничестве Катара и Пакистана.

Иранская делегация досрочно покинула место проведения встречи из-за резких заявлений Дональда Трампа.