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    22 июня 2026, 08:10 • Новости дня

    Италия решила привлечь Германию к разработке истребителя нового поколения

    Итальянский концерн Leonardo запланировал пригласить ФРГ в проект истребителя

    Tекст: Мария Иванова

    Глава итальянского оборонного концерна Leonardo Лоренцо Мариани выразил готовность привлечь Германию к глобальной программе разработки боевого самолета нового поколения.

    Руководитель итальянской компании Leonardo Лоренцо Мариани заявил о желании пригласить немецких партнеров в Глобальную программу боевой авиации (GCAP), передает РИА «Новости». Цель инициативы – создание перспективного истребителя к 2035 году.

    «Я был бы рад, если бы к нашей деятельности присоединились бы представители немецкого индустриального комплекса... Эти программы всегда требуют больших инвестиций... гораздо больших средств, чем кажется в начале», – заявил Мариани.

    По его словам, проекту будет полезен партнер с серьезными финансами и мощным промышленным потенциалом.

    Договоренность о разработке нового самолета была достигнута лидерами Японии, Италии и Британии в декабре 2022 года. Ожидается, что машина заменит японские F2 и европейские Eurofighter Typhoon. Привлечение Берлина потребует интенсивных переговоров на фоне недавнего прекращения франко-германского проекта FCAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин и Париж свернули совместную разработку истребителя нового поколения Future Combat Air System. После этого правительство ФРГ приступило к поиску новых участников для авиационного проекта.

    Немецкая сторона заинтересовалась международной программой создания боевого самолета GCAP.

    19 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    В Германии узаконили превращение человеческих останков в компост

    Немецкая земля Шлезвиг-Гольштейн разрешила превращение тел людей в компост

    В Германии узаконили превращение человеческих останков в компост
    @ Christian Charisius/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Региональный парламент Шлезвиг-Гольштейна официально утвердил процедуру «ускоренного разложения», позволяющую с помощью микроорганизмов переработать останки человека в гумус за полтора месяца.

    Власти немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн включили в местное законодательство новый способ захоронения под названием Reerdigung, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    Регион стал первым в стране, официально закрепившим подобную практику.

    Министр юстиции Керстин фон дер Деккен пояснила суть нововведения. «Наряду с традиционным захоронением в гробу и кремацией с погребением в урне в будущем появится «ускоренное разложение» в специальном контейнере с последующим захоронением человеческих останков», – заявила она.

    Процедура предполагает помещение тела в закрытый кокон с сеном и растительными материалами. Микроорганизмы повышают температуру внутри, превращая органику в гумус за 30–50 дней. Оставшиеся кости измельчают, смешивают с полученной массой и хоронят в натуральной ткани.

    Данный метод тестировали два года при участии Института судебной медицины Лейпцигского университета, проведя 76 экспериментальных захоронений. Результаты подтвердили безопасность процесса, а местные церкви признали его достойной формой прощания.

    Подобная практика также разрешена в некоторых штатах США. Как писала газета ВЗГЛЯД, в американском штате Мэриленд легализовали человеческое компостирование.

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    21 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированный налет вражеских аппаратов привел к трагедии на пароме «Панагия» и масштабному возгоранию в Темрюкском районе Краснодарского края.

    Украинские дроны нанесли удар по транспортным объектам, передает РИА «Новости». Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повреждении судна «Панагия».

    «В ночь на 21 июня в результате атаки вражеских БПЛА погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал», – заявили в ведомстве.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после налета беспилотников на полуостров погибли четыре человека. Ранения различной степени тяжести получили 28 граждан.

    Кроме того, атака спровоцировала крупное возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Представители экстренных служб уточнили, что на этом объекте обошлось без пострадавших.

    Обломки сбитых аппаратов также упали на территории частных домовладений в двух других муниципалитетах региона. На местах падения работают специальные службы. Жертв среди мирного населения в этих районах не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе один человек погиб при пожаре от падения обломков беспилотника на морском терминале в Темрюкском районе.

    В январе резервуары с нефтепродуктами загорелись из-за удара по портовым терминалам в кубанском поселке Волна.

    Летом 2024 года украинские дроны уже атаковали паром в порту «Кавказ».

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    21 июня 2026, 23:55 • Новости дня
    Мэр Харькова заявил об ударе авиабомбами по ТЭЦ

    Tекст: Катерина Туманова

    В Харькове был нанесен удар по одной из ТЭЦ. По заявлениям украинской администрации для атаки на объект энергетической инфраструктуры применялись корректируемые авиационные бомбы.

    В воскресенье днем целью удара стала харьковская ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Было зафиксировано несколько прямых прилетов КАБов, сообщают украинские СМИ. По информации из местных пабликов целью была ТЭЦ-5.

    Украинские военные признали, что российская армия адаптировалась к контрмерам ВСУ против авиаударов в районе Харькова и «начинает снова наращивать свое огневое воздействие».

    Минообороны России 21 июня сообщили, что ударом ФАБ-500 были разрушены центры управления дронами ВСУ под Харьковом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированные удары КАБами по объектам в Запорожье. Под удар попали мост и ДнепроГЭС.

    Ранее, 19 июня ВС России уничтожен крупный склад в Харькове. А экипажи российских Су-34 поразили пункт управления беспилотниками в Харьковской области авиабомбами ФАБ-500.

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    21 июня 2026, 09:35 • Новости дня
    Работа Керченской паромной переправы приостановлена после атаки ВСУ на паром

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение судов между полуостровом и материковой частью страны временно остановлено, водителям тяжелых грузовиков рекомендовано использовать сухопутный маршрут.

    Ограничения вступили в силу в воскресенье, передает РИА «Новости».

    «С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут», – говорится в заявлении оперативного штаба Краснодарского края на платформе «Макс».

    Владельцам большегрузного транспорта предложено выбрать альтернативный путь по суше. Объезд организован по автомобильной трассе Р-280, которая проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

    Подобная мера введена в связи с действующим запретом на проезд крупногабаритных автомобилей по Крымскому мосту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 21 июня украинские беспилотники атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе.

    В результате этого налета погиб один человек. Ранее в мае власти приостанавливали проезд автомобилей по Крымскому мосту.

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    22 июня 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» разгромили батальон мучителя «Цитруса» в районе Лосевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки наибольшего успеха достигли в районе Лосевки Харьковской области, где штурмовики разбили подразделения 159 омбр ВСУ.

    «В этом районе за оборону ВСУ отвечает подразделение 5 батальона 159 омбр во главе с командиром позывной «Цитрус». Отдельные боевики находятся на позициях более полугода без еды и медобеспечения. Отмечены случаи, когда по личному указанию «Цитруса» недовольных военнослужащих ликвидировали сбросами с БПЛА», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом на Волчанском направлении штурмовики продвинулись на 12 участках на 800 метров. Стрелковые бои идут в лесопосадках возле ранее освобожденных Покаляного, Караичного и Волоховки.

    На Великобурлукском направлении ожесточенные бои идут в районе Петро-Ивановки, где бойцы продвинулись на одном участке на 400 метров.

    «В Казачьей Лопани штурмовые группы «Северян» продвинулись вглубь населенного пункта на 150 м и заняли порядка 10 домовладений. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и перебрасывают резервы», – поделились «Северяне».

    Бойцы «Севера» рассказали, что в Черниговской области большие потери несут  подразделения 3 батальона 114 обр ТерО: среди операторов БПЛА, специалистов ПВО и обычных пехотинцев.

    На Сумском направлении в Иволжанском продолжаются тяжелые встречные бои, в ходе которых удалось сломить сопротивление врага, продвинуться и закрепиться в нескольких домовладениях. А в Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах возле Михайловки и Покровки. За сутки штурм-подразделения продвинулись на 300 м.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 15 участках. Общее продвижение составило до 800 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ для борьбы с «Северянами» направили солдат бывшего танкового батальона. Бомбы ФАБ-500 разгромили центры управления дронами ВСУ под Харьковом. Пленный боец ВСУ Контробай заявил, что Украина потеряла Красный Лиман.

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    22 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    Министр обороны Белоруссии объяснил стратегию по Украине
    Министр обороны Белоруссии объяснил стратегию по Украине
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Главной целью вооруженных сил Белоруссии остается обеспечение безопасности граждан и спокойствия на государственной границе, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, исключив вовлечение страны в сторонний конфликт.

    Военная стратегия Минска направлена на избежание прямого участия в боевых действиях, передает БЕЛТА.

    «Напряжение есть. Есть определенные провокации. В большей степени они, конечно, звучат в информационном поле в виде различных угроз и обещаний что-то сделать. Здесь надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил наш президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт (или, как говорят, хотят нас втянуть) нет от слова «совсем»», – заявил министр обороны Хренин.

    Он добавил, что армия Белоруссии внимательно следит за происходящим. На границе сохраняется минимально необходимое количество сил для прикрытия рубежей совместно с пограничниками.

    Хренин подчеркнул, что войска республики выполняют задачи исключительно на своей территории ради спокойствия населения. Такая тактика успешно применяется уже не один год и останется неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко заявил, что вступление Белоруссии в конфликт на Украине может начать войну с НАТО. В мае Владимир Зеленский пригрозил руководству Белоруссии превентивными мерами. На фоне наращивания военной активности у белорусских границ Лукашенко объявил о «точечной мобилизации» и подготовке армии к возможной войне.

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    21 июня 2026, 06:58 • Новости дня
    Сдавшийся в плен солдат ВСУ расплакался при виде русского хлеба

    Сдавшийся солдат ВСУ расплакался при виде русского хлеба

    Tекст: Катерина Туманова

    Сдавшийся боевик ВСУ не смог сдержать слез при получении еды от российских военных, поскольку на передовых позициях украинские солдаты испытывают голод и жажду, сообщил военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин.

    Пленный добавил, что российские солдаты сразу оказали ему первую медицинскую помощь и накормили.

    «Увидел хлеб, то аж заплакал, ну, потому что нам не давали кушать, воды, ничего не давали», – приводит слова пленного РИА «Новости».

    Проблема нехватки продовольствия у ВСУ на передовой регулярно обсуждается в публичном пространстве. Жалобы украинских солдат на голод часто фиксируются в радиоперехватах и подтверждаются показаниями других пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный в мае рассказал о нехватке воды на передовых позициях ВСУ. Еще один пленный ВСУ рассказал о нехватке еды и сухой одежды. Пленные ВСУ в Волчанском районе в течение 150 дней не имели снабжения.


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    19 июня 2026, 18:36 • Новости дня
    Мерц запутался в рассуждениях о переговорщике от Евросоюза с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал противоречивые заявления о том, кто должен представлять Европейский союз на возможных мирных переговорах с Москвой.

    По итогам саммита Евросоюза Мерц заявил о необходимости начала переговоров с Москвой, передает ТАСС. «Сигнал России ясный: сейчас настало время вступить в серьезные переговоры», – сказал глава немецкого правительства.

    Политик отметил, что мирное урегулирование должно обсуждаться с участием Украины, России, Европы и США. При этом вопрос о том, кто именно будет выступать от лица европейских стран, он назвал второстепенным, предложив сначала согласовать суть переговорного процесса.

    Мерц также подчеркнул, что по инициативе Киева ключевую роль в процессе должна играть «евротройка» в лице Германии, Британии и Франции. Он напомнил о значительном объеме военной помощи, которую эти страны оказывают украинской стороне, добавив, что к обсуждению планируется привлечь Италию, Польшу и другие государства ЕС.

    Вместе с тем канцлер заявил, что европейские лидеры не должны прямо сейчас определять своих представителей, а глава Евросовета Антониу Кошта сыграет важную роль в этом процессе. По словам Мерца, окончательное решение о составе переговорщиков остается за Украиной, а Евросоюз выступает не нейтральным посредником, а союзником Киева.

    Ранее Мерц заявил о готовности европейских стран к мирным переговорам с Россией.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал создание неформального канала связи с Москвой необходимой базой для мирных инициатив.

    Премьер Чехии Андрей Бабиш предложил назначить главу немецкого правительства главным переговорщиком от Евросоюза.

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    21 июня 2026, 06:15 • Новости дня
    NYT узнала об озабоченности Киева из-за активации ракетных атак ВС России

    NYT узнала об озабоченности Киева ракетными атаками ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Количество российских атак баллистическими ракетами возросло более чем в 12 раз по сравнению с 2023 годом, что вызывает серьезную тревогу у Киева, пишет NYT.

    «Каким бы эффективным ни был арсенал беспилотников, Украине по-прежнему не хватает оружия, которое долгое время лежало в основе самых разрушительных воздушных атак России: баллистических ракет. Осознавая этот недостаток, украинские официальные лица в последние недели заявляли, что страна прилагает все усилия для разработки баллистических ракет собственными силами», – пишет New York Times (NYT).

    Военные эксперты предупреждают, что разработка баллистических ракет гораздо сложнее, чем создание беспилотников. По словам Елены Крыжанивской, научного сотрудника Канадского института глобальных дел по вопросам обороны, Украина отстает в технологической сфере, поэтому потребуется время и ресурсы, чтобы разработать их внутри страны.

    Издание отмечает, что Киев, растерявший после распада СССР значительную часть своего ВПК, быстро исчерпал ограниченные запасы советских ракет «Точка». А единственная поддерживаемая государством программа разработки новой баллистической ракеты, 1КР1 «Сапсан», затянулась на годы, не принеся конкретных результатов.

    При этом Россия значительно нарастила производство собственных баллистических ракет, что привело к ежемесячному увеличению числа атак, отмечает NYT.

    Украинские власти заявляют о готовности создавать собственные баллистические ракеты, однако эксперты указывают на сложности разработок. Аналитик Крыжанивская подчеркнула, что имеющиеся у Украины крылатые ракеты Fire Point показали низкую эффективность.

    За прошедшую неделю российские войска нанесли семь ударов по объектам украинского ОПК в ответ на теракты против мирного населения.

    Напомним, ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины, используя баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, в атаке задействовали крылатые ракеты «Циркон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в мае пожаловался Макрону после массированного удара ВС России по Киеву. В июне Зеленский предупредил об угрозе прилета «Орешника».


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    19 июня 2026, 10:55 • Новости дня
    Bloomberg: Восточная Европа потребовала ускорить финансирование ПВО

    Восточная Европа потребовала от Брюсселя ускорить выделение средств на ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне участившихся инцидентов с дронами страны Восточной Европы призывают Брюссель экстренно направить средства на защиту неба, не дожидаясь запланированного на ноябрь утверждения проектов.

    Восточноевропейские страны усиливают давление на руководство Евросоюза, требуя ускорить выделение средств на проекты по борьбе с дронами, передает Bloomberg.

    Эстония, Финляндия и другие государства представили свои инициативы еще в начале года, однако задержки с их утверждением вызывают серьезное недовольство в регионе.

    «Угроза реальна, это не гипотетически», – заявил глава МВД Эстонии Игор Таро на встрече стран Балтийского моря в Хельсинки. Он подчеркнул необходимость оперативных действий Еврокомиссии, чтобы избежать переноса финансирования на 2028 год.

    Проблема беспилотников становится все более острой для Финляндии, Польши, Румынии и стран Балтии. В мае российский дрон упал на жилой дом в Румынии, ранив двух человек, а сбившиеся с курса украинские аппараты перехватывались авиацией НАТО над Эстонией и Латвией.

    Евросоюз располагает значительными ресурсами для поддержки обороноспособности. В частности, программа SAFE предусматривает 150 млрд евро, а на безопасность границ выделено 250 млн евро. Кроме того, Европейская программа оборонной промышленности предлагает гранты на сумму 1,5 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия впервые направила 1,5 млрд евро на военные нужды стран Прибалтики.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание высокотехнологичной «стены из дронов» для защиты европейских границ.

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    20 июня 2026, 16:31 • Новости дня
    Масштабная антивоенная акция за мир с Россией прошла в центре Берлина

    Антивоенная демонстрация за мир с Россией прошла у Бранденбургских ворот

    Tекст: Мария Иванова

    В 85-ю годовщину нападения на Советский Союз немецкие активисты вышли на улицы Берлина, призывая отказаться от конфронтации и восстановить диалог с Москвой.

    Масштабная антивоенная демонстрация прошла в центре немецкой столицы у Бранденбургских ворот, передает РИА «Новости». Активисты вышли на улицы под лозунгом «Мир! Россия – не наш враг».

    Организатором мероприятия выступила широкая гражданская инициатива, объединившая политиков левого толка, активистов, а также представителей науки и культуры. Собравшиеся выступали против милитаризации Европы и призывали к немедленному возобновлению дипломатических отношений с Москвой.

    На акции можно было увидеть плакаты с надписями, осуждающими агрессивную политику в отношении России и призывающими к выходу из Североатлантического альянса. Кроме того, протестующие потребовали от немецких властей признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны и отказаться от исторического реваншизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сотни людей вышли на берлинскую манифестацию за мир с Россией.

    Российская дипмиссия потребовала от Германии официального признания преступлений нацистов геноцидом народов СССР.

    При этом посол России Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации ФРГ для военного противостояния с Москвой.

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    21 июня 2026, 08:17 • Новости дня
    Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Джей Ди Вэнс проведет в Бюргенштоке закрытые технические консультации с иранской делегацией, которые продлятся не более двух дней.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его офис.

    «Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров США и Ирана», – говорится в публикации на сайте телеканала. Перед вылетом политик отметил, что пробудет на встречах с иранскими представителями максимум два дня.

    В воскресенье в швейцарском Бюргенштоке стартуют технические консультации между Ираном и США, в которых также примут участие страны-посредники – Пакистан и Катар. Ожидается, что мероприятия пройдут в закрытом формате.

    Напомним, в ночь на 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.

    Документ устанавливает сроки снятия морской блокады со стороны США и восстановления судоходства в Ормузском проливе Ираном. Кроме того, Тегеран обязался не создавать ядерное оружие.

    Вопрос иранской ядерной программы будет урегулирован отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Для Ирана итогом должна стать отмена санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед вылетом в Европу Джей Ди Вэнс назвал главными темами встречи иранскую ядерную программу и перемирие в Ливане.

    Накануне спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для участия в дискуссиях.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение технических переговоров в Бюргенштоке 21 июня.

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    21 июня 2026, 04:01 • Новости дня
    ВС России усилили давление на позиции ВСУ под Ореховом Запорожской области

    Войска России усилили давление на позиции ВСУ под Ореховом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения активно наступают на запорожском направлении, успешно преодолевая мощные фортификационные сооружения и минные поля ВСУ, усиливая давление у Малой Токмачки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Орехово очень сильно укреплено. Это буквально город-крепость. Тут, как и в славянско-краматорской агломерации, украинские боевики очень длительное время занимались созданием фортификационных, загородительных сооружений», – рассказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что кругом находятся минные поля и противотанковые рвы. Несмотря на это, военнослужащие ВС России уверенно продавливают оборону ВСУ на этом сложном участке и удерживают занятые рубежи.

    Освобождение населенного пункта Комсомольское 4 июня, как говорил ранее Марочко, открыло возможность для дальнейшего удара на запад. Этот маневр позволит перерезать линии снабжения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко рассказал, как ВСУ утратили штурмовой потенциал после Комсомольского. Замминистра безопасности региона Олег Мурачев заявил о том, что ВСУ превратили Орехов в укрепрайон. Российский снайпер раскрыл секрет уничтожения дрона «Баба-Яга».


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    20 июня 2026, 13:34 • Новости дня
    Товарные вагоны рухнули с моста на улицу в Мюнхене

    Столкновение грузовых поездов на мосту в Мюнхене привело к гибели человека

    Tекст: Мария Иванова

    В результате столкновения двух грузовых поездов в Мюнхене два вагона сошли с рельсов и упали на улицу, один человек погиб.

    Два грузовых поезда столкнулись на мосту в Мюнхене, в результате чего два вагона сошли с рельсов и рухнули на улицу, один человек скончался от полученных ранений, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Suddeutsche Zeitung.

    Инцидент произошел в субботу примерно в 1.40 по местному времени в районе Мильбертсхофен.

    «Два грузовых вагона рухнули с железнодорожного моста с высоты почти пяти метров на Шляйсхаймерштрассе... Один человек был смертельно ранен», – говорится в сообщении издания.

    По данным местной полиции, авария случилась во время перегонки поездов. В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Англии при столкновении двух поездов погиб машинист одного из составов.

    В июле прошлого года на юго-западе Германии из-за оползня сошел с рельсов пассажирский поезд.

    В январе этого года жертвами схода с рельсов двух скоростных поездов в Испании стали два человека.

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    21 июня 2026, 06:30 • Новости дня
    Politico напомнила, как Южная Корея стала мировым поставщиком оружия

    Tекст: Катерина Туманова

    Взлет южнокорейского оружейного бизнеса можно проследить до войны во Вьетнаме, когда США решили, что азиатские союзники должны взять на себя больше ответственности за собственную оборону, а не полагаться на американские войска.

    «Задолго до того, как Дональд Трамп начал нервировать Европу, сокращая обязательства США в области безопасности на континенте, Никсон делал то же самое для Азии. Пересечение этих взглядов потрясло весь мир, но также создало новые возможности, в том числе проложило путь для превращения Южной Кореи в крупного поставщика оружия на мировой арене», – пишет газета Politico.

    В материале упоминается момент вывода американских войск из Азии, что заставило Южную Корею беспокоиться.

    «Президент Пак Чон Хи, противоречивый диктатор, правивший Сеулом почти 16 лет, начал пропагандировать необходимость самодостаточной национальной обороны. Южная Корея начала вкладывать огромные средства в свою оборонную промышленность», – отмечает газета.

    Вскоре страна разработала сложное оружие, которое не только обеспечивало боеспособность её армии, но и могло поставляться за границу с немалой прибылью.

    «С тех пор Южная Корея стала девятым крупнейшим экспортёром оружия в мире. И теперь, когда администрация Трампа обсуждает возможность сокращения своих обязательств в области безопасности перед НАТО, она стремится подняться в рейтинге; по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира , который собирает данные о поставках оружия, в настоящее время она является одним из самых быстрорастущих экспортёров оружия в мире», – сказано в статье.

    Politico указывает на то, что расширение оборонной промышленности Южной Кореи по всему миру происходит в период серьезных геополитических потрясений, что открывает перед амбициозной страной возможность стать более значимым игроком в мировых делах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в марте запросили у Южной Кореи ракеты и комплексы Patriot для Ближнего Востока. Южнокорейские военные разработали новые возможности для ведения глобальной морской войны. Сеул собрался строить новые атомные подводные лодки.
    Токио и Сеул возобновили совместные морские учения спустя девять лет.

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