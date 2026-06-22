Италия решила привлечь Германию к разработке истребителя нового поколения

Итальянский концерн Leonardo запланировал пригласить ФРГ в проект истребителя

Tекст: Мария Иванова

Руководитель итальянской компании Leonardo Лоренцо Мариани заявил о желании пригласить немецких партнеров в Глобальную программу боевой авиации (GCAP), передает РИА «Новости». Цель инициативы – создание перспективного истребителя к 2035 году.

«Я был бы рад, если бы к нашей деятельности присоединились бы представители немецкого индустриального комплекса... Эти программы всегда требуют больших инвестиций... гораздо больших средств, чем кажется в начале», – заявил Мариани.

По его словам, проекту будет полезен партнер с серьезными финансами и мощным промышленным потенциалом.

Договоренность о разработке нового самолета была достигнута лидерами Японии, Италии и Британии в декабре 2022 года. Ожидается, что машина заменит японские F2 и европейские Eurofighter Typhoon. Привлечение Берлина потребует интенсивных переговоров на фоне недавнего прекращения франко-германского проекта FCAS.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин и Париж свернули совместную разработку истребителя нового поколения Future Combat Air System. После этого правительство ФРГ приступило к поиску новых участников для авиационного проекта.

Немецкая сторона заинтересовалась международной программой создания боевого самолета GCAP.