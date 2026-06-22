Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили

Сообщение о прекращении движения появилось в 6.00 мск в Telegram-канале.
Через несколько минут было опубликовано сообщение о возобновлении автомобильного движения по мосту.
В мае движение автомобилей по этому мосту также временно ограничивали.
Сообщение о прекращении движения появилось в 6.00 мск в Telegram-канале.
Через несколько минут было опубликовано сообщение о возобновлении автомобильного движения по мосту.
В мае движение автомобилей по этому мосту также временно ограничивали.
Экономист Юшков: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России
«Ситуация с топливом в Крыму в последнее время довольно нестабильная. Сначала местные власти были вынуждены перейти от свободной продажи бензина на продажу по QR-кодам, затем удалось снова полностью открыть доступ, а теперь вновь введены достаточно жесткие ограничения», – восстанавливает хронологию событий Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Эта нестабильность объясняется тем, что Киев фактически сосредотачивает свои усилия на ударах по логистической и энергетической инфраструктуре Крыма. Подтверждением этих планов служат случаи «охоты дронов на бензовозы, а также удары по мостам, в том числе понтонным переправам». «Не исключаю, что противник снова попытается атаковать Крымский мост», – рассуждает собеседник.
«Часть топлива на полуостров можно поставлять по морю. Тем более что в Крыму существует необходимая инфраструктура. Другое дело, что она обладает небольшой пропускной способностью и также находится в зоне риска», – объясняет спикер. На этом фоне особенно остро встает вопрос о защите как самих логистических цепочек, так и инфраструктуры, связанной с нефтепереработкой.
«Это задача не столько для компаний топливного сектора, сколько для тех, кто занимается обеспечением безопасности – а это армия. Российские военные способны обеспечить необходимую защиту от атак противника», – заключил Юшков.
Ранее в Крыму ввели ограничения на продажу топлива на АЗС региона для частных клиентов и юридических организаций. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Запрет распространяется на оплату наличными, банковскими картами и специальными талонами.
Исключение сделано только для транспорта государственных структур. Горючее продолжат отпускать ведомствам, отвечающим за безопасность и поддержание стабильной жизнедеятельности республики.
О дальнейших шагах по урегулированию ситуации на региональном топливном рынке Аксенов пообещал объявить позже. «Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – подчеркивается в обращении к жителям.
Ситуация вокруг Крыма обострилась в начале лета. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал: «Принимаются меры для того, чтобы об этом не приходилось говорить, работает наше Минэнерго».
Напомним, на минувшей неделе министр обороны Украины Михаил Федоров выступил с угрозами новых ударов по Крыму. В ответ на это глава российского МИД Сергей Лавров заметил, что «на любой беспилотник есть "противоядие", мы сейчас над этим самым активным образом работаем».
Медведев назвал экс-президентов Украины нацистами
Отказ некоторых бывших президентов Украины от ордена «Белого орла» после лишения этой награды Владимира Зеленского показывает их истинную сущность, написал Медведев в Max, отвечая на вопрос ТАСС.
По его словам, это решение связано с историей вокруг УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).
«После того, как ублюдка с остекленевшими глазками лишили польского ордена «Белого орла», сервильные подданные несуществующей Украины тоже отказалась от аналогичных наград. Вывод прост: четверо из живых бывших руководителей так называемой Украины – кучма, ющенко, порошенко и, конечно, обдолбанный уродец (ведь он тоже бывший) – возвратом своих орденов признали, что они реальные 100% нацисты», – отметил он.
Заместитель председателя Совета безопасности также упомянул недавнее перезахоронение на территории Украины останков руководителя Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Андрея Мельника. Он охарактеризовал тех, кто считает лидера ОУН героем, как фашистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.
Бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от этой польской награды.
МИД Израиля осудил решение киевских властей перезахоронить останки лидера ОУН Андрея Мельника.
Делегация переговорщиков из Тегерана досрочно ушла с места проведения встречи с американскими коллегами, передает РИА «Новости». Поводом для такого шага стали угрозы со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.
Информацию о демарше подтвердил источник, близкий к иранским дипломатам. «Иранская переговорная команда покинула место проведения переговоров в знак протеста против угроз Трампа», – приводит его слова агентство Tasnim.
Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана утром прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток.
Несколькими днями ранее американский президент подписал меморандум для прекращения войны.
При этом глава Белого дома пригрозил Тегерану возобновлением военных атак в случае провала диалога.
На автозаправочных станциях региона полностью остановлено обслуживание частных клиентов и коммерческих организаций. Запрет распространяется на оплату наличными, банковскими картами и специальными талонами. Ограничительные меры вступили в силу утром 21 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в канале в Мах.
Исключение сделано только для транспорта государственных структур. Горючее продолжат отпускать ведомствам, отвечающим за безопасность и поддержание стабильной жизнедеятельности республики.
О дальнейших шагах по урегулированию ситуации на региональном топливном рынке Аксенов пообещал объявить позже. «Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – подчеркивается в обращении к жителям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о подготовке экстренных шагов для восстановления поставок горючего на полуостров.
Представитель Кремля в комментарии журналисту Павлу Зарубину указал на неготовность партнера реализовать взятые на себя обязательства. Ушаков прокомментировал ситуацию вокруг ранее достигнутых консенсусов, передает ТАСС.
«На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», – сказал помощник президента России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков назвал «дух Анкориджа» атмосферой доверия между президентами двух стран.
Немногим ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о постепенном исчезновении этого духа.
При этом глава ведомства подчеркнул сохранение американской администрацией приверженности достигнутым на Аляске договоренностям.
Отношения Киева и Варшавы продолжают обостряться, сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале. Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с серией жестких заявлений в адрес Польши и объявил о росте антиукраинских настроений в этой стране.
Он предупредил, что Киев будет отвечать зеркально на любые недружественные шаги польской стороны. «Ни один президент другого государства больше не будет диктовать нам нашу историю. Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружественные и пренебрежительные по отношению к нашей стране. Время незамечания прошло», – заявил Сибига.
По его словам, участие Украины в конференции по восстановлению страны в Гданьске теперь находится под вопросом. Он уточнил, что в понедельник доложит Владимиру Зеленскому о готовности к конференции, возможных последствиях разных решений и условиях ее проведения, после чего президент примет окончательное решение.
Тем временем польское издание Wirtualna Polska опубликовало исследование, согласно которому 58% опрошенных считают, что президент Украины негативно относится к Польше и полякам, тогда как лишь 30% респондентов придерживаются противоположного мнения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига в знак протеста против лишения Владимира Зеленского высшей польской награды объявил об отказе от Командорского креста ордена «За заслуги перед Польшей».
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире TVN24 заявил об угрозе конфронтации в случае отказа Киева уважать память жертв Волынской резни.
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором уходе со своего поста премьер-министра Британии Кира Стармера, об этом он сообщил в соцсети Truth Social. Американский лидер связал это с неудачными решениями британского политика в ключевых сферах.
«Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства. Он потерпел серьезную неудачу в двух очень важных вопросах – иммиграции и энергетике (откройте нефть Северного моря!). Я желаю ему всего наилучшего!» – написал глава Белого дома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер проведет ближайшие выходные в размышлениях о возможной отставке.
Представители Лейбористской партии готовятся бросить вызов действующему главе правительства.
Президент США Дональд Трамп ранее назвал катастрофой миграционную и энергетическую политику британского кабинета.
Среди первых спасенных оказалось шесть человек, в том числе пенсионеры, передает ТАСС.
Одна из жительниц, 72-летняя Алла Плюшко, поделилась подробностями выхода. «Не помню, во сколько мы вышли. Может быть, в семь, может, в шесть, долго идем. Мы боялись, что дроны украинские будут, но пробежали», – рассказала женщина. По ее словам, российские бойцы встретили горожан и взяли их под охрану.
Пенсионерка также добавила, что оставшимся в городе людям приходилось выживать в тяжелых условиях, добывая пропитание и воду под обстрелами. По словам местных жителей, спасательная операция по эвакуации гражданских лиц продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска перерезали последнюю трассу снабжения ВСУ под Константиновкой. За минувшую неделю армия России очистила от украинских военных 627 городских строений.
В воскресенье днем целью удара стала харьковская ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Было зафиксировано несколько прямых прилетов КАБов, сообщают украинские СМИ. По информации из местных пабликов целью была ТЭЦ-5.
Украинские военные признали, что российская армия адаптировалась к контрмерам ВСУ против авиаударов в районе Харькова и «начинает снова наращивать свое огневое воздействие».
Минообороны России 21 июня сообщили, что ударом ФАБ-500 были разрушены центры управления дронами ВСУ под Харьковом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированные удары КАБами по объектам в Запорожье. Под удар попали мост и ДнепроГЭС.
Ранее, 19 июня ВС России уничтожен крупный склад в Харькове. А экипажи российских Су-34 поразили пункт управления беспилотниками в Харьковской области авиабомбами ФАБ-500.
В Каспии произошел разлив нефти из-за повреждения подводного трубопровода
Инцидент с повреждением подводного нефтепровода произошел в Азербайджане, что привело к разливу сырья в Каспийское море, передает РИА «Новости». Пресс-служба Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) подтвердила факт утечки.
«Девятнадцатого июня в профильные службы центрального аппарата ПО «Азнефть» поступила информация об обнаружении следов нефтяного загрязнения в районе пляжа Дюбенди.
В ходе первичного обследования акватории между островом Пираллахы и поселком Дюбенди с использованием судов и вертолета было выявлено нефтяное пятно», – говорится в сообщении компании.
Изначально причину утечки установить не удалось, однако диагностика показала, что источником стал один из подводных трубопроводов ПО «Азнефть». Транспортировка нефти по нему была немедленно остановлена. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб.
Водолазная служба выявила механические повреждения трубопровода, которые, по предварительным данным, могли быть вызваны якорем. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы, а эксплуатация объекта приостановлена. Очистка акватории и прибрежной зоны проходит при координации с министерством по чрезвычайным ситуациям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии проблем с экспортом нефти из-за ситуации в Ормузском проливе.
Весной текущего года спасатели развернули масштабную операцию по очистке акватории Черного моря от мазута в Туапсе.
В августе прошлого года разлив нефти произошел на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.
«В связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым вводятся графики ограничения режима потребления электрической энергии по регионам полуострова», – говорится в сообщении в Telegram-канале госпредприятия «Крымэнерго».
Уточняется, что актуальные данные о расписании отключений оперативно опубликуют на официальных ресурсах местных администраций и муниципалитетов. Также подробные сведения появятся на сайте самой электросетевой компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба предприятия «Крымэнерго» сообщила о частичном обесточивании трех энергорайонов полуострова из-за повреждений сетей.
Позже специалисты ликвидировали перегруз электрических сетей за пределами Севастополя.
Германия потребовала от Турции не поставлять российский газ
Евросоюз планирует строго контролировать происхождение энергоресурсов при сотрудничестве с турецкой стороной. Брюссель будет настаивать на полном отказе от поставок газа из России в рамках любых будущих соглашений с участием Анкары, передает DW.
Об этом сообщила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. Политик озвучила принципиальную позицию европейских стран в ходе своего двухдневного официального визита в Турцию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти запретили Анкаре поставлять топливо российского происхождения по новым договорам.
В конце прошлого года Турция продлила на один год два истекающих контракта на импорт российского газа.
Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар заверил в отсутствии проблем с поставками энергоносителей из РФ.
Политолог Суслов: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру
«В последнее время администрация Трампа, действительно, последовательно давала понять, что она не в состоянии обеспечить договоренности Анкориджа и более не выражает им приверженность. Это выражалось в ходе выступления Марка Рубио в Конгрессе, в ряде других заявлений, в рамках экспертных контактов с США, на основании непубличной риторики американских представителей», – отметил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ.
По его словам, де-факто США дали понять, что отказываются от тех пониманий, которые были достигнуты по итогам саммита в Анкоридже, и не считают вывод ВСУ из Донбасса необходимым для введения режима прекращения огня. «Американская сторона, а также европейские страны настаивают на том, чтобы перемирие происходило по нынешней линии боевого соприкосновения», – напомнил спикер.
«Изменение позиции США было связано с их неспособностью обеспечить реализацию договоренностей, находясь в гораздо более сильном положении, чем сейчас. Ранее Европа и Украина категорически отвергли сценарий выведения ВСУ из Донбасса, а администрация Трампа не сделала ничего, чтобы их принудить к выполнению этого сценария. Теперь же внутри– и внешнеполитические позиции Белого дома ослабли, и считать, что он сможет этого добиться, не представляется возможным», – продолжил аналитик.
Кроме того, собеседник указал на рост зависимости США от Европы по ситуации на Ближнем Востоке. «Американская сторона нуждается в том, чтобы европейцы начали патрулирование Ормузского пролива. Европа же, вероятно, увязала это с отказом Вашингтона от договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Трамп, судя по всему, пошел на эти условия», – детализировал политолог.
Помимо этого, полагает эксперт, на ситуацию оказало влияние то, что европейской стороне удалось убедить администрацию Трампа в якобы укреплении военного положения ВСУ. «В первую очередь это касается возможностей нанесения террористических ударов БПЛА вглубь России», – пояснил спикер.
«В итоге нельзя исключать, что Белый дом снова начнет оказывать давление на Россию с тем, чтобы она пошла на прекращение огня, что называется, здесь и сейчас – по текущей линии фронта. Про диалог в рамках «духа Анкориджа» США, судя по всему, предлагают забыть. Думаю, Москве безынтересна подобная повестка. Вероятно, российская сторона просто продолжит СВО, наращивая интенсивность боевых действий», – спрогнозировал Суслов.
Еще одной причиной резкого заявления Ушакова он назвал присоединение США к антироссийскому заявлению на прошедшем саммите G7. «Помощник президента России предполагал, что европейские лидеры пытались «накачать» Трампа «неполезными идеями» по украинскому вопросу. В документе не видно существенных правок американской стороны. Собственно, в Европе не скрывают, что им удалось, условно говоря, «перевербовать» главу Белого дома», – указал политолог.
«Думаю, озвученный Ушаковым вопрос окончательно прояснится в ходе потенциальной встречи российских представителей со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Заявление помощника президента России можно назвать вызовом двум делегатам Белого дома, которые были соавторами договоренностей по итогам саммита в Анкоридже», – резюмировал аналитик.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что одна из сторон договоренностей, достигнутых в Анкоридже, оказалась «не совсем в состоянии» их выполнить, сообщает ТАСС.
«На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», – сказал представитель Кремля.
При этом Ушаков подчеркнул, что Россия ждет не выполнения этих пониманий или договоренностей, а стремится к реализации собственных целей в зоне СВО. Он также отметил, что западный расчет на российское поражение ошибочен. «Потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно постоянно продвигаются вперед», – указал политик.
В августе 2025 года на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров российский лидер сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.
Путин призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях с США и вернуться к сотрудничеству, а также пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны, президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что сторонам не во всем удалось прийти к согласию.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что по мере удаления от встречи в Анкоридже, к США накапливается все больше вопросов, главный из которых: можно ли принимать на веру не только слова Трампа, но также и заявления его команды.
Дорожные указатели «Волгоград» временно заменили на «Сталинград»
В воскресенье, 21 июня, рабочие обновили информационные щиты на границах областного центра. Смена дорожных знаков произошла накануне памятной даты, передает РИА «Новости».
Решением местной думы историческое имя возвращается городу девять раз в году. Данная традиция посвящена важнейшим событиям времен Великой Отечественной войны.
Указатели меняют 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря. Впервые инициативу реализовали 19 ноября 2022 года в честь годовщины начала разгрома фашистских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал учитывать мнение жителей в вопросе переименования города.
Ранее общественное движение «Ветераны России» направило властям официальное обращение с просьбой о возврате исторического названия.
В апреле прошлого года глава государства утвердил присвоение международному аэропорту Волгограда наименования «Сталинград».
Президент России подписал указ о награждении известного деятеля культуры, соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
«Присвоить почетные звания: «Народный артист Российской Федерации» Конкину Владимиру Алексеевичу – артисту, члену Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», город Москва», – говорится в тексте официального распоряжения.
Этим же решением президент отметил
Кроме того, Путин наградил Государственный академический Северный русский народный хор из Архангельской области орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за многолетний плодотворный труд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент присвоил звание заслуженного артиста России актеру Алексею Маклакову.
Месяцем ранее глава государства подписал указ о награждении поэтессы Ларисы Рубальской званием народной артистки.
В конце марта аналогичного статуса удостоился актер Владимир Вдовиченков.