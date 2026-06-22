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    Мэр Харькова заявил об ударе авиабомбами по ТЭЦ
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    22 июня 2026, 05:35 • Новости дня

    На подлете к Москве за два утренних часа уничтожено почти 60 дронов ВСУ

    На подлете к Москве за два часа уничтожено почти 60 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин в течение двух часов сообщал о работе системы ПВО, которая сбивала украинские дроны на подлете к городу, с 3 утра их было ликвидировано 59 штук.

    «Отражена атака одного беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр в Max-канале в 5 утра.

    До этого Собянин сообщал, что силами ПВО на подлете к Москве уничтожены более 40 дронов ВСУ. Всего с 4 до 5 утра было сбито 59 дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорты Домодедово и Жуковский в ночь на понедельник ввели ограничения полетов, как и Шереметьево. С 5 утра все столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы.


    21 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

    Экономист Юшков: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

    Эксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник сконцентрировался на ударах по логистической инфраструктуре Крыма. На этом фоне ситуация с топливом на полуострове остается нестабильной. Нефтяники делают все, что в их силах, и только ВС России могут обеспечить безопасность логистики и предприятий топливного комплекса в Крыму, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее власти Крыма приостановили продажу топлива частным лицам и коммерческим организациям.

    «Ситуация с топливом в Крыму в последнее время довольно нестабильная. Сначала местные власти были вынуждены перейти от свободной продажи бензина на продажу по QR-кодам, затем удалось снова полностью открыть доступ, а теперь вновь введены достаточно жесткие ограничения», – восстанавливает хронологию событий Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Эта нестабильность объясняется тем, что Киев фактически сосредотачивает свои усилия на ударах по логистической и энергетической инфраструктуре Крыма. Подтверждением этих планов служат случаи «охоты дронов на бензовозы, а также удары по мостам, в том числе понтонным переправам». «Не исключаю, что противник снова попытается атаковать Крымский мост», – рассуждает собеседник.

    «Часть топлива на полуостров можно поставлять по морю. Тем более что в Крыму существует необходимая инфраструктура. Другое дело, что она обладает небольшой пропускной способностью и также находится в зоне риска», – объясняет спикер. На этом фоне особенно остро встает вопрос о защите как самих логистических цепочек, так и инфраструктуры, связанной с нефтепереработкой.

    «Это задача не столько для компаний топливного сектора, сколько для тех, кто занимается обеспечением безопасности – а это армия. Российские военные способны обеспечить необходимую защиту от атак противника», – заключил Юшков.

    Ранее в Крыму ввели ограничения на продажу топлива на АЗС региона для частных клиентов и юридических организаций. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Запрет распространяется на оплату наличными, банковскими картами и специальными талонами.

    Исключение сделано только для транспорта государственных структур. Горючее продолжат отпускать ведомствам, отвечающим за безопасность и поддержание стабильной жизнедеятельности республики.

    О дальнейших шагах по урегулированию ситуации на региональном топливном рынке Аксенов пообещал объявить позже. «Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – подчеркивается в обращении к жителям.

    Ситуация вокруг Крыма обострилась в начале лета. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал: «Принимаются меры для того, чтобы об этом не приходилось говорить, работает наше Минэнерго».

    Напомним, на минувшей неделе министр обороны Украины Михаил Федоров выступил с угрозами новых ударов по Крыму. В ответ на это глава российского МИД Сергей Лавров заметил, что «на любой беспилотник есть "противоядие", мы сейчас над этим самым активным образом работаем».

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    21 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированный налет вражеских аппаратов привел к трагедии на пароме «Панагия» и масштабному возгоранию в Темрюкском районе Краснодарского края.

    Украинские дроны нанесли удар по транспортным объектам, передает РИА «Новости». Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повреждении судна «Панагия».

    «В ночь на 21 июня в результате атаки вражеских БПЛА погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал», – заявили в ведомстве.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после налета беспилотников на полуостров погибли четыре человека. Ранения различной степени тяжести получили 28 граждан.

    Кроме того, атака спровоцировала крупное возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Представители экстренных служб уточнили, что на этом объекте обошлось без пострадавших.

    Обломки сбитых аппаратов также упали на территории частных домовладений в двух других муниципалитетах региона. На местах падения работают специальные службы. Жертв среди мирного населения в этих районах не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе один человек погиб при пожаре от падения обломков беспилотника на морском терминале в Темрюкском районе.

    В январе резервуары с нефтепродуктами загорелись из-за удара по портовым терминалам в кубанском поселке Волна.

    Летом 2024 года украинские дроны уже атаковали паром в порту «Кавказ».

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    21 июня 2026, 23:55 • Новости дня
    Мэр Харькова заявил об ударе авиабомбами по ТЭЦ

    Tекст: Катерина Туманова

    В Харькове был нанесен удар по одной из ТЭЦ. По заявлениям украинской администрации для атаки на объект энергетической инфраструктуры применялись корректируемые авиационные бомбы.

    В воскресенье днем целью удара стала харьковская ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Было зафиксировано несколько прямых прилетов КАБов, сообщают украинские СМИ. По информации из местных пабликов целью была ТЭЦ-5.

    Украинские военные признали, что российская армия адаптировалась к контрмерам ВСУ против авиаударов в районе Харькова и «начинает снова наращивать свое огневое воздействие».

    Минообороны России 21 июня сообщили, что ударом ФАБ-500 были разрушены центры управления дронами ВСУ под Харьковом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированные удары КАБами по объектам в Запорожье. Под удар попали мост и ДнепроГЭС.

    Ранее, 19 июня ВС России уничтожен крупный склад в Харькове. А экипажи российских Су-34 поразили пункт управления беспилотниками в Харьковской области авиабомбами ФАБ-500.

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    21 июня 2026, 09:35 • Новости дня
    Работа Керченской паромной переправы приостановлена после атаки ВСУ на паром

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение судов между полуостровом и материковой частью страны временно остановлено, водителям тяжелых грузовиков рекомендовано использовать сухопутный маршрут.

    Ограничения вступили в силу в воскресенье, передает РИА «Новости».

    «С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут», – говорится в заявлении оперативного штаба Краснодарского края на платформе «Макс».

    Владельцам большегрузного транспорта предложено выбрать альтернативный путь по суше. Объезд организован по автомобильной трассе Р-280, которая проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

    Подобная мера введена в связи с действующим запретом на проезд крупногабаритных автомобилей по Крымскому мосту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 21 июня украинские беспилотники атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе.

    В результате этого налета погиб один человек. Ранее в мае власти приостанавливали проезд автомобилей по Крымскому мосту.

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    21 июня 2026, 06:58 • Новости дня
    Сдавшийся в плен солдат ВСУ расплакался при виде русского хлеба

    Сдавшийся солдат ВСУ расплакался при виде русского хлеба

    Tекст: Катерина Туманова

    Сдавшийся боевик ВСУ не смог сдержать слез при получении еды от российских военных, поскольку на передовых позициях украинские солдаты испытывают голод и жажду, сообщил военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин.

    Пленный добавил, что российские солдаты сразу оказали ему первую медицинскую помощь и накормили.

    «Увидел хлеб, то аж заплакал, ну, потому что нам не давали кушать, воды, ничего не давали», – приводит слова пленного РИА «Новости».

    Проблема нехватки продовольствия у ВСУ на передовой регулярно обсуждается в публичном пространстве. Жалобы украинских солдат на голод часто фиксируются в радиоперехватах и подтверждаются показаниями других пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный в мае рассказал о нехватке воды на передовых позициях ВСУ. Еще один пленный ВСУ рассказал о нехватке еды и сухой одежды. Пленные ВСУ в Волчанском районе в течение 150 дней не имели снабжения.


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    21 июня 2026, 07:40 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь ликвидировали почти 240 дронов ВСУ над регионами России

    Силы ПВО за ночь ликвидировали 239 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Max-канале доложило о ликвидации силами ПВО 239 дронов ВСУ над девятью регионами России, акваториями Азовского и Черного морей.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областями. Также БПЛА были сбиты над  Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила 187 украинских БПЛА в ночь на субботу над регионами России, Черным и Азовским морями. В  течение субботы Минобороны сообщало о том, что силы ПВО перехватили и уничтожили 57 БПЛА над 11 регионами, а за шесть вечерних часов были сбиты 24 украинских БПЛА.


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    21 июня 2026, 07:25 • Новости дня
    Косачев указал на страх европейской молодежи перед нацистским прошлым

    Tекст: Катерина Туманова

    Молодое поколение стран Европы опасается углубляться в события Второй мировой войны из-за риска обнаружить участие своих родственников в рядах нацистской Германии, сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

    «Я неоднократно встречался со своими коллегами-политиками из европейских стран, в том числе западно-европейских стран, – вы знаете, почувствовал, что ваши сверстники очень осторожно обращаются к истории Второй мировой войны. Осторожно потому, что они боятся, и часто обоснованно боятся, обнаружить в этой истории то, чем нельзя гордиться, и чего можно только стыдиться. Потому что их деды и прадеды, оказались по другую сторону добра и зла. Это их история», – приводит ТАСС его словам на церемонии отправления «Поезда Памяти».

    По словам Косачева, россияне имеют законную привилегию гордиться своей историей и подвигами дедов, оказавшихся на правильной стороне.

    Проект «Поезд памяти» стартовал в 2021 году по инициативе глав верхних палат парламентов России и Белоруссии. В 2026 году маршрут для десятиклассников охватит восемь белорусских и пять российских городов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист Сергей Миркин отмечал, что Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е. Молдавия перед Днем Победы ускорила разрыв с советским прошлым. Финская беженка заявила о нормализации нацизма в странах Европы.



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    22 июня 2026, 00:57 • Новости дня
    Для въезда во Вьетнам россиян обязали получать QR-код

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Вьетнама изменили правила въезда в страну иностранных граждан, обязав их заполнять специальную анкету и получать QR-код перед прилетом. Нововведения вступили в силу с понедельника, 22 июня.

    Для посещения Вьетнама туристам нужно оформлять электронную карту прибытия. Нововведение затрагивает всех иностранцев, в том числе россиян, которые прибывают по безвизовому режиму до 45 дней или имеют электронную визу, передает «РИА Новости».

    «Департамент миграционного контроля министерства общественной безопасности Вьетнама ввел систему обязательной предварительной электронной регистрации иностранных пассажиров, пребывающих в три главных воздушных гавани страны –  международные аэропорты Ханоя, Хошимина и острова Фукуок», – сказано в заявлении посольства.

    Анкету предстоит заполнять за 72 часа до вылета, указывая паспортные данные, информацию о визе, а также место и сроки пребывания.

    После успешной регистрации система выдаст QR-код, который необходимо показать на паспортном контроле.

    Как ранее отмечал постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов, турпоток из России во Вьетнам в прошлом году увеличился в три раза из-за роста числа рейсов.

    Заместитель министра иностранных дел республики Тхи Тху Ханг Ле сообщала, что за первые пять месяцев 2026 года Вьетнам посетили почти 500 тыс. российских граждан. По прогнозам, до конца 2026 года эта цифра может превысить 1 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спрос на туры во Вьетнам среди россиян в 2025 году впервые сравнялся с Таиландом.

    Этим летом из России можно отправиться прямыми рейсами в 35 стран. Россияне назвали места для идеального отпуска.


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    22 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    Власти Запорожской области предупредили о заминированных купюрах

    В Запорожской области нашли заминированные купюры

    Tекст: Катерина Туманова

    Скрученные денежные купюры с заминированной начинкой стали находить на улицах Михайловка в Запорожской области, о чем сообщили в администрации Михайловского района.

    «В Михайловке обнаружили заминированные денежные купюры. Уважаемые родители! Просим вас немедленно провести беседу с детьми! Такие находки могут оказаться взрывными устройствами, которые срабатывают при попытке поднять их», – сказано в Telegram-канале администрации.

    Там призвали объяснить детям основы безопасности, согласно которым подобные находки стоит обходить, избегать любого касания и срочно сообщить взрослым или специальным службам.

    В сообщении напомнили, как в 2025 году в подмосковном Красногорске ребенок лишился пальцев из-за замаскированного под купюру взрывного устройства.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, в мае украинские БПЛА повредили амбулаторию Токмакской центральной районной больницы. ВСУ 19 июня нанесли удар по больнице в Запорожской области. При атаке БПЛА ВСУ на Запорожскую область повреждения получил рейсовый автобус.


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    21 июня 2026, 07:59 • Новости дня
    Роспатент назвал пять главных медицинских изобретений российских ученых

    Tекст: Катерина Туманова

    Роспатент ко Дню медицинского работника составил список выдающихся отечественных разработок, среди которых умный шлем для незрячих и распылитель для лечения онкологии.

    Специалисты Роспатента отобрали выдающиеся достижения отечественной науки, среди который оказался уникальный компактный распылитель Сеченовского университета для проведения быстрой химиотерапии брюшной полости во время операций, передает РИА «Новости».

    В список также вошел умный шлем для незрячих людей, оснащенный камерой и гироскопом. Устройство сканирует окружающую обстановку и предупреждает пользователя об опасностях на пути, например, о красном сигнале светофора.

    Ученые МГУ создали долговечный медицинский имплант со специальными электродами, снижающими риск воспалений.

    В свою очередь, исследователи НГТУ представили бионический протез руки, способный считывать изменения кровотока и удерживать различные предметы.

    Пятерку замыкает инновационная установка московской компании «Стерн» для лечения лор-заболеваний. Аппарат оснащен системой голосового управления, позволяющей врачу делать снимки и автоматически переводить речь в текст электронной карты пациента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, День медицинского работника отмечается в России 21 июня. Путин в День медработника подчеркнул важность повышения престижа профессии врача.

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    21 июня 2026, 08:35 • Новости дня
    Грузия в мае увеличила экспорт пива в Россию более чем втрое

    Tекст: Денис Тельманов

    Объем поставок хмельного напитка из закавказской республики на российский рынок по итогам последнего весеннего месяца превысил 255 тонн.

    Российская Федерация остается главным покупателем грузинского пива, передает ТАСС.

    Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, только за май стоимость отправленной в страну продукции составила 300,1 тыс. долларов. В прошлом году аналогичный показатель равнялся 81,4 тонны на сумму 98,6 тыс. долларов.

    Всего за первые пять месяцев текущего года грузинские производители отгрузили в Россию 480,1 тонны алкогольного напитка. Общая стоимость этих поставок достигла 554,4 тыс. долларов. Это на 31,8% превышает результаты за аналогичный период 2025 года.

    Помимо российского рынка, грузинские компании активно отправляют продукцию и в другие страны. В мае крупными импортерами стали Израиль, закупивший 135,5 тонны, и Китай с показателем 61,6 тонны. Замыкает тройку лидеров Таджикистан, куда отправили 35,9 тонны напитка.

    Меньшие объемы экспорта пришлись на европейские государства и страны СНГ. Германия приобрела 33,2 тонны, Латвия – 29,6 тонны, а Армения – 26,6 тонны. В США производители поставили лишь семь тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Грузия вдвое увеличила поставки пива на российский рынок.

    В первом квартале текущего года Россия заняла первое место среди импортеров грузинского вина.

    Ранее Российская Федерация стала главным экспортным партнером этой закавказской республики.

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    21 июня 2026, 12:52 • Новости дня
    Минобороны: Российские войска ударили по объектам ВСУ в 147 районах

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские вооруженные силы нанесли успешное поражение объектам нефтепереработки, энергетической инфраструктуре и складам горючего, обеспечивавшим потребности украинской армии.

    Российские военные нанесли массированный удар по объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, а также по складам горючего, передает РИА «Новости».

    По данным военных, эти объекты активно использовались украинскими вооруженными силами для обеспечения своих нужд.

    Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. В качестве целей российские военные выбрали военный аэродром, объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также склады горючего для ВСУ, логистические центры.

    Средства поражения уничтожили мастерскую по производству и сборке беспилотников дальнего действия, места их хранения, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Уничтоженные цели были расположены в 147 районах Украины, отмечает Минобороны РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники атаковали критически важную инфраструктуру противника в нескольких регионах Украины.

    Днем ранее Вооруженные силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса. В середине июня российские военные поразили места хранения беспилотников дальнего действия.

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    22 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожены более 40 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили в ночь на понедельник 42 дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Шесть беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», –написал он в Max-канале в 4 утра.

    Через несколько минут Собянин сообщил об уничтожении еще семи БПЛА, после чего была отражена атака пяти дронов.

    В течение часа с небольшим на подлете к городу было уничтожено 45 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье силы ПВО ликвидировали почти 240 дронов ВСУ над регионами России. Аэропорты Домодедово и Жуковский в ночь на понедельник ввели ограничения полетов, как и Шереметьево.


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    21 июня 2026, 06:44 • Новости дня
    Мошенники стали выдавать себя за сотрудников Совета ветеранов

    Tекст: Катерина Туманова

    Телефонные аферисты стали использовать усложненный сценарий кражи сбережений граждан, обещая пожилым людям выплаты, а затем угрожая уголовным преследованием за финансирование противника, указано в материалах МВД.

    О новой тактике злоумышленников стало известно из материалов МВД России. На первом этапе преступник звонит жертве и представляется председателем Совета ветеранов. Он сообщает о якобы положенной денежной премии и просит продиктовать паспортные данные для оформления, передает ТАСС.

    Затем поступает второй звонок от лжесотрудника ФСБ. Псевдосиловик заявляет, что первый собеседник был мошенником, который теперь пытается перевести накопления пенсионера на территорию Украины. Пожилому человеку угрожают уголовным преследованием и предлагают принять участие в поимке преступников.

    Напуганную жертву убеждают перевести все сбережения на так называемый безопасный счет. Аферисты обещают вернуть средства после скорого завершения расследования, однако сразу после получения денег перестают выходить на связь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалист МВД назвал самые безопасные способы хранения денег. В МВД раскрыли выдающие телефонных мошенников секретные фразы. Эксперт назвала самые популярные у мошенников фразы-уловки.


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    21 июня 2026, 07:33 • Новости дня
    ВСУ для борьбы с «Северянами» направили солдат бывшего танкового батальона

    ВСУ направили в Сумскую область бригаду боевиков экс-танкового батальона

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки выяснили, как командование ВСУ пытается удержать их продвижение в Сумской области за счет переброски и переформирования в прошлом танкового батальона.

    «Для недопущения дальнейшего продвижения «Северян» украинское командование перебросило в Сумскую область подразделения 29 отмбр. Бригада сформирована осенью 2025 года на базе 29-го отдельного танкового батальона», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом наибольшие потери на Сумском направлении ВСУ несут в Шосткинском районе, в районе Бачевска, где продолжаются ожесточенные встречные бои.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 18 участках, а общее продвижение составило до 700 метров. В районе села Новая Сечь ВСУ ожесточенно сопротивляются. В Краснопольском районе «Северяне» продвинулись в лесных массивах в районах Михайловки и Покровки до 300 м.

    В Черниговской области, как выяснили бойцы «Севера», прибыл личный состав рот охраны ТЦК из западных областей Украины (Ровненская, Волынская и Ивано-Франковская области), чтобы максимально укомплектовать подразделения на границе с Белоруссией.

    На Харьковском направлении штурмовики идут вглубь. За сутки продвижение составило до 100 м. На Волчанском направлении бойцы продвинулись на десяти участках до 750 метров.

    Стрелковые бои идут в лесопосадках близ ранее освобожденных Покаляного, Караичного и Волоховки. На Великобурлукском направлении ожесточенно сражаются в районе Петро-Ивановки, бойцы продвинулись на двух участках до 500 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фельдшер «Бабай» рассказал о спасении от FPV-дрона ВСУ при эвакуации раненых. Военный эксперт сообщил об утрате логистики ВСУ под Константиновкой. ВС России усилили давление на позиции ВСУ под Ореховом Запорожской области.

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