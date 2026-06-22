Логвинов: Россия не увидела конструктивной роли ООН по Украине

Tекст: Катерина Туманова

«Какой-либо конструктивной роли ооновцев в украинском кризисе мы не увидели и не ожидаем до обновления кадрового состава секретариата уже при новом генеральном секретаре», – сказал он ТАСС.

По его словам, российская сторона имеет определенные претензии к работе международной структуры.

«Не буду говорить, что вся критика несправедлива. У России тоже есть претензии к тому, как сегодня обстоят дела в Организации Объединенных Наций», – признал он.

Дипломат отметил назревшую необходимость реформирования секретариата. При этом он подчеркнул зависимость организации от готовности стран к взаимоуважительному диалогу. Текущие трудности, считает он, являются прямым следствием геополитической турбулентности.

Несмотря на существующие недочеты, структура остается уникальным механизмом с беспрецедентной легитимностью. Устав ООН продолжает служить основой международного права. В связи с этим Москва не планирует искать альтернативы, а намерена модернизировать имеющееся наследие.

Главной задачей российской дипломатии остается восстановление центральной роли площадки в мировых делах. Работа будет вестись в строгом соответствии с обновленной внешнеполитической концепцией страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в генсеки организации Ребека Гринспан призвала к диалогу по украинскому кризису. Россия назвала черты нового генсекретаря ООН, которого готова поддержать. МИД России призвал нового генсека ООН учесть ошибки Гутерреша.