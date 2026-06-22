  • Новость часаСилами ПВО на подлете к Москве уничтожены более 40 дронов ВСУ
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    США не смогли выполнить договоренности Анкориджа по Украине
    Российские военные эвакуировали первых жителей Константиновки
    Эксперт сказал, от чего зависит бесперебойность поставок топлива в Крым
    Медведев объяснил отказ экс-президентов Украины от польского ордена
    Мэр Харькова заявил об ударе авиабомбами по ТЭЦ
    Иранская делегация покинула переговоры с США из-за угроз Трампа
    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана
    Власти Запорожской области предупредили о заминированных купюрах
    Киев пригрозил Польше отменить конференцию по восстановлению Украины
    22 июня 2026, 03:30 • Новости дня

    Сборные Уругвая и Кабо-Верде сыграли вничью на ЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между национальными командами Уругвая и Кабо-Верде завершился результативной ничьей.

    Встреча футболистов из Уругвая и Кабо-Верде прошла в Майами, штат Флорида, и завершилась со счетом 2:2, передает ТАСС.

    В составе уругвайской сборной забитыми мячами отметились Максимилиано Араухо и Агустин Каноббио на 44-й и 45+6-й минутах соответственно. У Кабо-Верде голы на счету полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини и Элио Варелы.

    Для команды Кабо-Верде этот матч стал вторым в истории мировых первенств. Ранее на текущем турнире они разошлись миром со сборной Испании.

    На данный момент испанцы возглавляют группу H с четырьмя очками, за ними следуют Кабо-Верде и Уругвай с двумя баллами, а замыкает квартет Саудовская Аравия.

    В заключительном туре группового этапа Уругвай встретится со сборной Испании, а Кабо-Верде сыграет с Саудовской Аравией. Матчи пройдут в ночь на 27 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ИИ назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу. С борная Испании разгромила Саудовскую Аравию на ЧМ-2026 по футболу, а сборные Бельгии и Ирана сыграли вничью.

    21 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

    Экономист Юшков: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

    Эксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник сконцентрировался на ударах по логистической инфраструктуре Крыма. На этом фоне ситуация с топливом на полуострове остается нестабильной. Нефтяники делают все, что в их силах, и только ВС России могут обеспечить безопасность логистики и предприятий топливного комплекса в Крыму, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее власти Крыма приостановили продажу топлива частным лицам и коммерческим организациям.

    «Ситуация с топливом в Крыму в последнее время довольно нестабильная. Сначала местные власти были вынуждены перейти от свободной продажи бензина на продажу по QR-кодам, затем удалось снова полностью открыть доступ, а теперь вновь введены достаточно жесткие ограничения», – восстанавливает хронологию событий Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Эта нестабильность объясняется тем, что Киев фактически сосредотачивает свои усилия на ударах по логистической и энергетической инфраструктуре Крыма. Подтверждением этих планов служат случаи «охоты дронов на бензовозы, а также удары по мостам, в том числе понтонным переправам». «Не исключаю, что противник снова попытается атаковать Крымский мост», – рассуждает собеседник.

    «Часть топлива на полуостров можно поставлять по морю. Тем более что в Крыму существует необходимая инфраструктура. Другое дело, что она обладает небольшой пропускной способностью и также находится в зоне риска», – объясняет спикер. На этом фоне особенно остро встает вопрос о защите как самих логистических цепочек, так и инфраструктуры, связанной с нефтепереработкой.

    «Это задача не столько для компаний топливного сектора, сколько для тех, кто занимается обеспечением безопасности – а это армия. Российские военные способны обеспечить необходимую защиту от атак противника», – заключил Юшков.

    Ранее в Крыму ввели ограничения на продажу топлива на АЗС региона для частных клиентов и юридических организаций. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Запрет распространяется на оплату наличными, банковскими картами и специальными талонами.

    Исключение сделано только для транспорта государственных структур. Горючее продолжат отпускать ведомствам, отвечающим за безопасность и поддержание стабильной жизнедеятельности республики.

    О дальнейших шагах по урегулированию ситуации на региональном топливном рынке Аксенов пообещал объявить позже. «Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – подчеркивается в обращении к жителям.

    Ситуация вокруг Крыма обострилась в начале лета. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал: «Принимаются меры для того, чтобы об этом не приходилось говорить, работает наше Минэнерго».

    Напомним, на минувшей неделе министр обороны Украины Михаил Федоров выступил с угрозами новых ударов по Крыму. В ответ на это глава российского МИД Сергей Лавров заметил, что «на любой беспилотник есть "противоядие", мы сейчас над этим самым активным образом работаем».

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    21 июня 2026, 10:47 • Новости дня
    Власти Крыма приостановили продажу топлива
    Власти Крыма приостановили продажу топлива
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На полуострове Крым ввели ограничения на реализацию горючего на АЗС, оставив доступ к заправкам только для экстренных и государственных служб.

    На автозаправочных станциях региона полностью остановлено обслуживание частных клиентов и коммерческих организаций. Запрет распространяется на оплату наличными, банковскими картами и специальными талонами. Ограничительные меры вступили в силу утром 21 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в канале в Мах.

    Исключение сделано только для транспорта государственных структур. Горючее продолжат отпускать ведомствам, отвечающим за безопасность и поддержание стабильной жизнедеятельности республики.

    О дальнейших шагах по урегулированию ситуации на региональном топливном рынке Аксенов пообещал объявить позже. «Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – подчеркивается в обращении к жителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о подготовке экстренных шагов для восстановления поставок горючего на полуостров.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    21 июня 2026, 12:51 • Новости дня
    Кремль: США не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа
    Кремль: США не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Участники переговоров в Анкоридже продемонстрировали разный подход к реализации достигнутых соглашений, при этом часть взятых обязательств осталась нереализованной из-за позиции отдельного государства, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Представитель Кремля в комментарии журналисту Павлу Зарубину указал на неготовность партнера реализовать взятые на себя обязательства. Ушаков прокомментировал ситуацию вокруг ранее достигнутых консенсусов, передает ТАСС.

    «На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», – сказал помощник президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков назвал «дух Анкориджа» атмосферой доверия между президентами двух стран.

    Немногим ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о постепенном исчезновении этого духа.

    При этом глава ведомства подчеркнул сохранение американской администрацией приверженности достигнутым на Аляске договоренностям.

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    21 июня 2026, 11:27 • Новости дня
    Медведев объяснил отказ экс-президентов Украины от польского ордена

    Медведев назвал экс-президентов Украины нацистами

    Медведев объяснил отказ экс-президентов Украины от польского ордена
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отказ бывших глав украинского государства от польской награды вслед за Владимиром Зеленским свидетельствует об их приверженности нацистской идеологии, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

    Отказ некоторых бывших президентов Украины от ордена «Белого орла» после лишения этой награды Владимира Зеленского показывает их истинную сущность, написал Медведев в Max, отвечая на вопрос ТАСС.

    По его словам, это решение связано с историей вокруг УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

    «После того, как ублюдка с остекленевшими глазками лишили польского ордена «Белого орла», сервильные подданные несуществующей Украины тоже отказалась от аналогичных наград. Вывод прост: четверо из живых бывших руководителей так называемой Украины – кучма, ющенко, порошенко и, конечно, обдолбанный уродец (ведь он тоже бывший) – возвратом своих орденов признали, что они реальные 100% нацисты», – отметил он.

    Заместитель председателя Совета безопасности также упомянул недавнее перезахоронение на территории Украины останков руководителя Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Андрея Мельника. Он охарактеризовал тех, кто считает лидера ОУН героем, как фашистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

    Бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от этой польской награды.

    МИД Израиля осудил решение киевских властей перезахоронить останки лидера ОУН Андрея Мельника.

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    21 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    Иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители Ирана прервали встречу с американскими дипломатами в Швейцарии из-за резких заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к делегации Ирана.

    Делегация переговорщиков из Тегерана досрочно ушла с места проведения встречи с американскими коллегами, передает РИА «Новости». Поводом для такого шага стали угрозы со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.

    Информацию о демарше подтвердил источник, близкий к иранским дипломатам. «Иранская переговорная команда покинула место проведения переговоров в знак протеста против угроз Трампа», – приводит его слова агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана утром прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток.

    Несколькими днями ранее американский президент подписал меморандум для прекращения войны.

    При этом глава Белого дома пригрозил Тегерану возобновлением военных атак в случае провала диалога.

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    21 июня 2026, 06:02 • Новости дня
    У жительницы Стокгольма обнаружили утерянную песню Цоя
    У жительницы Стокгольма обнаружили утерянную песню Цоя
    @ Александр Чумичев, Александр Шогин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Архивист и коллекционер Сергей Чубраев обнаружил в Швеции считавшуюся утраченной запись солиста группы «Кино». Уникальная аудиокассета с неизвестным исполнением композиции «Дети минут» более 30 лет хранилась в домашнем архиве жительницы Стокгольма.

    «Все началось в 2020 году, когда я работал с архивами на даче у басиста группы «Звуки Му» Александра Липницкого», – рассказал архивист Сергей Чубраев «КП-Петербург».

    Там исследователь нашел рукописный текст композиции. Это был текст песни «Дети минут». И Липницкий рассказал, что Цой был у него в гостях, спел эту песню под гитару и Липницкий захотел ее записать на магнитофон – так она ему понравилась. Но Цой был категорически против из-за сатирического содержания композиции.

    Музыкант опасался обидеть коллег по сцене, поэтому исполнял мелодию исключительно в узком кругу друзей. Долгие годы произведение считалось безвозвратно потерянным.

    Чубраев решил связаться с иностранцами, посещавшими советские рок-вечеринки в 80-е годы. Догадка подтвердилась: дочь шведского консула Сара Океррен записала акустическое выступление на диктофон в 1988 году.

    Два года назад затертую кассету привезли из Стокгольма и успешно оцифровали в студии. Премьера документального фильма с уникальной фонограммой состоится 21 июня, в день рождения Виктора Цоя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк в 2023 году выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое. Группа КИНО в 2025 году представила новый клип на песню «Звезда».  Павлиашвили рассказал о несостоявшемся совместном проекте с Цоем.


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    21 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    Киев пригрозил Польше отменить конференцию по восстановлению Украины
    Киев пригрозил Польше отменить конференцию по восстановлению Украины
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил о готовности зеркально отвечать Польше и допустил отказ Киева от участия в конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

    Отношения Киева и Варшавы продолжают обостряться, сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале. Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с серией жестких заявлений в адрес Польши и объявил о росте антиукраинских настроений в этой стране.

    Он предупредил, что Киев будет отвечать зеркально на любые недружественные шаги польской стороны. «Ни один президент другого государства больше не будет диктовать нам нашу историю. Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружественные и пренебрежительные по отношению к нашей стране. Время незамечания прошло», – заявил Сибига.

    По его словам, участие Украины в конференции по восстановлению страны в Гданьске теперь находится под вопросом. Он уточнил, что в понедельник доложит Владимиру Зеленскому о готовности к конференции, возможных последствиях разных решений и условиях ее проведения, после чего президент примет окончательное решение.

    Тем временем польское издание Wirtualna Polska опубликовало исследование, согласно которому 58% опрошенных считают, что президент Украины негативно относится к Польше и полякам, тогда как лишь 30% респондентов придерживаются противоположного мнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига в знак протеста против лишения Владимира Зеленского высшей польской награды объявил об отказе от Командорского креста ордена «За заслуги перед Польшей».

    Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

    Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире TVN24 заявил об угрозе конфронтации в случае отказа Киева уважать память жертв Волынской резни.

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    21 июня 2026, 07:11 • Новости дня
    Экс-премьер Польши предложил Украине вернуть вместо орденов самолеты и танки
    Экс-премьер Польши предложил Украине вернуть вместо орденов самолеты и танки
    @ Michal Fludra/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер раскритиковал решение украинских политиков вернуть польские ордена почета в знак солидарности с главой киевского режима Владимиром Зеленским, напомнив, что представители Украины могут вернуть и другие, полученные от Польши вещи.

    «Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие . Это был бы жест доброй воли, не так ли?» – заявил Миллер в программе «Президенты и премьер-министры» на телеканале Polsat News.

    Бывший премьер-министр Польши прокомментировал и недавнее заявление Зеленского о том, что орден Белого орла в прошлом вручался спорным личностям, поэтому «он не будет это обсуждать (решение президента страны Кароля Навроцкого об отмене награды)».

    «Он мог бы отказаться от ордена, потому что его получили Екатерина Великая, Бенито Муссолини, Герхард Шрёдер. Ему следовало сказать: нет, нет, потому что этот орден есть у таких людей, так что большое спасибо. Но он принял его и не был привередлив», – высказался Миллер.

    Напомним, Зеленский вернул Навроцкому орден Белого орла. За ним три экс-президента Украины поспешили вернуть польскую награду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Пушков при этом предрек прощение Западом героизации нацизма на Украине. Тогда как Навроцкий упрекнул Зеленского в «превышении болевого порога» Польши. Мирошник завал демарш Киева поводом Варшаве заблокировать вступление Украины в ЕС, а Захарова напомнила о советском статусе польских жертв УПА.

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    21 июня 2026, 18:12 • Новости дня
    Трамп пообещал скорую отставку Стармера по двум причинам
    Трамп пообещал скорую отставку Стармера по двум причинам
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент заявил о предстоящем уходе главы британского правительства из-за серьезных провалов в миграционной и энергетической политике.

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором уходе со своего поста премьер-министра Британии Кира Стармера, об этом он сообщил в соцсети Truth Social. Американский лидер связал это с неудачными решениями британского политика в ключевых сферах.

    «Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства. Он потерпел серьезную неудачу в двух очень важных вопросах – иммиграции и энергетике (откройте нефть Северного моря!). Я желаю ему всего наилучшего!» – написал глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер проведет ближайшие выходные в размышлениях о возможной отставке.

    Представители Лейбористской партии готовятся бросить вызов действующему главе правительства.

    Президент США Дональд Трамп ранее назвал катастрофой миграционную и энергетическую политику британского кабинета.

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    21 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированный налет вражеских аппаратов привел к трагедии на пароме «Панагия» и масштабному возгоранию в Темрюкском районе Краснодарского края.

    Украинские дроны нанесли удар по транспортным объектам, передает РИА «Новости». Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повреждении судна «Панагия».

    «В ночь на 21 июня в результате атаки вражеских БПЛА погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал», – заявили в ведомстве.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после налета беспилотников на полуостров погибли четыре человека. Ранения различной степени тяжести получили 28 граждан.

    Кроме того, атака спровоцировала крупное возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Представители экстренных служб уточнили, что на этом объекте обошлось без пострадавших.

    Обломки сбитых аппаратов также упали на территории частных домовладений в двух других муниципалитетах региона. На местах падения работают специальные службы. Жертв среди мирного населения в этих районах не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе один человек погиб при пожаре от падения обломков беспилотника на морском терминале в Темрюкском районе.

    В январе резервуары с нефтепродуктами загорелись из-за удара по портовым терминалам в кубанском поселке Волна.

    Летом 2024 года украинские дроны уже атаковали паром в порту «Кавказ».

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    21 июня 2026, 11:36 • Новости дня
    Власти ФРГ исключили поставки российского газа через Турцию

    Германия потребовала от Турции не поставлять российский газ

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз будет настаивать на полном отказе от российских энергоресурсов при заключении любых будущих профильных контрактов с Анкарой.

    Евросоюз планирует строго контролировать происхождение энергоресурсов при сотрудничестве с турецкой стороной. Брюссель будет настаивать на полном отказе от поставок газа из России в рамках любых будущих соглашений с участием Анкары, передает DW.

    Об этом сообщила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. Политик озвучила принципиальную позицию европейских стран в ходе своего двухдневного официального визита в Турцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти запретили Анкаре поставлять топливо российского происхождения по новым договорам.

    В конце прошлого года Турция продлила на один год два истекающих контракта на импорт российского газа.

    Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар заверил в отсутствии проблем с поставками энергоносителей из РФ.

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    21 июня 2026, 16:50 • Новости дня
    SOCAR сообщила о разливе нефти в Каспийском море

    В Каспии произошел разлив нефти из-за повреждения подводного трубопровода

    Tекст: Денис Тельманов

    В акватории Каспийского моря зафиксирована утечка нефти, вызванная механическим повреждением подводного трубопровода компании «Азнефть».

    Инцидент с повреждением подводного нефтепровода произошел в Азербайджане, что привело к разливу сырья в Каспийское море, передает РИА «Новости». Пресс-служба Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) подтвердила факт утечки.

    «Девятнадцатого июня в профильные службы центрального аппарата ПО «Азнефть» поступила информация об обнаружении следов нефтяного загрязнения в районе пляжа Дюбенди.

    В ходе первичного обследования акватории между островом Пираллахы и поселком Дюбенди с использованием судов и вертолета было выявлено нефтяное пятно», – говорится в сообщении компании.

    Изначально причину утечки установить не удалось, однако диагностика показала, что источником стал один из подводных трубопроводов ПО «Азнефть». Транспортировка нефти по нему была немедленно остановлена. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб.

    Водолазная служба выявила механические повреждения трубопровода, которые, по предварительным данным, могли быть вызваны якорем. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы, а эксплуатация объекта приостановлена. Очистка акватории и прибрежной зоны проходит при координации с министерством по чрезвычайным ситуациям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии проблем с экспортом нефти из-за ситуации в Ормузском проливе.

    Весной текущего года спасатели развернули масштабную операцию по очистке акватории Черного моря от мазута в Туапсе.

    В августе прошлого года разлив нефти произошел на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

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    21 июня 2026, 08:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре украинских войск

    Российские беспилотники поразили объекты в трех областях Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России успешно атаковали критически важную инфраструктуру противника, задействовав современные дроны для уничтожения целей в нескольких регионах Украины

    Российские военные нанесли точные удары по объектам противника с помощью беспилотников «Гербера», передает ТАСС.

    В Министерстве обороны подтвердили успех операции в Киевской, Сумской и Черниговской областях, а также в Донецкой Народной Республике.

    Представители военного ведомства поделились материалами объективного контроля.

    «Кадры поражения операторами БПЛА «Гербера» войск беспилотных систем Минобороны России важных энергетических объектов, используемых в интересах ВСУ, в Киевской, Сумской, Черниговской областях Украины и на оккупированной ВСУ части ДНР», – заявили в министерстве.

    Кроме того, 19 июня ведомство сообщало об успешном применении других аппаратов. Тогда дроны «Герань» уничтожили значимый объект энергетики украинских сил около населенного пункта Золочев в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 июня российские военные уничтожили беспилотником «Герань» энергетический объект ВСУ под Золочевом в Харьковской области.

    Тремя днями ранее авиация и артиллерия нанесли поражение используемым украинской армией объектам энергетической и транспортной инфраструктуры.

    В начале месяца Вооруженные силы России поразили места хранения и площадки запуска беспилотников дальнего действия.

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    21 июня 2026, 15:38 • Новости дня
    Политолог: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру

    Политолог Суслов: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру

    Политолог: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ослабление позиций Белого дома, а также рост зависимости США от Европы в связи с ближневосточным кризисом, привели к тому, что американская сторона де-факто оказалась не в силах следовать договоренностям, достигнутым на саммите с Россией на Аляске, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов. Ранее в Кремле заявили, что США не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа.

    «В последнее время администрация Трампа, действительно, последовательно давала понять, что она не в состоянии обеспечить договоренности Анкориджа и более не выражает им приверженность. Это выражалось в ходе выступления Марка Рубио в Конгрессе, в ряде других заявлений, в рамках экспертных контактов с США, на основании непубличной риторики американских представителей», – отметил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ.

    По его словам, де-факто США дали понять, что отказываются от тех пониманий, которые были достигнуты по итогам саммита в Анкоридже, и не считают вывод ВСУ из Донбасса необходимым для введения режима прекращения огня. «Американская сторона, а также европейские страны настаивают на том, чтобы перемирие происходило по нынешней линии боевого соприкосновения», – напомнил спикер.

    «Изменение позиции США было связано с их неспособностью обеспечить реализацию договоренностей, находясь в гораздо более сильном положении, чем сейчас. Ранее Европа и Украина категорически отвергли сценарий выведения ВСУ из Донбасса, а администрация Трампа не сделала ничего, чтобы их принудить к выполнению этого сценария. Теперь же внутри– и внешнеполитические позиции Белого дома ослабли, и считать, что он сможет этого добиться, не представляется возможным», – продолжил аналитик.

    Кроме того, собеседник указал на рост зависимости США от Европы по ситуации на Ближнем Востоке. «Американская сторона нуждается в том, чтобы европейцы начали патрулирование Ормузского пролива. Европа же, вероятно, увязала это с отказом Вашингтона от договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Трамп, судя по всему, пошел на эти условия», – детализировал политолог.

    Помимо этого, полагает эксперт, на ситуацию оказало влияние то, что европейской стороне удалось убедить администрацию Трампа в якобы укреплении военного положения ВСУ. «В первую очередь это касается возможностей нанесения террористических ударов БПЛА вглубь России», – пояснил спикер.

    «В итоге нельзя исключать, что Белый дом снова начнет оказывать давление на Россию с тем, чтобы она пошла на прекращение огня, что называется, здесь и сейчас – по текущей линии фронта. Про диалог в рамках «духа Анкориджа» США, судя по всему, предлагают забыть. Думаю, Москве безынтересна подобная повестка. Вероятно, российская сторона просто продолжит СВО, наращивая интенсивность боевых действий», – спрогнозировал Суслов.

    Еще одной причиной резкого заявления Ушакова он назвал присоединение США к антироссийскому заявлению на прошедшем саммите G7. «Помощник президента России предполагал, что европейские лидеры пытались «накачать» Трампа «неполезными идеями» по украинскому вопросу. В документе не видно существенных правок американской стороны. Собственно, в Европе не скрывают, что им удалось, условно говоря, «перевербовать» главу Белого дома», – указал политолог.

    «Думаю, озвученный Ушаковым вопрос окончательно прояснится в ходе потенциальной встречи российских представителей со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Заявление помощника президента России можно назвать вызовом двум делегатам Белого дома, которые были соавторами договоренностей по итогам саммита в Анкоридже», – резюмировал аналитик.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что одна из сторон договоренностей, достигнутых в Анкоридже, оказалась «не совсем в состоянии» их выполнить, сообщает ТАСС.

    «На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», – сказал представитель Кремля.

    При этом Ушаков подчеркнул, что Россия ждет не выполнения этих пониманий или договоренностей, а стремится к реализации собственных целей в зоне СВО. Он также отметил, что западный расчет на российское поражение ошибочен. «Потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно постоянно продвигаются вперед», – указал политик.

    В августе 2025 года на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров российский лидер сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

    Путин призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях с США и вернуться к сотрудничеству, а также пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны, президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что сторонам не во всем удалось прийти к согласию.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что по мере удаления от встречи в Анкоридже, к США накапливается все больше вопросов, главный из которых: можно ли принимать на веру не только слова Трампа, но также и заявления его команды.

    Комментарии (7)
    21 июня 2026, 15:40 • Новости дня
    В Крыму решили ввести графики ограничения потребления электроэнергии

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Крыму вынужденно сокращают подачу электричества потребителям из-за недавних масштабных аварий на объектах энергетической инфраструктуры, сообщили в госпредприятии «Крымэнерго».

    «В связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым вводятся графики ограничения режима потребления электрической энергии по регионам полуострова», – говорится в сообщении в Telegram-канале госпредприятия «Крымэнерго».

    Уточняется, что актуальные данные о расписании отключений оперативно опубликуют на официальных ресурсах местных администраций и муниципалитетов. Также подробные сведения появятся на сайте самой электросетевой компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба предприятия «Крымэнерго» сообщила о частичном обесточивании трех энергорайонов полуострова из-за повреждений сетей.

    Позже специалисты ликвидировали перегруз электрических сетей за пределами Севастополя.

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