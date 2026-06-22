  • Новость часаВ Минске заявили о желании Европы втянуть Белоруссию в конфликт
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США не смогли выполнить договоренности Анкориджа по Украине
    Российские военные эвакуировали первых жителей Константиновки
    Эксперт сказал, от чего зависит бесперебойность поставок топлива в Крым
    Медведев объяснил отказ экс-президентов Украины от польского ордена
    Мэр Харькова заявил об ударе авиабомбами по ТЭЦ
    Иранская делегация покинула переговоры с США из-за угроз Трампа
    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана
    Власти Запорожской области предупредили о заминированных купюрах
    Киев пригрозил Польше отменить конференцию по восстановлению Украины
    22 июня 2026, 01:11 • Новости дня

    Власти Запорожской области предупредили о заминированных купюрах

    В Запорожской области нашли заминированные купюры

    Tекст: Катерина Туманова

    Скрученные денежные купюры с заминированной начинкой стали находить на улицах Михайловка в Запорожской области, о чем сообщили в администрации Михайловского района.

    «В Михайловке обнаружили заминированные денежные купюры. Уважаемые родители! Просим вас немедленно провести беседу с детьми! Такие находки могут оказаться взрывными устройствами, которые срабатывают при попытке поднять их», – сказано в Telegram-канале администрации.

    Там призвали объяснить детям основы безопасности, согласно которым подобные находки стоит обходить, избегать любого касания и срочно сообщить взрослым или специальным службам.

    В сообщении напомнили, как в 2025 году в подмосковном Красногорске ребенок лишился пальцев из-за замаскированного под купюру взрывного устройства.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, в мае украинские БПЛА повредили амбулаторию Токмакской центральной районной больницы. ВСУ 19 июня нанесли удар по больнице в Запорожской области. При атаке БПЛА ВСУ на Запорожскую область повреждения получил рейсовый автобус.


    21 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

    Экономист Юшков: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

    Эксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник сконцентрировался на ударах по логистической инфраструктуре Крыма. На этом фоне ситуация с топливом на полуострове остается нестабильной. Нефтяники делают все, что в их силах, и только ВС России могут обеспечить безопасность логистики и предприятий топливного комплекса в Крыму, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее власти Крыма приостановили продажу топлива частным лицам и коммерческим организациям.

    «Ситуация с топливом в Крыму в последнее время довольно нестабильная. Сначала местные власти были вынуждены перейти от свободной продажи бензина на продажу по QR-кодам, затем удалось снова полностью открыть доступ, а теперь вновь введены достаточно жесткие ограничения», – восстанавливает хронологию событий Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Эта нестабильность объясняется тем, что Киев фактически сосредотачивает свои усилия на ударах по логистической и энергетической инфраструктуре Крыма. Подтверждением этих планов служат случаи «охоты дронов на бензовозы, а также удары по мостам, в том числе понтонным переправам». «Не исключаю, что противник снова попытается атаковать Крымский мост», – рассуждает собеседник.

    «Часть топлива на полуостров можно поставлять по морю. Тем более что в Крыму существует необходимая инфраструктура. Другое дело, что она обладает небольшой пропускной способностью и также находится в зоне риска», – объясняет спикер. На этом фоне особенно остро встает вопрос о защите как самих логистических цепочек, так и инфраструктуры, связанной с нефтепереработкой.

    «Это задача не столько для компаний топливного сектора, сколько для тех, кто занимается обеспечением безопасности – а это армия. Российские военные способны обеспечить необходимую защиту от атак противника», – заключил Юшков.

    Ранее в Крыму ввели ограничения на продажу топлива на АЗС региона для частных клиентов и юридических организаций. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Запрет распространяется на оплату наличными, банковскими картами и специальными талонами.

    Исключение сделано только для транспорта государственных структур. Горючее продолжат отпускать ведомствам, отвечающим за безопасность и поддержание стабильной жизнедеятельности республики.

    О дальнейших шагах по урегулированию ситуации на региональном топливном рынке Аксенов пообещал объявить позже. «Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – подчеркивается в обращении к жителям.

    Ситуация вокруг Крыма обострилась в начале лета. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал: «Принимаются меры для того, чтобы об этом не приходилось говорить, работает наше Минэнерго».

    Напомним, на минувшей неделе министр обороны Украины Михаил Федоров выступил с угрозами новых ударов по Крыму. В ответ на это глава российского МИД Сергей Лавров заметил, что «на любой беспилотник есть "противоядие", мы сейчас над этим самым активным образом работаем».

    Комментарии (19)
    21 июня 2026, 06:02 • Новости дня
    У жительницы Стокгольма обнаружили утерянную песню Цоя
    У жительницы Стокгольма обнаружили утерянную песню Цоя
    @ Александр Чумичев, Александр Шогин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Архивист и коллекционер Сергей Чубраев обнаружил в Швеции считавшуюся утраченной запись солиста группы «Кино». Уникальная аудиокассета с неизвестным исполнением композиции «Дети минут» более 30 лет хранилась в домашнем архиве жительницы Стокгольма.

    «Все началось в 2020 году, когда я работал с архивами на даче у басиста группы «Звуки Му» Александра Липницкого», – рассказал архивист Сергей Чубраев «КП-Петербург».

    Там исследователь нашел рукописный текст композиции. Это был текст песни «Дети минут». И Липницкий рассказал, что Цой был у него в гостях, спел эту песню под гитару и Липницкий захотел ее записать на магнитофон – так она ему понравилась. Но Цой был категорически против из-за сатирического содержания композиции.

    Музыкант опасался обидеть коллег по сцене, поэтому исполнял мелодию исключительно в узком кругу друзей. Долгие годы произведение считалось безвозвратно потерянным.

    Чубраев решил связаться с иностранцами, посещавшими советские рок-вечеринки в 80-е годы. Догадка подтвердилась: дочь шведского консула Сара Океррен записала акустическое выступление на диктофон в 1988 году.

    Два года назад затертую кассету привезли из Стокгольма и успешно оцифровали в студии. Премьера документального фильма с уникальной фонограммой состоится 21 июня, в день рождения Виктора Цоя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк в 2023 году выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое. Группа КИНО в 2025 году представила новый клип на песню «Звезда».  Павлиашвили рассказал о несостоявшемся совместном проекте с Цоем.


    Комментарии (9)
    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

    Комментарии (0)
    21 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированный налет вражеских аппаратов привел к трагедии на пароме «Панагия» и масштабному возгоранию в Темрюкском районе Краснодарского края.

    Украинские дроны нанесли удар по транспортным объектам, передает РИА «Новости». Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повреждении судна «Панагия».

    «В ночь на 21 июня в результате атаки вражеских БПЛА погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал», – заявили в ведомстве.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после налета беспилотников на полуостров погибли четыре человека. Ранения различной степени тяжести получили 28 граждан.

    Кроме того, атака спровоцировала крупное возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Представители экстренных служб уточнили, что на этом объекте обошлось без пострадавших.

    Обломки сбитых аппаратов также упали на территории частных домовладений в двух других муниципалитетах региона. На местах падения работают специальные службы. Жертв среди мирного населения в этих районах не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе один человек погиб при пожаре от падения обломков беспилотника на морском терминале в Темрюкском районе.

    В январе резервуары с нефтепродуктами загорелись из-за удара по портовым терминалам в кубанском поселке Волна.

    Летом 2024 года украинские дроны уже атаковали паром в порту «Кавказ».

    Комментарии (7)
    21 июня 2026, 09:35 • Новости дня
    Работа Керченской паромной переправы приостановлена после атаки ВСУ на паром

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение судов между полуостровом и материковой частью страны временно остановлено, водителям тяжелых грузовиков рекомендовано использовать сухопутный маршрут.

    Ограничения вступили в силу в воскресенье, передает РИА «Новости».

    «С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут», – говорится в заявлении оперативного штаба Краснодарского края на платформе «Макс».

    Владельцам большегрузного транспорта предложено выбрать альтернативный путь по суше. Объезд организован по автомобильной трассе Р-280, которая проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

    Подобная мера введена в связи с действующим запретом на проезд крупногабаритных автомобилей по Крымскому мосту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 21 июня украинские беспилотники атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе.

    В результате этого налета погиб один человек. Ранее в мае власти приостанавливали проезд автомобилей по Крымскому мосту.

    Комментарии (0)
    21 июня 2026, 23:55 • Новости дня
    Мэр Харькова заявил об ударе авиабомбами по ТЭЦ

    Tекст: Катерина Туманова

    В Харькове был нанесен удар по одной из ТЭЦ. По заявлениям украинской администрации для атаки на объект энергетической инфраструктуры применялись корректируемые авиационные бомбы.

    В воскресенье днем целью удара стала харьковская ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Было зафиксировано несколько прямых прилетов КАБов, сообщают украинские СМИ. По информации из местных пабликов целью была ТЭЦ-5.

    Украинские военные признали, что российская армия адаптировалась к контрмерам ВСУ против авиаударов в районе Харькова и «начинает снова наращивать свое огневое воздействие».

    Минообороны России 21 июня сообщили, что ударом ФАБ-500 были разрушены центры управления дронами ВСУ под Харьковом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированные удары КАБами по объектам в Запорожье. Под удар попали мост и ДнепроГЭС.

    Ранее, 19 июня ВС России уничтожен крупный склад в Харькове. А экипажи российских Су-34 поразили пункт управления беспилотниками в Харьковской области авиабомбами ФАБ-500.

    Комментарии (0)
    21 июня 2026, 06:58 • Новости дня
    Сдавшийся в плен солдат ВСУ расплакался при виде русского хлеба

    Сдавшийся солдат ВСУ расплакался при виде русского хлеба

    Tекст: Катерина Туманова

    Сдавшийся боевик ВСУ не смог сдержать слез при получении еды от российских военных, поскольку на передовых позициях украинские солдаты испытывают голод и жажду, сообщил военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин.

    Пленный добавил, что российские солдаты сразу оказали ему первую медицинскую помощь и накормили.

    «Увидел хлеб, то аж заплакал, ну, потому что нам не давали кушать, воды, ничего не давали», – приводит слова пленного РИА «Новости».

    Проблема нехватки продовольствия у ВСУ на передовой регулярно обсуждается в публичном пространстве. Жалобы украинских солдат на голод часто фиксируются в радиоперехватах и подтверждаются показаниями других пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный в мае рассказал о нехватке воды на передовых позициях ВСУ. Еще один пленный ВСУ рассказал о нехватке еды и сухой одежды. Пленные ВСУ в Волчанском районе в течение 150 дней не имели снабжения.


    Комментарии (2)
    21 июня 2026, 07:40 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь ликвидировали почти 240 дронов ВСУ над регионами России

    Силы ПВО за ночь ликвидировали 239 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Max-канале доложило о ликвидации силами ПВО 239 дронов ВСУ над девятью регионами России, акваториями Азовского и Черного морей.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областями. Также БПЛА были сбиты над  Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила 187 украинских БПЛА в ночь на субботу над регионами России, Черным и Азовским морями. В  течение субботы Минобороны сообщало о том, что силы ПВО перехватили и уничтожили 57 БПЛА над 11 регионами, а за шесть вечерних часов были сбиты 24 украинских БПЛА.


    Комментарии (0)
    21 июня 2026, 07:25 • Новости дня
    Косачев указал на страх европейской молодежи перед нацистским прошлым

    Tекст: Катерина Туманова

    Молодое поколение стран Европы опасается углубляться в события Второй мировой войны из-за риска обнаружить участие своих родственников в рядах нацистской Германии, сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

    «Я неоднократно встречался со своими коллегами-политиками из европейских стран, в том числе западно-европейских стран, – вы знаете, почувствовал, что ваши сверстники очень осторожно обращаются к истории Второй мировой войны. Осторожно потому, что они боятся, и часто обоснованно боятся, обнаружить в этой истории то, чем нельзя гордиться, и чего можно только стыдиться. Потому что их деды и прадеды, оказались по другую сторону добра и зла. Это их история», – приводит ТАСС его словам на церемонии отправления «Поезда Памяти».

    По словам Косачева, россияне имеют законную привилегию гордиться своей историей и подвигами дедов, оказавшихся на правильной стороне.

    Проект «Поезд памяти» стартовал в 2021 году по инициативе глав верхних палат парламентов России и Белоруссии. В 2026 году маршрут для десятиклассников охватит восемь белорусских и пять российских городов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист Сергей Миркин отмечал, что Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е. Молдавия перед Днем Победы ускорила разрыв с советским прошлым. Финская беженка заявила о нормализации нацизма в странах Европы.



    Комментарии (8)
    21 июня 2026, 06:15 • Новости дня
    NYT узнала об озабоченности Киева из-за активации ракетных атак ВС России

    NYT узнала об озабоченности Киева ракетными атаками ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Количество российских атак баллистическими ракетами возросло более чем в 12 раз по сравнению с 2023 годом, что вызывает серьезную тревогу у Киева, пишет NYT.

    «Каким бы эффективным ни был арсенал беспилотников, Украине по-прежнему не хватает оружия, которое долгое время лежало в основе самых разрушительных воздушных атак России: баллистических ракет. Осознавая этот недостаток, украинские официальные лица в последние недели заявляли, что страна прилагает все усилия для разработки баллистических ракет собственными силами», – пишет New York Times (NYT).

    Военные эксперты предупреждают, что разработка баллистических ракет гораздо сложнее, чем создание беспилотников. По словам Елены Крыжанивской, научного сотрудника Канадского института глобальных дел по вопросам обороны, Украина отстает в технологической сфере, поэтому потребуется время и ресурсы, чтобы разработать их внутри страны.

    Издание отмечает, что Киев, растерявший после распада СССР значительную часть своего ВПК, быстро исчерпал ограниченные запасы советских ракет «Точка». А единственная поддерживаемая государством программа разработки новой баллистической ракеты, 1КР1 «Сапсан», затянулась на годы, не принеся конкретных результатов.

    При этом Россия значительно нарастила производство собственных баллистических ракет, что привело к ежемесячному увеличению числа атак, отмечает NYT.

    Украинские власти заявляют о готовности создавать собственные баллистические ракеты, однако эксперты указывают на сложности разработок. Аналитик Крыжанивская подчеркнула, что имеющиеся у Украины крылатые ракеты Fire Point показали низкую эффективность.

    За прошедшую неделю российские войска нанесли семь ударов по объектам украинского ОПК в ответ на теракты против мирного населения.

    Напомним, ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины, используя баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, в атаке задействовали крылатые ракеты «Циркон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в мае пожаловался Макрону после массированного удара ВС России по Киеву. В июне Зеленский предупредил об угрозе прилета «Орешника».


    Комментарии (0)
    21 июня 2026, 03:45 • Новости дня
    Соцфонд назвал среднюю пенсию неработающих россиян в мае

    Соцфонд: Средняя пенсия неработающих россиян в мае достигла 25 839 рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    Среднее начисление для незанятых граждан в мае 2026 года заметно увеличилось, при этом самые высокие показатели традиционно зафиксировали на Чукотке, указано в данных Социального фонда России.

    Средняя выплата неработающим пенсионерам по состоянию на май 2026 года составила 25 839 рублей, передает РИА «Новости». Годом ранее аналогичный показатель находился на уровне 24 014 рублей.

    Максимальный размер пенсионного обеспечения весной текущего года зарегистрировали в Чукотском автономном округе. Местные неработающие пенсионеры получали в среднем 44 069 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист назвал размер прибавки от накопительной пенсии. Названы регионы России со средними пенсиями свыше 30 тыс. рублей. Ежемесячные начисления трудоустроенным пенсионерам достигли максимальных значений в северных субъектах страны.


    Комментарии (0)
    21 июня 2026, 07:59 • Новости дня
    Роспатент назвал пять главных медицинских изобретений российских ученых

    Tекст: Катерина Туманова

    Роспатент ко Дню медицинского работника составил список выдающихся отечественных разработок, среди которых умный шлем для незрячих и распылитель для лечения онкологии.

    Специалисты Роспатента отобрали выдающиеся достижения отечественной науки, среди который оказался уникальный компактный распылитель Сеченовского университета для проведения быстрой химиотерапии брюшной полости во время операций, передает РИА «Новости».

    В список также вошел умный шлем для незрячих людей, оснащенный камерой и гироскопом. Устройство сканирует окружающую обстановку и предупреждает пользователя об опасностях на пути, например, о красном сигнале светофора.

    Ученые МГУ создали долговечный медицинский имплант со специальными электродами, снижающими риск воспалений.

    В свою очередь, исследователи НГТУ представили бионический протез руки, способный считывать изменения кровотока и удерживать различные предметы.

    Пятерку замыкает инновационная установка московской компании «Стерн» для лечения лор-заболеваний. Аппарат оснащен системой голосового управления, позволяющей врачу делать снимки и автоматически переводить речь в текст электронной карты пациента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, День медицинского работника отмечается в России 21 июня. Путин в День медработника подчеркнул важность повышения престижа профессии врача.

    Комментарии (0)
    21 июня 2026, 04:15 • Новости дня
    Стала известна длительность лечения вакциной при терапии меланомы

    Курс лечения вакциной при терапии меланомы составляет около полугода

    Tекст: Катерина Туманова

    Полный курс терапии отечественной вакциной против рака кожи займет около шести месяцев и будет включать до десяти инъекций, сказано в материалах НМИЦ радиологии Минздрава России.

    Продолжительность применения российской мРНК-вакцины для борьбы с меланомой составит примерно полгода, передает РИА «Новости». Лечение предполагает до десяти введений препарата в строгом сочетании с иммунотерапией.

    Инъекции делают на первый, восьмой и 15-й дни. В дальнейшем дозировку постепенно увеличивают, а препарат применяют один раз в 21 день.

    Напомним, разработка российской онковакцины «Неоонковак» заняла пять лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НМИЦ радиологии Минздрава России в апреле впервые применил  персонализированную мРНК-вакцину «Неоонковак» для лечения пациента с меланомой кожи. Мурашко рассказал о самочувствии привитого вакциной от меланомы пациента. Гинцбург сообщил, что первому пациенту снизили дозу онковакцины из-за сильного действия.


    Комментарии (0)
    21 июня 2026, 04:01 • Новости дня
    ВС России усилили давление на позиции ВСУ под Ореховом Запорожской области

    Войска России усилили давление на позиции ВСУ под Ореховом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения активно наступают на запорожском направлении, успешно преодолевая мощные фортификационные сооружения и минные поля ВСУ, усиливая давление у Малой Токмачки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Орехово очень сильно укреплено. Это буквально город-крепость. Тут, как и в славянско-краматорской агломерации, украинские боевики очень длительное время занимались созданием фортификационных, загородительных сооружений», – рассказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что кругом находятся минные поля и противотанковые рвы. Несмотря на это, военнослужащие ВС России уверенно продавливают оборону ВСУ на этом сложном участке и удерживают занятые рубежи.

    Освобождение населенного пункта Комсомольское 4 июня, как говорил ранее Марочко, открыло возможность для дальнейшего удара на запад. Этот маневр позволит перерезать линии снабжения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко рассказал, как ВСУ утратили штурмовой потенциал после Комсомольского. Замминистра безопасности региона Олег Мурачев заявил о том, что ВСУ превратили Орехов в укрепрайон. Российский снайпер раскрыл секрет уничтожения дрона «Баба-Яга».


    Комментарии (0)
    21 июня 2026, 08:35 • Новости дня
    Грузия в мае увеличила экспорт пива в Россию более чем втрое

    Tекст: Денис Тельманов

    Объем поставок хмельного напитка из закавказской республики на российский рынок по итогам последнего весеннего месяца превысил 255 тонн.

    Российская Федерация остается главным покупателем грузинского пива, передает ТАСС.

    Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, только за май стоимость отправленной в страну продукции составила 300,1 тыс. долларов. В прошлом году аналогичный показатель равнялся 81,4 тонны на сумму 98,6 тыс. долларов.

    Всего за первые пять месяцев текущего года грузинские производители отгрузили в Россию 480,1 тонны алкогольного напитка. Общая стоимость этих поставок достигла 554,4 тыс. долларов. Это на 31,8% превышает результаты за аналогичный период 2025 года.

    Помимо российского рынка, грузинские компании активно отправляют продукцию и в другие страны. В мае крупными импортерами стали Израиль, закупивший 135,5 тонны, и Китай с показателем 61,6 тонны. Замыкает тройку лидеров Таджикистан, куда отправили 35,9 тонны напитка.

    Меньшие объемы экспорта пришлись на европейские государства и страны СНГ. Германия приобрела 33,2 тонны, Латвия – 29,6 тонны, а Армения – 26,6 тонны. В США производители поставили лишь семь тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Грузия вдвое увеличила поставки пива на российский рынок.

    В первом квартале текущего года Россия заняла первое место среди импортеров грузинского вина.

    Ранее Российская Федерация стала главным экспортным партнером этой закавказской республики.

    Комментарии (0)
    21 июня 2026, 04:30 • Новости дня
    Онищенко предупредил о схожести лихорадки денге с малярией

    Tекст: Катерина Туманова

    Туристы, возвращающиеся из эндемичных стран, должны информировать медиков о своих поездках для своевременного выявления лихорадки денге, симптомы которой легко спутать с малярией, предупредил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко,

    «Обычно это заболевание можно перепутать с малярией. Отличия все-таки есть для опытных врачей, но беда в том, что у нас есть уже несколько поколений врачей, которые никогда в жизни не видели малярию. Если врач столкнется с этим заболеванием, он может пойти по ложному пути диагностики», – пояснил Онищенко РИА «Новости».

    Эпидемиолог подчеркнул, что прозрачность в общении с медиками поможет вовремя распознать опасные инфекции. Главной мерой профилактики денге в России он назвал отсутствие комаров-переносчиков, для чего необходима специальная обработка территорий на юге страны. Туристам же рекомендовано использовать репелленты и носить закрытую одежду за границей.

    Лихорадка денге – вирусная инфекция, распространенная в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. К ее основным признакам относятся высокая температура, головная боль, тошнота, боли в мышцах и суставах, а также зудящая сыпь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России по просьбе Никарагуа разработали вакцину от лихорадки Денге. Минздрав одобрил клинические испытания российской вакцины от денге. Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки денге в России.


    Комментарии (0)
    Главное
    В Москве зажгли 1418 свечей в память о начале Великой Отечественной войны
    В Крыму ввели графики ограничения потребления электроэнергии
    Туск назвал стратегической ошибкой конфликт Варшавы и Киева
    Трамп пообещал скорую отставку Стармера по двум причинам
    Для въезда во Вьетнам россиян обязали получать QR-код
    Волгоград временно переименовали в Сталинград
    Баку сообщил о разливе нефти в Каспийском море