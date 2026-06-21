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    21 июня 2026, 22:30 • Новости дня

    Al Mayadeen: Иранская делегация вернется к переговорам после извинений Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранская переговорная делегация покинула комнату после встречи с катарскими коллегами-посредниками, отказавшись продолжать переговоры.

    Четырехсторонние переговоры между США и Ираном с участием посредников вступили в сложную фазу через 80 минут из-за публикаций американского президента Дональда Трампа в соцсетях, сообщало ранее агентство IRNA.

    Позже глава женевского бюро Al Mayadeen сообщил, что иранская делегация была предельно ясна «приостановка переговоров и отказ от участия в них».

    «Иранская делегация не вернется к переговорам, пока Трамп не извинится, а Израиль не выведет войска из Южного Ливана», – сообщили иранские переговорщики.

    Как отметили на телеканале, дальнейшее развитие переговорной сессии пока неясно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее израильская армия заявила, что не покинет Южный Ливан и продолжит жестко отвечать на любые нападения «Хезболлы» на своих солдат.  Делегации США и Ирана утром 21 июня прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток, но через некоторое время иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа.

    21 июня 2026, 00:51 • Новости дня
    Министр финансов США непублично назвал Зеленского «мистером Бином под кайфом»

    The Guardian узнала об уничижительном отношении Бессента к Зеленскому

    Министр финансов США непублично назвал Зеленского «мистером Бином под кайфом»
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов США Скотт Бессент в разговорах с представителями администрации имел арсенал альтернативных названий главы киевского режима Владимира Зеленского, следует из книги «Смена режима» (Regime Change) американских журналистов Мэгги Хаберман и Джонатана Суона.

    «Согласно новой книге , министр финансов США Скотт Бессент посоветовал Дональду Трампу не принимать Владимира Зеленского в Овальном кабинете, назвав президента Украины «мелким ублюдком», «ребенком с особыми потребностями» и «мистером Бином под кайфом», – пишет в обзоре книги The Guardian.

    Та встреча, как напомнила газета, состоялась 28 февраля 2025 года и оказалась откровенной катастрофой, поскольку Трамп и Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за неблагодарность и за то, что тот не надел костюм.

    Еще один момент описывает визит Зеленского в Белый дом якобы для заключения сделки по полезным ископаемым. Несколько помощников Трампа опасались возможного конфликта, пишут авторы.

    Тогдашний советник по национальной безопасности Майк Уолц «пытался – безуспешно – донести до Зеленского, что тот должен прийти в костюме».

    «Бессент настоятельно рекомендовал Трампу даже не пускать Зеленского в Белый дом. «С этим мелким ублюдком я уже повидался. Он хитрый. Он как ребенок с особыми потребностями для европейцев. И ведет себя как мистер Бин под кайфом», – приводит газета еще одну выдержку из книги.

    После провальной встречи Бессент заявил Bloomberg , что Зеленский совершил «один из величайших дипломатических промахов».

    «Я был шокирован, обескуражен тем, что президент Зеленский пришел в Овальный кабинет, вел себя таким образом, разговаривал с президентом Трампом, разговаривал с вице-президентом, но, что еще важнее, проявил такое неуважение к американскому народу», – сказал глава Минфина США.

    После еще более провального визита на Украину для попытки согласовать пункты договора о редкоземельных ископаемых, когда Бессент и Зеленский «ругали друг друга 45 минут», Трамп попросил жену Джей Ди Вэнса, выпускницу Йельской юридической школы, проверить поправки, внесенные Украиной в соглашение. Она назвала документ «ужасным» и исписала поправками толстый карандаш».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дизайнер Анисимов рассказал об истории костюма Зеленского для встречи с Трампом, а также объяснил смену стиля одежды главы киевского режима. The Daily Beast сообщил, что Рубио носил туфли не по размеру из-за насмешек Трампа


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    21 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    Иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители Ирана прервали встречу с американскими дипломатами в Швейцарии из-за резких заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к делегации Ирана.

    Делегация переговорщиков из Тегерана досрочно ушла с места проведения встречи с американскими коллегами, передает РИА «Новости». Поводом для такого шага стали угрозы со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.

    Информацию о демарше подтвердил источник, близкий к иранским дипломатам. «Иранская переговорная команда покинула место проведения переговоров в знак протеста против угроз Трампа», – приводит его слова агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана утром прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток.

    Несколькими днями ранее американский президент подписал меморандум для прекращения войны.

    При этом глава Белого дома пригрозил Тегерану возобновлением военных атак в случае провала диалога.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    21 июня 2026, 18:12 • Новости дня
    Трамп пообещал скорую отставку Стармера по двум причинам
    Трамп пообещал скорую отставку Стармера по двум причинам
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент заявил о предстоящем уходе главы британского правительства из-за серьезных провалов в миграционной и энергетической политике.

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором уходе со своего поста премьер-министра Британии Кира Стармера, об этом он сообщил в соцсети Truth Social. Американский лидер связал это с неудачными решениями британского политика в ключевых сферах.

    «Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства. Он потерпел серьезную неудачу в двух очень важных вопросах – иммиграции и энергетике (откройте нефть Северного моря!). Я желаю ему всего наилучшего!» – написал глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер проведет ближайшие выходные в размышлениях о возможной отставке.

    Представители Лейбористской партии готовятся бросить вызов действующему главе правительства.

    Президент США Дональд Трамп ранее назвал катастрофой миграционную и энергетическую политику британского кабинета.

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    21 июня 2026, 15:38 • Новости дня
    Политолог: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру

    Политолог Суслов: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру

    Политолог: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ослабление позиций Белого дома, а также рост зависимости США от Европы в связи с ближневосточным кризисом, привели к тому, что американская сторона де-факто оказалась не в силах следовать договоренностям, достигнутым на саммите с Россией на Аляске, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов. Ранее в Кремле заявили, что США не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа.

    «В последнее время администрация Трампа, действительно, последовательно давала понять, что она не в состоянии обеспечить договоренности Анкориджа и более не выражает им приверженность. Это выражалось в ходе выступления Марка Рубио в Конгрессе, в ряде других заявлений, в рамках экспертных контактов с США, на основании непубличной риторики американских представителей», – отметил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ.

    По его словам, де-факто США дали понять, что отказываются от тех пониманий, которые были достигнуты по итогам саммита в Анкоридже, и не считают вывод ВСУ из Донбасса необходимым для введения режима прекращения огня. «Американская сторона, а также европейские страны настаивают на том, чтобы перемирие происходило по нынешней линии боевого соприкосновения», – напомнил спикер.

    «Изменение позиции США было связано с их неспособностью обеспечить реализацию договоренностей, находясь в гораздо более сильном положении, чем сейчас. Ранее Европа и Украина категорически отвергли сценарий выведения ВСУ из Донбасса, а администрация Трампа не сделала ничего, чтобы их принудить к выполнению этого сценария. Теперь же внутри– и внешнеполитические позиции Белого дома ослабли, и считать, что он сможет этого добиться, не представляется возможным», – продолжил аналитик.

    Кроме того, собеседник указал на рост зависимости США от Европы по ситуации на Ближнем Востоке. «Американская сторона нуждается в том, чтобы европейцы начали патрулирование Ормузского пролива. Европа же, вероятно, увязала это с отказом Вашингтона от договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Трамп, судя по всему, пошел на эти условия», – детализировал политолог.

    Помимо этого, полагает эксперт, на ситуацию оказало влияние то, что европейской стороне удалось убедить администрацию Трампа в якобы укреплении военного положения ВСУ. «В первую очередь это касается возможностей нанесения террористических ударов БПЛА вглубь России», – пояснил спикер.

    «В итоге нельзя исключать, что Белый дом снова начнет оказывать давление на Россию с тем, чтобы она пошла на прекращение огня, что называется, здесь и сейчас – по текущей линии фронта. Про диалог в рамках «духа Анкориджа» США, судя по всему, предлагают забыть. Думаю, Москве безынтересна подобная повестка. Вероятно, российская сторона просто продолжит СВО, наращивая интенсивность боевых действий», – спрогнозировал Суслов.

    Еще одной причиной резкого заявления Ушакова он назвал присоединение США к антироссийскому заявлению на прошедшем саммите G7. «Помощник президента России предполагал, что европейские лидеры пытались «накачать» Трампа «неполезными идеями» по украинскому вопросу. В документе не видно существенных правок американской стороны. Собственно, в Европе не скрывают, что им удалось, условно говоря, «перевербовать» главу Белого дома», – указал политолог.

    «Думаю, озвученный Ушаковым вопрос окончательно прояснится в ходе потенциальной встречи российских представителей со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Заявление помощника президента России можно назвать вызовом двум делегатам Белого дома, которые были соавторами договоренностей по итогам саммита в Анкоридже», – резюмировал аналитик.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что одна из сторон договоренностей, достигнутых в Анкоридже, оказалась «не совсем в состоянии» их выполнить, сообщает ТАСС.

    «На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», – сказал представитель Кремля.

    При этом Ушаков подчеркнул, что Россия ждет не выполнения этих пониманий или договоренностей, а стремится к реализации собственных целей в зоне СВО. Он также отметил, что западный расчет на российское поражение ошибочен. «Потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно постоянно продвигаются вперед», – указал политик.

    В августе 2025 года на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров российский лидер сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

    Путин призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях с США и вернуться к сотрудничеству, а также пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны, президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что сторонам не во всем удалось прийти к согласию.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что по мере удаления от встречи в Анкоридже, к США накапливается все больше вопросов, главный из которых: можно ли принимать на веру не только слова Трампа, но также и заявления его команды.

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    21 июня 2026, 14:58 • Новости дня
    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана

    NYT: Вашингтон потребовал от Ирана остановить обогащение урана на 20 лет

    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Грядущие переговоры между Вашингтоном и Тегераном будут сосредоточены на вопросах обогащения урана, судьбе накопленных запасов, демонтаже объектов и доступе международных инспекторов.

    Американская администрация намерена добиться полного отказа Тегерана от создания ядерного оружия, пишет The New York Times. Ключевым требованием Соединенных Штатов является приостановка обогащения урана на 20 лет, тогда как иранская сторона предлагает ограничиться десятью годами.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул намерение добиться полного моратория на обогащение. «Сделка Обамы позволяла иранцам обогащать уран. Эта сделка не позволит», – заявил политик журналистам.

    По данным международных экспертов на июнь 2025 года, Исламская республика располагала 11 тоннами обогащенного урана и почти 440 килограммами материала со степенью обогащения 60%. Вашингтон требует полностью ликвидировать эти запасы, а также демонтировать заводы в Натанзе и Фордо. Кроме того, ставится вопрос об уничтожении подземных хранилищ возле Исфахана.

    Еще одной важной темой станет возвращение инспекторов ООН, которые потеряли доступ к объектам после американо-израильских ударов в прошлом году. Как отмечают опрошенные изданием эксперты, решить все эти сложные вопросы за отведенные на переговоры 60 дней будет крайне трудно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении сделки с Ираном.

    Президент Дональд Трамп анонсировал достижение широкого соглашения между странами.

    Иранская сторона согласилась переработать запасы обогащенного урана до нейтрального уровня.

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    21 июня 2026, 05:01 • Новости дня
    Вэнс рассказал о любви Трампа к строгому дресс-коду

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс поделился деталями строгого негласного дресс-кода, установленного американским президентом Дональдом Трампом для сотрудников администрации.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал в подкасте с Шоном Хэннити о требованиях к внешнему виду чиновников в Овальном кабинете. По его словам, Трамп ожидает от членов кабинета гардероба, состоящего из темно-синего костюма, однотонного галстука и черных туфель.

    «Я уверен, что президент посмотрит шоу и скажет: «Почему вы не надели галстук?» Нам обоим», – пошутил Вэнс, так как и он, и ведущий были без галстуков. Он добавил, что президент США может пожурить подчиненных, если они придут в коричневой обуви.

    В ходе беседы Хэннити вспомнил эпизод, когда Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за появление в военной форме вместо классического костюма. Вэнс отметил, что этот момент был не лучшим, но отношения удалось наладить.

    По мнению вице-президента, уважение к должности выражается в том числе через подобающий внешний вид. Вэнс вспомнил случай, когда Трамп отчитал даже своего сына Дональда Трампа-младшего за «расстегнутый воротник».

    Кроме того, политик прокомментировал шутки президента о возможном соперничестве Вэнса и Марко Рубио на выборах 2028 года. Он подчеркнул, что эти заявления делаются ради забавы, и высоко оценил чувство юмора своего начальника.


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    21 июня 2026, 08:17 • Новости дня
    Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Джей Ди Вэнс проведет в Бюргенштоке закрытые технические консультации с иранской делегацией, которые продлятся не более двух дней.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его офис.

    «Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров США и Ирана», – говорится в публикации на сайте телеканала. Перед вылетом политик отметил, что пробудет на встречах с иранскими представителями максимум два дня.

    В воскресенье в швейцарском Бюргенштоке стартуют технические консультации между Ираном и США, в которых также примут участие страны-посредники – Пакистан и Катар. Ожидается, что мероприятия пройдут в закрытом формате.

    Напомним, в ночь на 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.

    Документ устанавливает сроки снятия морской блокады со стороны США и восстановления судоходства в Ормузском проливе Ираном. Кроме того, Тегеран обязался не создавать ядерное оружие.

    Вопрос иранской ядерной программы будет урегулирован отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Для Ирана итогом должна стать отмена санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед вылетом в Европу Джей Ди Вэнс назвал главными темами встречи иранскую ядерную программу и перемирие в Ливане.

    Накануне спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для участия в дискуссиях.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение технических переговоров в Бюргенштоке 21 июня.

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    21 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    В Швейцарии завершился первый раунд переговоров между США и Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Стартовый этап дипломатических консультаций американских и иранских представителей на швейцарской территории подошел к концу.

    Окончание начальной стадии двусторонних дискуссий подтвердили осведомленные лица, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Первый раунд переговоров (Ирана – ред.) с США в Швейцарии завершился», – сообщил источник, близкий к группе переговорщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана прибыли на технические переговоры в швейцарский Бюргеншток.

    Американская сторона планировала обсудить ядерную программу Тегерана и прекращение огня в Ливане.

    Участники диалога создали специализированные технические группы для подготовки окончательного мирного договора.

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    21 июня 2026, 01:05 • Новости дня
    Вэнс назвал ключевые темы переговоров США и Ирана в Швейцарии

    Вэнс: США и Иран обсудят ядерную программу и Ливан в Швейцарии

    Tекст: Катерина Туманова

    США намерены обсудить ядерную программу Тегерана и прекращение огня в Ливане в ходе переговоров с Ираном в Швейцарии, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс перед вылетом в Европу с базы Эндрюс.

    «Я надеюсь, что мы добьемся прогресса по ядерному вопросу, добьемся прогресса по прекращению огня в Ливане. Вот две главные темы, на которых мы сосредоточимся. Уверен, что и у иранцев будут вопросы, которые они захотят обсудить», – приводит РИА «Новости» слова вице-президент США.

    Ранее Вэнс откладывал визит в Швейцарию, где 19 июня должна была состояться первая встреча американских и иранских представителей при участии посредников из Катара и Пакистана.

    Напомним, президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Швейцарии заявил о проведении встречи делегаций в Бюргенштоке. МИД Пакистана сообщал, что США и Иран проведут 21 июня переговоры в Бюргенштоке. Иранская делегация вылетела в Швейцарию на переговоры с США.


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    20 июня 2026, 23:26 • Новости дня
    Трамп объявил Ормузский пролив бесплатным на время перемирия

    Трамп объявил Ормузский пролив бесплатным в течение 60 дней

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сообщил в своей соцети о том, что проход судов через Ормузский пролив в течение 60-дневного перемирия будет бесплатным, намекнув на некоторые взносы в будущем за использование морпути.

    «В Ормузском проливе не будет взиматься плата за проезд в течение 60 дней периода прекращения огня, также не будет взиматься плата за проход и после истечения 60-дневного периода, если только этого не будут делать США», – написал Трамп в Truth Social.

    Он добавил, что в случае срыва сделки, если она не будет завершена, США могут потребовать плату «за услуги, оказанные в качестве ангела-хранителя для страны Ближнего Востока в целях возмещения прошлых, настоящих и будущих расходов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Ирана согласовали основные пункты меморандума о взаимопонимании с США. Президент США анонсировал скорое снятие блокады Ормузского пролива. Иран сообщил о переносе переговоров по ядерной теме с США. Вэнс сообщил о прибытии Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном.


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    21 июня 2026, 08:22 • Новости дня
    Сборная Ирана прибыла в Лос-Анджелес за сутки до матча

    Tекст: Денис Тельманов

    Футболисты национальной команды Ирана прилетели в США всего за день до встречи с Бельгией из-за жестких визовых ограничений.

    Игроки сборной Ирана приехали в Лос-Анджелес, их отель в районе Манхэттен-Бич находится под строгой охраной полиции, передает РИА «Новости».

    Доступ в гостиницу открыт только для проживающих, а на прилегающих улицах дежурят патрульные машины, блокирующие главный въезд.

    «Команда прибыла около полудня местного времени», – рассказал агентству один из помощников сборной. Причиной столь позднего приезда стали жесткие правила пребывания в США: команде запрещено находиться в стране вне игровых дней, поэтому после каждого матча футболисты вынуждены возвращаться в Мексику.

    Федерация футбола Ирана намерена подать жалобу в ФИФА, считая, что подобные ограничения нарушают принцип равных условий. Ранее главный тренер Амир Галенои отмечал, что из-за этих запретов команда не смогла полноценно подготовиться к матчу после игры с Новой Зеландией, завершившейся со счетом 2:2.

    Встреча Ирана и Бельгии в рамках группы G состоится в воскресенье в 22.00 мск. Чемпионат мира, который впервые проходит в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных, продлится до 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный тренер сборной Ирана Амир Галенои пожаловался на дискриминацию команды во время чемпионата мира.

    Накануне старта турнира Соединенные Штаты отказали в визах части представителей иранской делегации.

    Ранее Международная федерация футбола одобрила перенос тренировочной базы иранских спортсменов из США в Мексику

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    21 июня 2026, 11:19 • Новости дня
    Делегации США и Ирана прибыли на переговоры в Швейцарию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Делегации США и Ирана, а также посредники из Катара и Пакистана прибыли на место проведения технических переговоров в швейцарский Бюргеншток, сообщили в МИД Швейцарии.

    «Делегация США во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, иранская делегация во главе со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом, а также посредники – Пакистан и Катар – прибыли в Бюргеншток», – говорится в заявлении министерства иностранных дел Швейцарии, передает ТАСС.

    Ожидается, что переговорный процесс стартует утром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с иранской делегацией.

    Американская сторона обсудит ядерную программу Тегерана и прекращение огня в Ливане.

    Для участия в диалоге в Бюргеншток также направился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

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    21 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Первый контейнеровоз прибыл в иранский порт после снятия американской блокады

    Tекст: Дарья Григоренко

    Грузовое судно доставило крупную партию комплектующих для автомобильного транспорта в гавань Шахид Раджаи на юге Исламской республики, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Коммерческое судно успешно пришвартовалось в городе Бендер-Аббас после отмены ограничений со стороны Соединенных Штатов. В настоящее время специалисты уже приступили к разгрузке прибывших контейнеров, передает ТАСС.

    По данным иранской гостелерадиокомпании, основу доставленного груза составляют различные запасные части для автомобильного транспорта. Это первое подобное прибытие торгового флота в гавань Шахид Раджаи с момента официального снятия блокады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп разрешил снять американскую морскую блокаду Ирана.

    Позже власти Исламской республики подтвердили начало процесса отмены ограничений на судоходство.

    Центральное командование ВС США официально объявило о прекращении изоляции региона.

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    21 июня 2026, 16:11 • Новости дня
    Вэнс заявил о значительном прогрессе на переговорах с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    В Швейцарии стартовали технические консультации между Вашингтоном и Тегераном, направленные на урегулирование разногласий и реализацию подписанного ранее меморандума.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о существенном продвижении в диалоге с иранской стороной, передает РИА «Новости». По его словам, американская администрация не стремится к возвращению старых дипломатических подходов, однако не исключает такого развития событий.

    «Вопрос, стоящий перед нами сейчас, заключается в том, чего еще мы можем достичь вместе? Можем ли мы начать все с чистого листа? Можем ли мы навсегда изменить отношения на Ближнем Востоке или мы вернемся к тому, как было раньше? Это то, чего нам бы не хотелось, но, безусловно, оно вполне возможно», – подчеркнул политик перед началом встреч в Швейцарии.

    Вэнс отметил, что текущие консультации носят технический характер и не решат всех существующих проблем. При этом он выразил уверенность в том, что в ближайшие часы дипломаты смогут добиться дополнительных успехов. Кроме того, вице-президент напомнил о намерениях Вашингтона продолжить активную работу по прекращению вооруженного конфликта в Ливане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана.

    Американский политик запланировал обсуждение ядерной программы Тегерана и прекращения огня в Ливане.

    Накануне представитель Вашингтона назвал военный вариант действий против Исламской республики возможным.

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    21 июня 2026, 15:43 • Новости дня
    США и Иран приступили к согласованию итогового мирного договора

    Tекст: Ольга Иванова

    Участники переговоров в Швейцарии сформировали специализированные технические группы для подготовки окончательного соглашения между США и Ираном.

    Стороны переговорного процесса по Ирану создали технические группы для согласования условий финального договора. Ожидается, что документ выработают в течение 60 дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство новостей QNA.

    Закрытые технические переговоры стартовали в швейцарском Бюргенштоке 21 июня. В обсуждении участвуют представители Ирана и США, а также страны-посредники – Пакистан и Катар.

    «Было объявлено о создании специализированных технических групп для согласования условий окончательного соглашения, которое будет охватывать все аспекты меморандума о взаимопонимании. Кроме того, были созданы контрольные группы для надзора за выполнением меморандума и мониторинга прогресса в отношении заключения окончательного соглашения», – заявил советник министра иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.

    Политик подчеркнул, что эти действия демонстрируют готовность всех участников к добросовестному диалогу для достижения устойчивого результата. Напомним, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Документ также фиксирует сроки снятия американской морской блокады и восстановления иранского судоходства в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана прибыли на место проведения технических переговоров в швейцарский Бюргеншток.

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для закрытых консультаций с иранской стороной.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

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