Европейские лидеры стремятся спровоцировать Минск на прямое участие в украинском кризисе, передает РИА «Новости». Об этом сообщил госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.
«Вот это напичкивание Европы смертоносными вооружениями какую стабильность, какую безопасность принесет? Только увеличивает риски возникновения конфликтов не только на территории Украины, России и Беларуси, про что постоянно говорят европейские лидеры, - они бы рады были втянуть нашу страну в этот конфликт, чтобы на территории нашей страны вспыхнул пожар», - сказал он.
Комментируя решение стран «Большой семерки», секретарь Совбеза отметил негативное влияние милитаризации на общую безопасность. По его словам, инциденты с беспилотниками уже затрагивают Польшу, страны Балтии и Финляндию, вызывая обоснованную тревогу у мирного населения.
Вольфович добавил, что действия руководства Евросоюза не способствуют стабилизации обстановки. Текущая политика лишь повышает вероятность возникновения новых очагов напряженности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент республики Александр Лукашенко предупредил о риске начала войны с НАТО из-за вступления Минска в украинский конфликт.
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