Власти Севастополя отменили уличные мероприятия и ограничили работу транспорта

Tекст: Ольга Иванова

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил в Макс об отмене всех уличных мероприятий с понедельника. «Массовые мероприятия: все уличные мероприятия отменяются, начиная с 22 июня и до особого распоряжения», – написал он.

Общественный транспорт теперь будет курсировать исключительно в светлое время суток – с 5.30 до 21.00. Работа автомобильных паромов полностью прекращена, перевозки продолжат осуществлять только пассажирские катера. Кроме того, с 15.00 понедельника транспорт начнет курсировать и во время сигналов тревоги.

Ограничения затронули и сферу торговли. Крупные торговые центры и супермаркеты сократят часы работы с 7.00 до 20.00, а заведения общепита будут открыты с 8:00 до 20:00. Небольшие магазины, аптеки и киоски получили право самостоятельно определять график работы. Также в городе решено отключить уличное освещение.

Глава региона предупредил о возможных временных отключениях электроэнергии из-за перегрузки сетей за пределами города. Он призвал жителей снизить потребление электричества и реже использовать мощные бытовые приборы. По его словам, все введенные меры направлены на обеспечение безопасности населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне военные сбили пять украинских беспилотников над Севастополем.

В середине июня в результате ночного налета дронов пострадали десять многоэтажек и пять частных домов.

В конце мая силы противовоздушной обороны уничтожили четырнадцать вражеских аппаратов.