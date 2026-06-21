Tекст: Ольга Иванова

Министр по делам бизнеса Питер Кайл отказался комментировать планы руководителя кабмина, но отметил его понимание политических реалий, передает The Guardian. «Я не хочу приходить сюда и питать иллюзии, что нет никакого процесса, нет сил, которые бросают вызов премьер-министру как лидеру – это явно так», – заявил он в эфире телеканала Би-би-си. Кайл добавил, что страна переживает период неопределенности и нуждается в защите национальных интересов.

Команда Энди Бернэма после уверенной победы на довыборах заручилась поддержкой около 200 депутатов-лейбористов. Этого более чем достаточно, ведь по правилам партии для выдвижения кандидату требуется одобрение минимум 81 парламентария. Бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг также заявлял о намерении побороться за кресло премьера, но его шансы оцениваются скептически.

В правительстве ожидают, что политик представит график своего ухода в понедельник, а сама отставка состоится осенью. Ранее лояльные министры предупредили его о необходимости принять решение до конца выходных. В противном случае главе кабмина грозило бы принудительное отстранение на заседании правительства во вторник.

Смена лидера приведет к тому, что Великобритания получит седьмого премьер-министра за последние десять лет. Популярность правящей партии стремительно падает из-за ряда спорных решений, включая отмену зимних выплат пенсионерам. Многие лейбористы опасаются, что без немедленной смены руководства следующие всеобщие выборы уверенно выиграет Найджел Фараж.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер подготовил план передачи власти из-за потери поддержки большинства депутатов Лейбористской партии.

Политик обдумывает свое политическое будущее в загородной резиденции Чекерс на фоне масштабного внутрипартийного кризиса.

Мэр Большого Манчестера Энди Бернэм выиграл дополнительные выборы в парламент от округа Мейкерфилд с результатом в 55% голосов.