Волгоград временно переименовали в Сталинград ко Дню памяти и скорби

Три бывших президента Украины отказались от польского ордена Белого орла

Кучма, Ющенко и Порошенко отказались от польского ордена Белого орла

Tекст: Катерина Туманова

Три бывших украинских президента – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко – заявили об отказе от польского ордена Белого орла. Такое решение стало ответом на действия Варшавы, которая лишила нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского этой награды из-за героизации членов УПА (экстремистская организация, запрещена в России).

«Я принял решение отказаться от этого ордена, которым имел честь быть награжденным в 1997 году», – приводит РИА «Новости» выдержку из обращении Леонида Кучмы в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), которое опубликовала его экс-пресс-секретарь Дарка Олифер.

Позднее аналогичные заявления опубликовали представители Виктора Ющенко и лично Петр Порошенко. Последний в соцсети сообщил, что еще две недели назад пообещал себе отказаться от ордена, «если не удастся убедить президента Польши не принимать неправильное решение».

Ранее о намерении вернуть польские награды сообщили высокопоставленные украинские чиновники. Министр иностранных дел Андрей Сибига, глава офиса президента Кирилл Буданов, посол в Варшаве Василий Боднар и заместитель руководителя офиса Игорь Жовква также отказались от своих орденов.

Конфликт разгорелся после того, как польский лидер Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла. Причиной стало участие украинского политика в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА Андрея Мельника, а также присвоение наименования «Имени героев УПА» центру специальных операций украинской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский вернул Навроцкому орден Белого орла. До этого глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач потребовал от Зеленского личных извинений и объяснения решения присвоить подразделению ВСУ имя героев УПА.

Решение президента Польши лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла вызвало бурную ответную реакцию в Киеве.