Парламентарии России и Белоруссии признали нацистские преступления геноцидом

Tекст: Ольга Иванова

Соответствующее заявление было принято в ходе семидесятой сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, передает РИА «Новости». В документе подчеркивается, что преступления, совершенные нацистами и их пособниками против населения СССР, являются целенаправленным уничтожением.

«Парламентское собрание признает злодеяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении населения СССР, совершенные в годы Великой Отечественной войны, геноцидом советского народа», – отмечается в официальном заявлении.

Законотворцы также призвали международные организации, включая ООН, поддержать их позицию. Они выступили категорически против любых попыток переписывания истории, оправдания нацизма и умаления роли советских граждан в победе над фашизмом.

По мнению депутатов, оккупанты стремились к полному или частичному уничтожению различных национальных и этнических групп на территории СССР. Парламентарии добавили, что сохранение исторической памяти необходимо для предотвращения новых военных преступлений и поддержания глобального мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская дипмиссия в Берлине потребовала от Германии официального признания преступлений нацистов геноцидом народов СССР.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа.

Министерство иностранных дел создало на своем сайте специальный раздел для сохранения памяти жертв фашизма.