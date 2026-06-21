Всероссийский олимпийский день отметили в Московском парке «Зарядье»

Tекст: Дарья Григоренко

Всероссийский олимпийский день прошел в столичном парке «Зарядье», собрав свыше 60 тыс. участников. Мероприятие было посвящено продвижению олимпийских ценностей, таких как уважение, дружба и стремление к совершенству.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев обратился к гостям праздника, подчеркнув неразрывную связь страны с международным олимпийским движением. «Сегодня наша главная задача – полное восстановление прав российских спортсменов и их возвращение на Олимпийские игры», – заявил он.

«Есть конкретные успехи: 9 международных федераций, признанных МОК, допускают россиян без ограничений, более 20 федераций допустили на международные старты наших юниоров. С начала года под национальной символикой выступили 329 спортсменов на 22 международных соревнованиях, где были завоеваны 296 медалей из которых 144 золотых (71 серебряная и 81 бронзовая). Важным достижением стало полное восстановление в правах ПКР. На Играх в Милане наша команда заняла 3 место в общекомандном зачете», – сказал Дегтярев.

В празднике приняли участие 60 выдающихся спортсменов, среди которых Алексей Немов, Софья Великая и Алексей Ягудин. Программа мероприятия включала зарядку с чемпионами, автограф-сессии и паблик-токи. Завершился день выступлением симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр спорта Михаил Дегтярев сообщил о сотне исполнений российского гимна на зарубежных состязаниях.