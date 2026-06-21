У берегов Йемена произошла попытка захвата танкера

Tекст: Дарья Григоренко

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 50 морских милях к юго-востоку от города Эш-Шихр (Йемен). Капитан танкера-продуктовоза сообщил о приближении лодки, на борту которой находились пять вооруженных человек», – заявили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Британии, передает ТАСС.

Нападавшие намеревались высадиться на палубу, однако команда своевременно отреагировала на угрозу. Танкер совершил маневры уклонения и оперативно изменил курс, что позволило избежать захвата. В результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал, само судно также не получило повреждений и сейчас продолжает путь в порт назначения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные люди на моторной лодке обстреляли контейнеровоз недалеко от йеменского побережья.

Неизвестные лица открыли огонь по другому коммерческому танкеру из противотанкового гранатомета.

В начале мая пираты захватили судно с нефтепродуктами в районе города Шабва.