Женщина и ребенок погибли в ДТП с фурой в Саратове

Tекст: Дарья Григоренко

Юрин сообщил детали инцидента в своем канале на платформе Max. «В 15.44 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе вблизи села Боковка произошло столкновение фуры и Hyundai», – написал он.

Чиновник добавил, что жертвами автокатастрофы стали находившиеся в салоне легковушки женщина и ребенок. Сейчас на месте работают сотрудники областной службы спасения, которые применяют гидравлический инструмент для извлечения тел погибших. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на трассе в Гагаринском районе в ДТП с большегрузом погибли два человека.

В апреле при столкновении легковой машины и грузовика в Красноармейском районе скончались четыре человека.

Несколькими днями ранее вблизи саратовского поселка Соколовый в аварии с микроавтобусом пострадали одиннадцать граждан.