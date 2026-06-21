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    Что заставило ЦБ замедлиться в снижении ставки
    Эксперт сказал, от чего зависит бесперебойность поставок топлива в Крым
    Медведев объяснил отказ экс-президентов Украины от польского ордена
    Анонсирована общероссийская минута молчания 22 июня
    Кремль: США не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа
    Власти Крыма приостановили продажу топлива
    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана
    Киев пригрозил Польше отменить конференцию по восстановлению Украины
    AP: Премьер Британии Стармер может объявить об отставке в понедельник
    21 июня 2026, 16:38 • Новости дня

    Фидан заявил о сложностях в переговорах США и Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан обсудил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном, допустив возможные тупики в процессе.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, обсудив реализацию соглашения между Вашингтоном и Тегераном, передает РИА «Новости». Турецкий министр отметил, что процесс может столкнуться со сложностями.

    «Сегодня переговоры фактически начались. Мы только что разговаривали со Стивом Уиткоффом, эта тема также была в повестке. После подписания меморандума ряд вопросов был оставлен на обсуждение в течение 60 дней. По важнейшим темам уже продемонстрирована политическая воля, и я верю, что благодаря интенсивной работе существующие проблемы удастся преодолеть», – заявил Фидан.

    По словам министра, сторонам предстоит решить сложные технические вопросы, включая механизмы ядерной верификации, санкционный режим и создание системы предотвращения новых конфликтов. Фидан подчеркнул, что эти темы имеют принципиальное значение, поэтому задержки и временные тупики следует воспринимать как естественную часть переговоров. Он также предупредил о рисках внешнего вмешательства со стороны сил, заинтересованных в срыве договоренностей.

    Напомним, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о завершении начавшегося 28 февраля военного конфликта. Документ определяет сроки снятия США морской блокады и восстановления Ираном судоходства в Ормузском проливе.

    Тегеран обязался не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы будет урегулирован отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Итогом для Ирана должно стать снятие санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США и Ирана приступили к закрытым техническим переговорам в Швейцарии.

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф прибыл на место для обсуждения деталей соглашения.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс также прилетел в Бюргеншток для участия в консультациях.

    20 июня 2026, 20:19 • Новости дня
    «Операция Z»: Нанесен удар по району Днепрогэс в Запорожье

    Tекст: Вера Басилая

    После удара по Днепрогэс в Запорожье, перекрыт мост Преображенского через Днепр, сообщили военкоры.

    После бомбового удара по Днепрогэс в Запорожье перекрыто движение по мосту Преображенского через Днепр, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Отмечается, что объезд организован через Новый мост и Днепрогэс.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

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    20 июня 2026, 17:39 • Новости дня
    Евросоюз потребовал от Турции отказаться от российского газа

    Евросоюз выдвинул Турции жесткие условия по экспорту российского газа

    Евросоюз потребовал от Турции отказаться от российского газа
    @ Winfried Rothermel/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Брюссель настаивает на исключении топлива из России из новых экспортных контрактов Анкары с европейскими странами.

    Европейские власти запретили Анкаре поставлять топливо российского происхождения по новым договорам, пишут vesti.ru со ссылкой на Bloomberg.

    Министр экономики ФРГ Катерина Райхе отметила, что турецкая сторона осознает важность отказа от энергоносителей из России.

    «Турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов», – заявила глава ведомства.

    Сейчас Анкара продолжает консультации с ПАО «Газпром» о закупках после 2026 года из-за окончания действующих соглашений. Ранее европейские государства начали реализацию первого этапа плана по постепенному прекращению импорта трубопроводного газа из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе начался первый этап отказа от российского трубопроводного газа.

    Европейские власти согласовали финальное прекращение импорта этого топлива к осени 2027 года.

    При этом турецкие эксперты назвали нереалистичным полный отказ Анкары от поставок из России.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    20 июня 2026, 23:10 • Новости дня
    Три бывших президента Украины отказались от польского ордена Белого орла

    Кучма, Ющенко и Порошенко отказались от польского ордена Белого орла

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывшие украинские лидеры: Кучма, Ющенко и Порошенко решили вернуть высшие государственные награды Польши – орден Белого орла – после лишения главы киевского режима Владимира Зеленского аналогичного знака отличия.

    Три бывших украинских президента – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко – заявили об отказе от польского ордена Белого орла. Такое решение стало ответом на действия Варшавы, которая лишила нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского этой награды из-за героизации членов УПА (экстремистская организация, запрещена в России).

    «Я принял решение отказаться от этого ордена, которым имел честь быть награжденным в 1997 году», – приводит РИА «Новости» выдержку из обращении Леонида Кучмы в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), которое опубликовала его экс-пресс-секретарь Дарка Олифер.

    Позднее аналогичные заявления опубликовали представители Виктора Ющенко и лично Петр Порошенко. Последний в соцсети сообщил, что еще две недели назад пообещал себе отказаться от ордена, «если не удастся убедить президента Польши не принимать неправильное решение».

    Ранее о намерении вернуть польские награды сообщили высокопоставленные украинские чиновники. Министр иностранных дел Андрей Сибига, глава офиса президента Кирилл Буданов, посол в Варшаве Василий Боднар и заместитель руководителя офиса Игорь Жовква также отказались от своих орденов.

    Конфликт разгорелся после того, как польский лидер Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла. Причиной стало участие украинского политика в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА Андрея Мельника, а также присвоение наименования «Имени героев УПА» центру специальных операций украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский вернул Навроцкому орден Белого орла. До этого глава  Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач  потребовал от Зеленского личных извинений и объяснения решения присвоить подразделению ВСУ имя героев УПА.

    Решение президента Польши лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла вызвало  бурную ответную реакцию в Киеве.

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    21 июня 2026, 10:47 • Новости дня
    Власти Крыма приостановили продажу топлива
    Власти Крыма приостановили продажу топлива
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На полуострове Крым ввели ограничения на реализацию горючего на АЗС, оставив доступ к заправкам только для экстренных и государственных служб.

    На автозаправочных станциях региона полностью остановлено обслуживание частных клиентов и коммерческих организаций. Запрет распространяется на оплату наличными, банковскими картами и специальными талонами. Ограничительные меры вступили в силу утром 21 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в канале в Мах.

    Исключение сделано только для транспорта государственных структур. Горючее продолжат отпускать ведомствам, отвечающим за безопасность и поддержание стабильной жизнедеятельности республики.

    О дальнейших шагах по урегулированию ситуации на региональном топливном рынке Аксенов пообещал объявить позже. «Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – подчеркивается в обращении к жителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о подготовке экстренных шагов для восстановления поставок горючего на полуостров.

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    21 июня 2026, 12:51 • Новости дня
    Кремль: США не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа
    Кремль: США не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Участники переговоров в Анкоридже продемонстрировали разный подход к реализации достигнутых соглашений, при этом часть взятых обязательств осталась нереализованной из-за позиции отдельного государства, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Представитель Кремля в комментарии журналисту Павлу Зарубину указал на неготовность партнера реализовать взятые на себя обязательства. Ушаков прокомментировал ситуацию вокруг ранее достигнутых консенсусов, передает ТАСС.

    «На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», – сказал помощник президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков назвал «дух Анкориджа» атмосферой доверия между президентами двух стран.

    Немногим ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о постепенном исчезновении этого духа.

    При этом глава ведомства подчеркнул сохранение американской администрацией приверженности достигнутым на Аляске договоренностям.

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    21 июня 2026, 00:51 • Новости дня
    Министр финансов США непублично назвал Зеленского «мистером Бином под кайфом»

    The Guardian узнала об уничижительном отношении Бессента к Зеленскому

    Министр финансов США непублично назвал Зеленского «мистером Бином под кайфом»
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов США Скотт Бессент в разговорах с представителями администрации имел арсенал альтернативных названий главы киевского режима Владимира Зеленского, следует из книги «Смена режима» (Regime Change) американских журналистов Мэгги Хаберман и Джонатана Суона.

    «Согласно новой книге , министр финансов США Скотт Бессент посоветовал Дональду Трампу не принимать Владимира Зеленского в Овальном кабинете, назвав президента Украины «мелким ублюдком», «ребенком с особыми потребностями» и «мистером Бином под кайфом», – пишет в обзоре книги The Guardian.

    Та встреча, как напомнила газета, состоялась 28 февраля 2025 года и оказалась откровенной катастрофой, поскольку Трамп и Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за неблагодарность и за то, что тот не надел костюм.

    Еще один момент описывает визит Зеленского в Белый дом якобы для заключения сделки по полезным ископаемым. Несколько помощников Трампа опасались возможного конфликта, пишут авторы.

    Тогдашний советник по национальной безопасности Майк Уолц «пытался – безуспешно – донести до Зеленского, что тот должен прийти в костюме».

    «Бессент настоятельно рекомендовал Трампу даже не пускать Зеленского в Белый дом. «С этим мелким ублюдком я уже повидался. Он хитрый. Он как ребенок с особыми потребностями для европейцев. И ведет себя как мистер Бин под кайфом», – приводит газета еще одну выдержку из книги.

    После провальной встречи Бессент заявил Bloomberg , что Зеленский совершил «один из величайших дипломатических промахов».

    «Я был шокирован, обескуражен тем, что президент Зеленский пришел в Овальный кабинет, вел себя таким образом, разговаривал с президентом Трампом, разговаривал с вице-президентом, но, что еще важнее, проявил такое неуважение к американскому народу», – сказал глава Минфина США.

    После еще более провального визита на Украину для попытки согласовать пункты договора о редкоземельных ископаемых, когда Бессент и Зеленский «ругали друг друга 45 минут», Трамп попросил жену Джей Ди Вэнса, выпускницу Йельской юридической школы, проверить поправки, внесенные Украиной в соглашение. Она назвала документ «ужасным» и исписала поправками толстый карандаш».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дизайнер Анисимов рассказал об истории костюма Зеленского для встречи с Трампом, а также объяснил смену стиля одежды главы киевского режима. The Daily Beast сообщил, что Рубио носил туфли не по размеру из-за насмешек Трампа


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    20 июня 2026, 19:06 • Новости дня
    Мелони жестко ответила Трампу на обвинения в падении рейтинга

    Мелони обменялась колкостями с Трампом в ответ на обвинения в падении рейтинга

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила президенту США Дональду Трампу, что ее рейтинг не зависит от взаимоотношений и дружбы с ним.

    Мелони ответила на критику со стороны президента США. Публичный конфликт между политиками продолжается уже два дня, передают «Вести».

    «Президент Трамп, эти постоянные, ничем не спровоцированные нападки бессмысленны. Что касается моей популярности, то, что я ваш друг, конечно, этому не помогло, и это не зависит от моих отношений с вами», – подчеркнула Мелони в социальных сетях.

    Премьер Италии добавила, что уровень доверия избирателей напрямую связан с ее способностью отстаивать национальные интересы государства. Запрет на использование военных баз США она назвала частью борьбы за суверенитет Италии.

    Президент США  раскритиковал Джорджу Мелони за отказ предоставить военные базы во время иранского конфликта. Американский лидер выразил мнение, что именно отказ Вашингтона в помощи привел к снижению популярности итальянского премьера на родине.

    Мелони назвала полностью выдуманными слова американского лидера о настойчивых просьбах сфотографироваться на саммите Группы семи.

    На фоне этого скандала члены правительства Италии отменили свое участие в праздновании Дня независимости Соединенных Штатов.

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    20 июня 2026, 18:59 • Новости дня
    Российские хоккеисты принесли флаги на чемпионский парад Кубка Стэнли

    Игроки «Каролины» из России вывесили национальный флаг на параде Кубка Стэнли

    Российские хоккеисты принесли флаги на чемпионский парад Кубка Стэнли
    @ Lucas Peltier/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Победители Кубка Стэнли в составе «Каролины» отпраздновали триумф, украсив российским флагом чемпионский автобус во время торжественного парада в США.

    Хоккеисты клуба «Каролина» продемонстрировали национальную символику во время празднования победы в Кубке Стэнли, передает ТАСС. Торжественное мероприятие транслировалось в прямом эфире американского канала WRAL.

    Защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников и голкипер Петр Кочетков закрепили российский флаг прямо на чемпионском автобусе.

    Транспортное средство с победителями проехало по улицам города Роли, где базируется хоккейная команда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские хоккеисты Александр Никишин, Андрей Свечников и Петр Кочетков завоевали Кубок Стэнли в составе «Каролины». В полуфинале турнира команда победила «Монреаль Канадиенс».

    При этом Международная федерация хоккея проигнорировала россиян в статье о триумфе клуба.

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    21 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

    Экономист Юшков: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

    Эксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник сконцентрировался на ударах по логистической инфраструктуре Крыма. На этом фоне ситуация с топливом на полуострове остается нестабильной. Нефтяники делают все, что в их силах, и только ВС России могут обеспечить безопасность логистики и предприятий топливного комплекса в Крыму, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее власти Крыма приостановили продажу топлива частным лицам и коммерческим организациям.

    «Ситуация с топливом в Крыму в последнее время довольно нестабильная. Сначала местные власти были вынуждены перейти от свободной продажи бензина на продажу по QR-кодам, затем удалось снова полностью открыть доступ, а теперь вновь введены достаточно жесткие ограничения», – восстанавливает хронологию событий Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Эта нестабильность объясняется тем, что Киев фактически сосредотачивает свои усилия на ударах по логистической и энергетической инфраструктуре Крыма. Подтверждением этих планов служат случаи «охоты дронов на бензовозы, а также удары по мостам, в том числе понтонным переправам». «Не исключаю, что противник снова попытается атаковать Крымский мост», – рассуждает собеседник.

    «Часть топлива на полуостров можно поставлять по морю. Тем более что в Крыму существует необходимая инфраструктура. Другое дело, что она обладает небольшой пропускной способностью и также находится в зоне риска», – объясняет спикер. На этом фоне особенно остро встает вопрос о защите как самих логистических цепочек, так и инфраструктуры, связанной с нефтепереработкой.

    «Это задача не столько для компаний топливного сектора, сколько для тех, кто занимается обеспечением безопасности – а это армия. Российские военные способны обеспечить необходимую защиту от атак противника», – заключил Юшков.

    Ранее в Крыму ввели ограничения на продажу топлива на АЗС региона для частных клиентов и юридических организаций. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Запрет распространяется на оплату наличными, банковскими картами и специальными талонами.

    Исключение сделано только для транспорта государственных структур. Горючее продолжат отпускать ведомствам, отвечающим за безопасность и поддержание стабильной жизнедеятельности республики.

    О дальнейших шагах по урегулированию ситуации на региональном топливном рынке Аксенов пообещал объявить позже. «Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – подчеркивается в обращении к жителям.

    Ситуация вокруг Крыма обострилась в начале лета. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал: «Принимаются меры для того, чтобы об этом не приходилось говорить, работает наше Минэнерго».

    Напомним, на минувшей неделе министр обороны Украины Михаил Федоров выступил с угрозами новых ударов по Крыму. В ответ на это глава российского МИД Сергей Лавров заметил, что «на любой беспилотник есть "противоядие", мы сейчас над этим самым активным образом работаем».

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    20 июня 2026, 18:18 • Новости дня
    СУ-34 нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР

    Су-34 уничтожили пункты дислокации и управления дронами ВСУ в ДНР

    СУ-34 нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков нанесли удары с применением ФАБ-500 по пунктам дислокации и управления БПЛА ВСУ в Доброполье, Кучерове Яре и Николаевке ДНР, сообщило Министерство обороны.

    В населенных пунктах Доброполье и Кучеров Яр точными ударами бомб ФАБ-500 были ликвидированы пункты управления беспилотниками, принадлежащие двум бригадам нацгвардии Украины, сообщает в Max Минобороны.

    Кроме того, серьезный урон противнику нанесли в Николаевке. Там три мощные авиабомбы ФАБ-1500 разрушили пункт временной дислокации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Атака позволила нейтрализовать значительные силы украинской армии на этом направлении.

    Российская авиация поразила позиции 81-й отдельной аэромобильной бригады у Николаевки тяжелыми бомбами.

    Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе противника около Кучерова Яра.

    Самолеты ВКС России уничтожили пункты временной дислокации украинских подразделений в Донецкой народной республике.

    Видео ударов по пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    21 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированный налет вражеских аппаратов привел к трагедии на пароме «Панагия» и масштабному возгоранию в Темрюкском районе Краснодарского края.

    Украинские дроны нанесли удар по транспортным объектам, передает РИА «Новости». Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повреждении судна «Панагия».

    «В ночь на 21 июня в результате атаки вражеских БПЛА погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал», – заявили в ведомстве.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после налета беспилотников на полуостров погибли четыре человека. Ранения различной степени тяжести получили 28 граждан.

    Кроме того, атака спровоцировала крупное возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Представители экстренных служб уточнили, что на этом объекте обошлось без пострадавших.

    Обломки сбитых аппаратов также упали на территории частных домовладений в двух других муниципалитетах региона. На местах падения работают специальные службы. Жертв среди мирного населения в этих районах не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе один человек погиб при пожаре от падения обломков беспилотника на морском терминале в Темрюкском районе.

    В январе резервуары с нефтепродуктами загорелись из-за удара по портовым терминалам в кубанском поселке Волна.

    Летом 2024 года украинские дроны уже атаковали паром в порту «Кавказ».

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    21 июня 2026, 11:27 • Новости дня
    Медведев объяснил отказ экс-президентов Украины от польского ордена

    Медведев назвал экс-президентов Украины нацистами

    Медведев объяснил отказ экс-президентов Украины от польского ордена
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отказ бывших глав украинского государства от польской награды вслед за Владимиром Зеленским свидетельствует об их приверженности нацистской идеологии, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

    Отказ некоторых бывших президентов Украины от ордена «Белого орла» после лишения этой награды Владимира Зеленского показывает их истинную сущность, написал Медведев в Max, отвечая на вопрос ТАСС.

    По его словам, это решение связано с историей вокруг УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

    «После того, как ублюдка с остекленевшими глазками лишили польского ордена «Белого орла», сервильные подданные несуществующей Украины тоже отказалась от аналогичных наград. Вывод прост: четверо из живых бывших руководителей так называемой Украины – кучма, ющенко, порошенко и, конечно, обдолбанный уродец (ведь он тоже бывший) – возвратом своих орденов признали, что они реальные 100% нацисты», – отметил он.

    Заместитель председателя Совета безопасности также упомянул недавнее перезахоронение на территории Украины останков руководителя Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Андрея Мельника. Он охарактеризовал тех, кто считает лидера ОУН героем, как фашистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

    Бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от этой польской награды.

    МИД Израиля осудил решение киевских властей перезахоронить останки лидера ОУН Андрея Мельника.

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    21 июня 2026, 06:02 • Новости дня
    У жительницы Стокгольма обнаружили утерянную песню Цоя
    У жительницы Стокгольма обнаружили утерянную песню Цоя
    @ Александр Чумичев, Александр Шогин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Архивист и коллекционер Сергей Чубраев обнаружил в Швеции считавшуюся утраченной запись солиста группы «Кино». Уникальная аудиокассета с неизвестным исполнением композиции «Дети минут» более 30 лет хранилась в домашнем архиве жительницы Стокгольма.

    «Все началось в 2020 году, когда я работал с архивами на даче у басиста группы «Звуки Му» Александра Липницкого», – рассказал архивист Сергей Чубраев «КП-Петербург».

    Там исследователь нашел рукописный текст композиции. Это был текст песни «Дети минут». И Липницкий рассказал, что Цой был у него в гостях, спел эту песню под гитару и Липницкий захотел ее записать на магнитофон – так она ему понравилась. Но Цой был категорически против из-за сатирического содержания композиции.

    Музыкант опасался обидеть коллег по сцене, поэтому исполнял мелодию исключительно в узком кругу друзей. Долгие годы произведение считалось безвозвратно потерянным.

    Чубраев решил связаться с иностранцами, посещавшими советские рок-вечеринки в 80-е годы. Догадка подтвердилась: дочь шведского консула Сара Океррен записала акустическое выступление на диктофон в 1988 году.

    Два года назад затертую кассету привезли из Стокгольма и успешно оцифровали в студии. Премьера документального фильма с уникальной фонограммой состоится 21 июня, в день рождения Виктора Цоя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк в 2023 году выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое. Группа КИНО в 2025 году представила новый клип на песню «Звезда».  Павлиашвили рассказал о несостоявшемся совместном проекте с Цоем.


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    21 июня 2026, 04:45 • Новости дня
    Захарова напомнила о советском статусе польских жертв УПА

    Захарова: Жертвами УПА были советские граждане из Польши

    Захарова напомнила о советском статусе польских жертв УПА
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о статусе жертв расправ, учиненных боевиками УПА (экстремистская организация, запрещена в России), которые являлись советскими гражданами в составе СССР.

    Кароль Навроцкий объяснил свой шаг тем, что УПА* несет ответственность за ужасающие преступления против граждан Польши во время Второй мировой войны, отметила дипломат в Telegram-канале, где разместила комментарий.

    «Для подавляющего большинства польского общества Украинская повстанческая армия* остается прежде всего формированием, ответственным за ужасные преступления, совершенные в отношении граждан Польской Республики во время Второй мировой войны», – привела Захарова слова Навроцкого в объяснение своего решения.

    Она напомнила, что жертвами Волынской резни 1943-1944 годов стали преимущественно поляки, которые с ноября 1939 года являлись советскими гражданами.

    «Резня началась в феврале 1943 г., когда ситуация на фронте кардинально изменилась и стало ясно, что немецко-фашистский режим долго на территории оккупированной Советской Украины не продержится. Украинские националисты решили, что пришел их час для этнических чисток. Подробнее см. документы НКГБ СССР о преступлениях ОУН-УПА на Волыни», – напомнила она.

    Вторая волна террора охватила Восточную Галицию во второй половине 1943 года и продолжалась до лета 1944 года, подытожила дипломат.

    Напомним, Зеленский вернул Навроцкому орден Белого орла. За ним три экс-президента Украины поспешили вернуть польскую награду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Пушков при этом предрек прощение Западом героизации нацизма на Украине. Тогда как Навроцкий упрекнул Зеленского в «превышении болевого порога» Польши. Мирошник завал демарш Киева поводом Варшаве заблокировать вступление Украины в ЕС.

    Комментарии (4)
    21 июня 2026, 07:11 • Новости дня
    Экс-премьер Польши предложил Украине вернуть вместо орденов самолеты и танки
    Экс-премьер Польши предложил Украине вернуть вместо орденов самолеты и танки
    @ Michal Fludra/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер раскритиковал решение украинских политиков вернуть польские ордена почета в знак солидарности с главой киевского режима Владимиром Зеленским, напомнив, что представители Украины могут вернуть и другие, полученные от Польши вещи.

    «Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие . Это был бы жест доброй воли, не так ли?» – заявил Миллер в программе «Президенты и премьер-министры» на телеканале Polsat News.

    Бывший премьер-министр Польши прокомментировал и недавнее заявление Зеленского о том, что орден Белого орла в прошлом вручался спорным личностям, поэтому «он не будет это обсуждать (решение президента страны Кароля Навроцкого об отмене награды)».

    «Он мог бы отказаться от ордена, потому что его получили Екатерина Великая, Бенито Муссолини, Герхард Шрёдер. Ему следовало сказать: нет, нет, потому что этот орден есть у таких людей, так что большое спасибо. Но он принял его и не был привередлив», – высказался Миллер.

    Напомним, Зеленский вернул Навроцкому орден Белого орла. За ним три экс-президента Украины поспешили вернуть польскую награду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Пушков при этом предрек прощение Западом героизации нацизма на Украине. Тогда как Навроцкий упрекнул Зеленского в «превышении болевого порога» Польши. Мирошник завал демарш Киева поводом Варшаве заблокировать вступление Украины в ЕС, а Захарова напомнила о советском статусе польских жертв УПА.

    Комментарии (8)
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