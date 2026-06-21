Российские военные эвакуировали первых жителей Константиновки

Tекст: Дарья Григоренко

В составе дебютной группы находились шесть человек, в том числе пенсионеры, передает ТАСС.

Одна из спасенных, 72-летняя Алла Плюшко, поделилась подробностями выхода. «Не помню, во сколько мы вышли. Может быть, в семь, может, в шесть, долго идем. Мы боялись, что дроны украинские будут, но пробежали», – рассказала женщина. По ее словам, российские бойцы встретили горожан в парикмахерской и взяли их под охрану.

Пенсионерка также добавила, что оставшимся в городе людям приходилось выживать в тяжелых условиях, добывая пропитание и воду под обстрелами. Как уточнил еще один местный житель, Максим Плюшко, спасательная операция не останавливается. В настоящее время военные ведут очередную группу из 10 человек.

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