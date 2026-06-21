Вэнс заявил о значительном прогрессе на переговорах с Ираном

Tекст: Ольга Иванова

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о существенном продвижении в диалоге с иранской стороной, передает РИА «Новости». По его словам, американская администрация не стремится к возвращению старых дипломатических подходов, однако не исключает такого развития событий.

«Вопрос, стоящий перед нами сейчас, заключается в том, чего еще мы можем достичь вместе? Можем ли мы начать все с чистого листа? Можем ли мы навсегда изменить отношения на Ближнем Востоке или мы вернемся к тому, как было раньше? Это то, чего нам бы не хотелось, но, безусловно, оно вполне возможно», – подчеркнул политик перед началом встреч в Швейцарии.

Вэнс отметил, что текущие консультации носят технический характер и не решат всех существующих проблем. При этом он выразил уверенность в том, что в ближайшие часы дипломаты смогут добиться дополнительных успехов. Кроме того, вице-президент напомнил о намерениях Вашингтона продолжить активную работу по прекращению вооруженного конфликта в Ливане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана.

Американский политик запланировал обсуждение ядерной программы Тегерана и прекращения огня в Ливане.

Накануне представитель Вашингтона назвал военный вариант действий против Исламской республики возможным.