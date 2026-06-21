Пять поездов «Таврия» задержались из-за временного закрытия Крымского моста

Tекст: Дарья Григоренко

По состоянию на 14:00 по московскому времени задержки затронули поезда в обоих направлениях, передает РИА «Новости».

«Уважаемые пассажиры! Сегодня, 21 июня, в пути задерживаются поезда «Таврия». Опоздания связаны с временным закрытием Крымского моста в ночь на 21 июня», – сообщила компания-оператор «Гранд Сервис Экспресс».

Из Крыма с задержками следуют три состава: два поезда Керчь – Москва отправлением 21 июня (опоздание на девять и четыре с половиной часа соответственно), а также поезд Керчь – Омск, задерживающийся на четыре с половиной часа. В сторону полуострова отстают от графика два поезда из Москвы: в Симферополь (на семь часов) и в Керчь (на три часа).

В компании-перевозчике также отметили, что 21 и 22 июня все поезда «Таврия» будут начинать и завершать маршруты на станции Керчь-Южная. Кроме того, поезд № 67/68 отправится из Керчи 21 июня в 22:10, что раньше запланированного графика.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили после девяти часов остановки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за приостановки движения по Крымскому мосту на Кубани задержали десять пассажирских поездов.