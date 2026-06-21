Росавиация сообщила о приостановке поисков пропавшего в Приморье вертолета

Tекст: Ольга Иванова

Операция по спасению экипажа временно прекращена из-за сложных метеоусловий, передает РИА «Новости». «В Приморском крае Росавиация ведет поиски вертолета Robinson R44 (регистрационный номер RA-07425) авиакомпании «Гранат»... Из-за наступления темного времени суток, низкой облачности поисково-спасательная операция приостановлена, возобновится по местному времени утром в понедельник, 22 июня», – заявили в ведомстве.

По данным авиакомпании, в кабине находились два человека: командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Машина направлялась из поселка Терней в село Единка для проведения лесоавиационных работ. В установленное время экипаж не вышел на связь, после чего начались активные поиски.

К операции привлечен борт Ми-8 компании UTair со специалистами Хабаровской региональной поисково-спасательной базы. Кроме того, воздушную разведку местности осуществляют два дополнительных вертолета авиапредприятия «Гранат».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи этого воздушного судна.

В марте Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании «Гранат» до 18 июня.

Осенью 2024 года спасатели обнаружили пропавший в Архангельской области вертолет аналогичной модели.