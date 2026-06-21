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    21 июня 2026, 15:43 • Новости дня

    США и Иран приступили к согласованию итогового мирного договора

    Tекст: Ольга Иванова

    Участники переговоров в Швейцарии сформировали специализированные технические группы для подготовки окончательного соглашения между США и Ираном.

    Стороны переговорного процесса по Ирану создали технические группы для согласования условий финального договора. Ожидается, что документ выработают в течение 60 дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство новостей QNA.

    Закрытые технические переговоры стартовали в швейцарском Бюргенштоке 21 июня. В обсуждении участвуют представители Ирана и США, а также страны-посредники – Пакистан и Катар.

    «Было объявлено о создании специализированных технических групп для согласования условий окончательного соглашения, которое будет охватывать все аспекты меморандума о взаимопонимании. Кроме того, были созданы контрольные группы для надзора за выполнением меморандума и мониторинга прогресса в отношении заключения окончательного соглашения», – заявил советник министра иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.

    Политик подчеркнул, что эти действия демонстрируют готовность всех участников к добросовестному диалогу для достижения устойчивого результата. Напомним, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Документ также фиксирует сроки снятия американской морской блокады и восстановления иранского судоходства в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана прибыли на место проведения технических переговоров в швейцарский Бюргеншток.

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для закрытых консультаций с иранской стороной.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    20 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Иран пригрозил США приостановкой потока энергоресурсов на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Поток энергоресурсов на Ближнем Востоке будет остановлен, если соглашение Ирана и США останется лишь на бумаге, заявил советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер.

    По словам Мохбера, США хорошо понимают язык экономики и анализа затрат и выгод, поэтому поток энергоресурсов будет остановлен на Ближнем Востоке, если соглашение между Ираном и США останется на бумаге, передает РИА «Новости».

    «Переговорщики Ирана не успокоятся, пока не будут полностью выполнены все обязательства, а права нашей нации – соблюдены», – подчеркнул Мохбер.

    Ранее иранская делегация вылетела в Швейцарию на переговоры с США.

    Тегеран и Вашингтон планировали подписать меморандум о завершении военных действий. Иранская сторона отменила запланированную на 19 июня встречу из-за атак Израиля в Ливане.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение новых технических переговоров между государствами 21 июня в швейцарском Бюргенштоке.

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    20 июня 2026, 17:10 • Новости дня
    МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля
    МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран требует от США срочных мер в отношении израильской стороны для сохранения действующего меморандума о взаимопонимании и прекращении огня, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи выступил с жестким предупреждением в адрес американских властей, передает РИА «Новости».

    «Если некоторые из обязательств США не будут выполнены, меморандум окажется под угрозой. США должны как можно скорее принять необходимые меры, иначе общее соглашение окажется под угрозой», – заявил дипломат.

    Ранее командование вооруженных сил исламской республики объявило о перекрытии Ормузского пролива. Этот шаг стал ответом на нарушение американской стороной условий договоренностей, включающих всеобъемлющее прекращение огня в Ливане.

    Для урегулирования ситуации переговорная группа экстренно направилась в Швейцарию. Дипломаты намерены требовать от Вашингтона строгого выполнения взятых на себя обязательств и запросить подробный план их реализации.

    Ранее иранское военное командование перекрыло Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать мирный процесс.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    21 июня 2026, 14:58 • Новости дня
    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана

    NYT: Вашингтон потребовал от Ирана остановить обогащение урана на 20 лет

    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Грядущие переговоры между Вашингтоном и Тегераном будут сосредоточены на вопросах обогащения урана, судьбе накопленных запасов, демонтаже объектов и доступе международных инспекторов.

    Американская администрация намерена добиться полного отказа Тегерана от создания ядерного оружия, пишет The New York Times. Ключевым требованием Соединенных Штатов является приостановка обогащения урана на 20 лет, тогда как иранская сторона предлагает ограничиться десятью годами.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул намерение добиться полного моратория на обогащение. «Сделка Обамы позволяла иранцам обогащать уран. Эта сделка не позволит», – заявил политик журналистам.

    По данным международных экспертов на июнь 2025 года, Исламская республика располагала 11 тоннами обогащенного урана и почти 440 килограммами материала со степенью обогащения 60%. Вашингтон требует полностью ликвидировать эти запасы, а также демонтировать заводы в Натанзе и Фордо. Кроме того, ставится вопрос об уничтожении подземных хранилищ возле Исфахана.

    Еще одной важной темой станет возвращение инспекторов ООН, которые потеряли доступ к объектам после американо-израильских ударов в прошлом году. Как отмечают опрошенные изданием эксперты, решить все эти сложные вопросы за отведенные на переговоры 60 дней будет крайне трудно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении сделки с Ираном.

    Президент Дональд Трамп анонсировал достижение широкого соглашения между странами.

    Иранская сторона согласилась переработать запасы обогащенного урана до нейтрального уровня.

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    20 июня 2026, 20:31 • Новости дня
    Израильская армия получила приказ прекратить огонь в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские войска, действующие в Ливане против «Хезболлы», получили приказ прекратить огонь, сообщил 12-й канал телевидения Израиля.

    По данным телеканала, приказ прекратить огонь в Ливане отдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после «координации с представителями США», передают «Вести».

    Ранее МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля.

    Иранское военное командование перекрыло Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать мирный процесс.

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    21 июня 2026, 08:17 • Новости дня
    Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Джей Ди Вэнс проведет в Бюргенштоке закрытые технические консультации с иранской делегацией, которые продлятся не более двух дней.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его офис.

    «Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров США и Ирана», – говорится в публикации на сайте телеканала. Перед вылетом политик отметил, что пробудет на встречах с иранскими представителями максимум два дня.

    В воскресенье в швейцарском Бюргенштоке стартуют технические консультации между Ираном и США, в которых также примут участие страны-посредники – Пакистан и Катар. Ожидается, что мероприятия пройдут в закрытом формате.

    Напомним, в ночь на 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.

    Документ устанавливает сроки снятия морской блокады со стороны США и восстановления судоходства в Ормузском проливе Ираном. Кроме того, Тегеран обязался не создавать ядерное оружие.

    Вопрос иранской ядерной программы будет урегулирован отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Для Ирана итогом должна стать отмена санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед вылетом в Европу Джей Ди Вэнс назвал главными темами встречи иранскую ядерную программу и перемирие в Ливане.

    Накануне спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для участия в дискуссиях.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение технических переговоров в Бюргенштоке 21 июня.

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    20 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Иранская делегация вылетела в Швейцарию на переговоры с США

    Представители Тегерана направились в Цюрих для обсуждения меморандума с США

    Tекст: Мария Иванова

    Высокопоставленная правительственная группа исламской республики во главе со спикером парламента отправилась в Европу обсуждать выполнение условий двустороннего меморандума.

    Иранские дипломаты и чиновники планируют провести консультации с американской стороной по вопросу выполнения взаимных обязательств, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную телерадиокомпанию IRIB.

    «Иранская переговорная делегация, взявшее название «Минаб 168», несколько минут назад отправилась в Цюрих», – говорится в сообщении вещателя. Группа названа в честь погибших школьниц при атаке на одноименный город. В состав миссии вошли глава МИД Аббас Аракчи и руководитель Центробанка Абдольнасер Хеммати.

    Ранее командование Вооруженных сил Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива для судоходства. Это решение стало ответом на удары Израиля по южным регионам Ливана.

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи подчеркнул, что подобные действия нарушают первый пункт соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Этот документ подразумевает полное прекращение боевых действий на всех фронтах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Вашингтон планировали подписать меморандум о завершении военных действий. Иранская сторона отменила запланированную на 19 июня встречу из-за атак Израиля в Ливане.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение новых технических переговоров между государствами 21 июня в швейцарском Бюргенштоке.

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    21 июня 2026, 01:05 • Новости дня
    Вэнс назвал ключевые темы переговоров США и Ирана в Швейцарии

    Вэнс: США и Иран обсудят ядерную программу и Ливан в Швейцарии

    Tекст: Катерина Туманова

    США намерены обсудить ядерную программу Тегерана и прекращение огня в Ливане в ходе переговоров с Ираном в Швейцарии, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс перед вылетом в Европу с базы Эндрюс.

    «Я надеюсь, что мы добьемся прогресса по ядерному вопросу, добьемся прогресса по прекращению огня в Ливане. Вот две главные темы, на которых мы сосредоточимся. Уверен, что и у иранцев будут вопросы, которые они захотят обсудить», – приводит РИА «Новости» слова вице-президент США.

    Ранее Вэнс откладывал визит в Швейцарию, где 19 июня должна была состояться первая встреча американских и иранских представителей при участии посредников из Катара и Пакистана.

    Напомним, президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Швейцарии заявил о проведении встречи делегаций в Бюргенштоке. МИД Пакистана сообщал, что США и Иран проведут 21 июня переговоры в Бюргенштоке. Иранская делегация вылетела в Швейцарию на переговоры с США.


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    20 июня 2026, 23:26 • Новости дня
    Трамп объявил Ормузский пролив бесплатным на время перемирия

    Трамп объявил Ормузский пролив бесплатным в течение 60 дней

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сообщил в своей соцети о том, что проход судов через Ормузский пролив в течение 60-дневного перемирия будет бесплатным, намекнув на некоторые взносы в будущем за использование морпути.

    «В Ормузском проливе не будет взиматься плата за проезд в течение 60 дней периода прекращения огня, также не будет взиматься плата за проход и после истечения 60-дневного периода, если только этого не будут делать США», – написал Трамп в Truth Social.

    Он добавил, что в случае срыва сделки, если она не будет завершена, США могут потребовать плату «за услуги, оказанные в качестве ангела-хранителя для страны Ближнего Востока в целях возмещения прошлых, настоящих и будущих расходов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Ирана согласовали основные пункты меморандума о взаимопонимании с США. Президент США анонсировал скорое снятие блокады Ормузского пролива. Иран сообщил о переносе переговоров по ядерной теме с США. Вэнс сообщил о прибытии Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном.


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    20 июня 2026, 17:34 • Новости дня
    МИД Пакистана: США и Иран проведут переговоры в швейцарском Бюргенштоке 21 июня

    МИД Пакистана: США и Иран проведут 21 июня переговоры в Бюргенштоке

    Tекст: Вера Басилая

    В швейцарском городе Бюргеншток 21 июня запланирована встреча представителей Соединенных Штатов и Ирана для проведения технических переговоров, сообщило Министерство иностранных дел Пакистана.

    Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что 21 июня между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке пройдут технические переговоры, передает РИА «Новости». Встреча состоится после недавнего заключения Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

    «После подписания Исламабадского меморандума о взаимопонимании переговоры на техническом уровне пройдут в Бюргенштоке, Швейцария, 21 июня 2026 года», – говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X. К участию в дипломатическом процессе также приглашены посредники.

    Уточняется, что содействовать диалогу будут представители Пакистана и Катара. Дополнительные подробности о повестке дня и составе делегаций на данный момент не раскрываются.

    Президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи разрешил заключение этого договора.

    Представитель МИД Швейцарии заявил о проведении встречи делегаций в Бюргенштоке.

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    20 июня 2026, 17:05 • Новости дня
    Вэнс выразил уверенность в сохранении перемирия США с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон уверен в прочности достигнутого режима прекращения огня с Тегераном, а также не фиксирует новых попыток блокировки судоходства в Ормузском проливе, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о стабильности текущих договоренностей с Тегераном, передает РИА «Новости». Американская администрация рассчитывает на дальнейшее поддержание мирных отношений.

    «Я твердо уверен, что мы сможем сохранить режим прекращения огня», – подчеркнул политик в интервью телеканалу Fox News.

    Кроме того, американские власти не располагают данными о продолжении блокировки Ормузского пролива иранской стороной. По словам вице-президента, новых инцидентов не зафиксировано, однако процесс разминирования акватории потребует определенного времени.

    Вашингтон и Тегеран дистанционно заключили двустороннее соглашение.

    Американские дипломаты прибыли в Швейцарию для участия в переговорах с представителями Ирана.

    Власти Ирана приняли решение перекрыть Ормузский пролив из-за продолжающихся израильских обстрелов ливанской территории и невыполнения США обязательств по прекращению огня.

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    20 июня 2026, 17:53 • Новости дня
    CENTCOM заявил о безопасном судоходстве в Ормузском проливе

    Военные США подтвердили беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив

    Tекст: Мария Иванова

    Движение коммерческого транспорта через Ормузский пролив осуществляется без ограничений: за сутки эту артерию пересекли 55 судов, перевозящих более 17 млн баррелей нефти, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что проход судов через Ормузский пролив остается свободным и безопасным, передает РИА «Новости».

    «20 июня движение коммерческих судов в Ормузском проливе возросло, поскольку силы США продолжали действовать в этом районе в целом для поддержки свободы судоходства. Безопасный проход через эту международную судоходную артерию сегодня оставался беспрепятственным», – отметили в американском ведомстве.

    По данным военных, за сутки через пролив благополучно проследовали 55 торговых кораблей. Эти суда перевезли значительные объемы различных грузов, включая более 17 млн баррелей нефти, что подтверждает стабильность работы ключевого транспортного коридора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военное командование Ирана объявило Ормузский пролив закрытым для любых типов судов.

    Центральное командование американских вооруженных сил ранее перенаправило 141 коммерческое судно из-за блокады.

    Президент США на этой неделе снял морскую блокаду с Ирана ради открытия пролива.

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    21 июня 2026, 08:22 • Новости дня
    Сборная Ирана прибыла в Лос-Анджелес за сутки до матча

    Tекст: Денис Тельманов

    Футболисты национальной команды Ирана прилетели в США всего за день до встречи с Бельгией из-за жестких визовых ограничений.

    Игроки сборной Ирана приехали в Лос-Анджелес, их отель в районе Манхэттен-Бич находится под строгой охраной полиции, передает РИА «Новости».

    Доступ в гостиницу открыт только для проживающих, а на прилегающих улицах дежурят патрульные машины, блокирующие главный въезд.

    «Команда прибыла около полудня местного времени», – рассказал агентству один из помощников сборной. Причиной столь позднего приезда стали жесткие правила пребывания в США: команде запрещено находиться в стране вне игровых дней, поэтому после каждого матча футболисты вынуждены возвращаться в Мексику.

    Федерация футбола Ирана намерена подать жалобу в ФИФА, считая, что подобные ограничения нарушают принцип равных условий. Ранее главный тренер Амир Галенои отмечал, что из-за этих запретов команда не смогла полноценно подготовиться к матчу после игры с Новой Зеландией, завершившейся со счетом 2:2.

    Встреча Ирана и Бельгии в рамках группы G состоится в воскресенье в 22.00 мск. Чемпионат мира, который впервые проходит в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных, продлится до 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный тренер сборной Ирана Амир Галенои пожаловался на дискриминацию команды во время чемпионата мира.

    Накануне старта турнира Соединенные Штаты отказали в визах части представителей иранской делегации.

    Ранее Международная федерация футбола одобрила перенос тренировочной базы иранских спортсменов из США в Мексику

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    21 июня 2026, 11:19 • Новости дня
    Делегации США и Ирана прибыли на переговоры в Швейцарию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Делегации США и Ирана, а также посредники из Катара и Пакистана прибыли на место проведения технических переговоров в швейцарский Бюргеншток, сообщили в МИД Швейцарии.

    «Делегация США во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, иранская делегация во главе со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом, а также посредники – Пакистан и Катар – прибыли в Бюргеншток», – говорится в заявлении министерства иностранных дел Швейцарии, передает ТАСС.

    Ожидается, что переговорный процесс стартует утром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с иранской делегацией.

    Американская сторона обсудит ядерную программу Тегерана и прекращение огня в Ливане.

    Для участия в диалоге в Бюргеншток также направился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

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    21 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Первый контейнеровоз прибыл в иранский порт после снятия американской блокады

    Tекст: Дарья Григоренко

    Грузовое судно доставило крупную партию комплектующих для автомобильного транспорта в гавань Шахид Раджаи на юге Исламской республики, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Коммерческое судно успешно пришвартовалось в городе Бендер-Аббас после отмены ограничений со стороны Соединенных Штатов. В настоящее время специалисты уже приступили к разгрузке прибывших контейнеров, передает ТАСС.

    По данным иранской гостелерадиокомпании, основу доставленного груза составляют различные запасные части для автомобильного транспорта. Это первое подобное прибытие торгового флота в гавань Шахид Раджаи с момента официального снятия блокады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп разрешил снять американскую морскую блокаду Ирана.

    Позже власти Исламской республики подтвердили начало процесса отмены ограничений на судоходство.

    Центральное командование ВС США официально объявило о прекращении изоляции региона.

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    21 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Минобороны Израиля заявило о сохранении свободы действий армии в Ливане

    Израиль объявил о продолжении операций ЦАХАЛ в Южном Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные продолжат удерживать позиции в Южном Ливане и действовать без ограничений, несмотря на объявленное перемирие.

    Армия обороны Израиля не имеет ограничений для проведения операций по устранению угроз в Ливане, передает ТАСС.

    Комментируя приказ о приостановке огня, министр обороны еврейского государства Исраэль Кац подчеркнул, что военные остаются на своих позициях.

    «Не было и нет ограничений для военнослужащих Армии обороны Израиля в Ливане относительно их действий по устранению угроз.

    Объявленное вчера перемирие оставляет Армию обороны Израиля на всех позициях в зоне безопасности на юге Ливана, которая защищает израильские северные населенные пункты», – заявил глава израильского оборонного ведомства. Он также добавил, что страна не покинет зону безопасности в регионе.

    Ранее иранские власти сообщили об отказе от начала нового этапа переговоров с США по санкциям и ядерной программе до установления перемирия в Ливане. Делегации двух стран, а также посредники из Катара и Пакистана, в настоящее время находятся в Бюргенштоке, где должны пройти однодневные переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Израиля и ливанское движение «Хезболла» согласились на перемирие. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о прекращении огня. При этом глава израильского правительства пообещал оставить войска в Ливане для обеспечения безопасности.

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