США и Иран приступили к согласованию итогового мирного договора

Tекст: Ольга Иванова

Стороны переговорного процесса по Ирану создали технические группы для согласования условий финального договора. Ожидается, что документ выработают в течение 60 дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство новостей QNA.

Закрытые технические переговоры стартовали в швейцарском Бюргенштоке 21 июня. В обсуждении участвуют представители Ирана и США, а также страны-посредники – Пакистан и Катар.

«Было объявлено о создании специализированных технических групп для согласования условий окончательного соглашения, которое будет охватывать все аспекты меморандума о взаимопонимании. Кроме того, были созданы контрольные группы для надзора за выполнением меморандума и мониторинга прогресса в отношении заключения окончательного соглашения», – заявил советник министра иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.

Политик подчеркнул, что эти действия демонстрируют готовность всех участников к добросовестному диалогу для достижения устойчивого результата. Напомним, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Документ также фиксирует сроки снятия американской морской блокады и восстановления иранского судоходства в Ормузском проливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана прибыли на место проведения технических переговоров в швейцарский Бюргеншток.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для закрытых консультаций с иранской стороной.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.