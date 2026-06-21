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    21 июня 2026, 15:12 • Новости дня

    Минобороны Израиля заявило о сохранении свободы действий армии в Ливане

    Израиль объявил о продолжении операций ЦАХАЛ в Южном Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные продолжат удерживать позиции в Южном Ливане и действовать без ограничений, несмотря на объявленное перемирие.

    Армия обороны Израиля не имеет ограничений для проведения операций по устранению угроз в Ливане, передает ТАСС.

    Комментируя приказ о приостановке огня, министр обороны еврейского государства Исраэль Кац подчеркнул, что военные остаются на своих позициях.

    «Не было и нет ограничений для военнослужащих Армии обороны Израиля в Ливане относительно их действий по устранению угроз.

    Объявленное вчера перемирие оставляет Армию обороны Израиля на всех позициях в зоне безопасности на юге Ливана, которая защищает израильские северные населенные пункты», – заявил глава израильского оборонного ведомства. Он также добавил, что страна не покинет зону безопасности в регионе.

    Ранее иранские власти сообщили об отказе от начала нового этапа переговоров с США по санкциям и ядерной программе до установления перемирия в Ливане. Делегации двух стран, а также посредники из Катара и Пакистана, в настоящее время находятся в Бюргенштоке, где должны пройти однодневные переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Израиля и ливанское движение «Хезболла» согласились на перемирие. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о прекращении огня. При этом глава израильского правительства пообещал оставить войска в Ливане для обеспечения безопасности.

    21 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированный налет вражеских аппаратов привел к трагедии на пароме «Панагия» и масштабному возгоранию в Темрюкском районе Краснодарского края.

    Украинские дроны нанесли удар по транспортным объектам, передает РИА «Новости». Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повреждении судна «Панагия».

    «В ночь на 21 июня в результате атаки вражеских БПЛА погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал», – заявили в ведомстве.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после налета беспилотников на полуостров погибли четыре человека. Ранения различной степени тяжести получили 28 граждан.

    Кроме того, атака спровоцировала крупное возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Представители экстренных служб уточнили, что на этом объекте обошлось без пострадавших.

    Обломки сбитых аппаратов также упали на территории частных домовладений в двух других муниципалитетах региона. На местах падения работают специальные службы. Жертв среди мирного населения в этих районах не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе один человек погиб при пожаре от падения обломков беспилотника на морском терминале в Темрюкском районе.

    В январе резервуары с нефтепродуктами загорелись из-за удара по портовым терминалам в кубанском поселке Волна.

    Летом 2024 года украинские дроны уже атаковали паром в порту «Кавказ».

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    20 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Иран пригрозил США приостановкой потока энергоресурсов на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Поток энергоресурсов на Ближнем Востоке будет остановлен, если соглашение Ирана и США останется лишь на бумаге, заявил советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер.

    По словам Мохбера, США хорошо понимают язык экономики и анализа затрат и выгод, поэтому поток энергоресурсов будет остановлен на Ближнем Востоке, если соглашение между Ираном и США останется на бумаге, передает РИА «Новости».

    «Переговорщики Ирана не успокоятся, пока не будут полностью выполнены все обязательства, а права нашей нации – соблюдены», – подчеркнул Мохбер.

    Ранее иранская делегация вылетела в Швейцарию на переговоры с США.

    Тегеран и Вашингтон планировали подписать меморандум о завершении военных действий. Иранская сторона отменила запланированную на 19 июня встречу из-за атак Израиля в Ливане.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение новых технических переговоров между государствами 21 июня в швейцарском Бюргенштоке.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    21 июня 2026, 09:35 • Новости дня
    Работа Керченской паромной переправы приостановлена после атаки ВСУ на паром

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение судов между полуостровом и материковой частью страны временно остановлено, водителям тяжелых грузовиков рекомендовано использовать сухопутный маршрут.

    Ограничения вступили в силу в воскресенье, передает РИА «Новости».

    «С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут», – говорится в заявлении оперативного штаба Краснодарского края на платформе «Макс».

    Владельцам большегрузного транспорта предложено выбрать альтернативный путь по суше. Объезд организован по автомобильной трассе Р-280, которая проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

    Подобная мера введена в связи с действующим запретом на проезд крупногабаритных автомобилей по Крымскому мосту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 21 июня украинские беспилотники атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе.

    В результате этого налета погиб один человек. Ранее в мае власти приостанавливали проезд автомобилей по Крымскому мосту.

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    20 июня 2026, 17:10 • Новости дня
    МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля
    МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран требует от США срочных мер в отношении израильской стороны для сохранения действующего меморандума о взаимопонимании и прекращении огня, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи выступил с жестким предупреждением в адрес американских властей, передает РИА «Новости».

    «Если некоторые из обязательств США не будут выполнены, меморандум окажется под угрозой. США должны как можно скорее принять необходимые меры, иначе общее соглашение окажется под угрозой», – заявил дипломат.

    Ранее командование вооруженных сил исламской республики объявило о перекрытии Ормузского пролива. Этот шаг стал ответом на нарушение американской стороной условий договоренностей, включающих всеобъемлющее прекращение огня в Ливане.

    Для урегулирования ситуации переговорная группа экстренно направилась в Швейцарию. Дипломаты намерены требовать от Вашингтона строгого выполнения взятых на себя обязательств и запросить подробный план их реализации.

    Ранее иранское военное командование перекрыло Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать мирный процесс.

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    21 июня 2026, 06:58 • Новости дня
    Сдавшийся в плен солдат ВСУ расплакался при виде русского хлеба

    Сдавшийся солдат ВСУ расплакался при виде русского хлеба

    Tекст: Катерина Туманова

    Сдавшийся боевик ВСУ не смог сдержать слез при получении еды от российских военных, поскольку на передовых позициях украинские солдаты испытывают голод и жажду, сообщил военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин.

    Пленный добавил, что российские солдаты сразу оказали ему первую медицинскую помощь и накормили.

    «Увидел хлеб, то аж заплакал, ну, потому что нам не давали кушать, воды, ничего не давали», – приводит слова пленного РИА «Новости».

    Проблема нехватки продовольствия у ВСУ на передовой регулярно обсуждается в публичном пространстве. Жалобы украинских солдат на голод часто фиксируются в радиоперехватах и подтверждаются показаниями других пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный в мае рассказал о нехватке воды на передовых позициях ВСУ. Еще один пленный ВСУ рассказал о нехватке еды и сухой одежды. Пленные ВСУ в Волчанском районе в течение 150 дней не имели снабжения.


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    21 июня 2026, 06:15 • Новости дня
    NYT узнала об озабоченности Киева из-за активации ракетных атак ВС России

    NYT узнала об озабоченности Киева ракетными атаками ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Количество российских атак баллистическими ракетами возросло более чем в 12 раз по сравнению с 2023 годом, что вызывает серьезную тревогу у Киева, пишет NYT.

    «Каким бы эффективным ни был арсенал беспилотников, Украине по-прежнему не хватает оружия, которое долгое время лежало в основе самых разрушительных воздушных атак России: баллистических ракет. Осознавая этот недостаток, украинские официальные лица в последние недели заявляли, что страна прилагает все усилия для разработки баллистических ракет собственными силами», – пишет New York Times (NYT).

    Военные эксперты предупреждают, что разработка баллистических ракет гораздо сложнее, чем создание беспилотников. По словам Елены Крыжанивской, научного сотрудника Канадского института глобальных дел по вопросам обороны, Украина отстает в технологической сфере, поэтому потребуется время и ресурсы, чтобы разработать их внутри страны.

    Издание отмечает, что Киев, растерявший после распада СССР значительную часть своего ВПК, быстро исчерпал ограниченные запасы советских ракет «Точка». А единственная поддерживаемая государством программа разработки новой баллистической ракеты, 1КР1 «Сапсан», затянулась на годы, не принеся конкретных результатов.

    При этом Россия значительно нарастила производство собственных баллистических ракет, что привело к ежемесячному увеличению числа атак, отмечает NYT.

    Украинские власти заявляют о готовности создавать собственные баллистические ракеты, однако эксперты указывают на сложности разработок. Аналитик Крыжанивская подчеркнула, что имеющиеся у Украины крылатые ракеты Fire Point показали низкую эффективность.

    За прошедшую неделю российские войска нанесли семь ударов по объектам украинского ОПК в ответ на теракты против мирного населения.

    Напомним, ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины, используя баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, в атаке задействовали крылатые ракеты «Циркон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в мае пожаловался Макрону после массированного удара ВС России по Киеву. В июне Зеленский предупредил об угрозе прилета «Орешника».


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    21 июня 2026, 14:58 • Новости дня
    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана

    NYT: Вашингтон потребовал от Ирана остановить обогащение урана на 20 лет

    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Грядущие переговоры между Вашингтоном и Тегераном будут сосредоточены на вопросах обогащения урана, судьбе накопленных запасов, демонтаже объектов и доступе международных инспекторов.

    Американская администрация намерена добиться полного отказа Тегерана от создания ядерного оружия, пишет The New York Times. Ключевым требованием Соединенных Штатов является приостановка обогащения урана на 20 лет, тогда как иранская сторона предлагает ограничиться десятью годами.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул намерение добиться полного моратория на обогащение. «Сделка Обамы позволяла иранцам обогащать уран. Эта сделка не позволит», – заявил политик журналистам.

    По данным международных экспертов на июнь 2025 года, Исламская республика располагала 11 тоннами обогащенного урана и почти 440 килограммами материала со степенью обогащения 60%. Вашингтон требует полностью ликвидировать эти запасы, а также демонтировать заводы в Натанзе и Фордо. Кроме того, ставится вопрос об уничтожении подземных хранилищ возле Исфахана.

    Еще одной важной темой станет возвращение инспекторов ООН, которые потеряли доступ к объектам после американо-израильских ударов в прошлом году. Как отмечают опрошенные изданием эксперты, решить все эти сложные вопросы за отведенные на переговоры 60 дней будет крайне трудно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении сделки с Ираном.

    Президент Дональд Трамп анонсировал достижение широкого соглашения между странами.

    Иранская сторона согласилась переработать запасы обогащенного урана до нейтрального уровня.

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    20 июня 2026, 20:31 • Новости дня
    Израильская армия получила приказ прекратить огонь в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские войска, действующие в Ливане против «Хезболлы», получили приказ прекратить огонь, сообщил 12-й канал телевидения Израиля.

    По данным телеканала, приказ прекратить огонь в Ливане отдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после «координации с представителями США», передают «Вести».

    Ранее МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля.

    Иранское военное командование перекрыло Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать мирный процесс.

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    21 июня 2026, 08:17 • Новости дня
    Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Джей Ди Вэнс проведет в Бюргенштоке закрытые технические консультации с иранской делегацией, которые продлятся не более двух дней.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его офис.

    «Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров США и Ирана», – говорится в публикации на сайте телеканала. Перед вылетом политик отметил, что пробудет на встречах с иранскими представителями максимум два дня.

    В воскресенье в швейцарском Бюргенштоке стартуют технические консультации между Ираном и США, в которых также примут участие страны-посредники – Пакистан и Катар. Ожидается, что мероприятия пройдут в закрытом формате.

    Напомним, в ночь на 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.

    Документ устанавливает сроки снятия морской блокады со стороны США и восстановления судоходства в Ормузском проливе Ираном. Кроме того, Тегеран обязался не создавать ядерное оружие.

    Вопрос иранской ядерной программы будет урегулирован отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Для Ирана итогом должна стать отмена санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед вылетом в Европу Джей Ди Вэнс назвал главными темами встречи иранскую ядерную программу и перемирие в Ливане.

    Накануне спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для участия в дискуссиях.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение технических переговоров в Бюргенштоке 21 июня.

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    21 июня 2026, 04:01 • Новости дня
    ВС России усилили давление на позиции ВСУ под Ореховом Запорожской области

    Войска России усилили давление на позиции ВСУ под Ореховом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения активно наступают на запорожском направлении, успешно преодолевая мощные фортификационные сооружения и минные поля ВСУ, усиливая давление у Малой Токмачки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Орехово очень сильно укреплено. Это буквально город-крепость. Тут, как и в славянско-краматорской агломерации, украинские боевики очень длительное время занимались созданием фортификационных, загородительных сооружений», – рассказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что кругом находятся минные поля и противотанковые рвы. Несмотря на это, военнослужащие ВС России уверенно продавливают оборону ВСУ на этом сложном участке и удерживают занятые рубежи.

    Освобождение населенного пункта Комсомольское 4 июня, как говорил ранее Марочко, открыло возможность для дальнейшего удара на запад. Этот маневр позволит перерезать линии снабжения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко рассказал, как ВСУ утратили штурмовой потенциал после Комсомольского. Замминистра безопасности региона Олег Мурачев заявил о том, что ВСУ превратили Орехов в укрепрайон. Российский снайпер раскрыл секрет уничтожения дрона «Баба-Яга».


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    21 июня 2026, 06:30 • Новости дня
    Politico напомнила, как Южная Корея стала мировым поставщиком оружия

    Tекст: Катерина Туманова

    Взлет южнокорейского оружейного бизнеса можно проследить до войны во Вьетнаме, когда США решили, что азиатские союзники должны взять на себя больше ответственности за собственную оборону, а не полагаться на американские войска.

    «Задолго до того, как Дональд Трамп начал нервировать Европу, сокращая обязательства США в области безопасности на континенте, Никсон делал то же самое для Азии. Пересечение этих взглядов потрясло весь мир, но также создало новые возможности, в том числе проложило путь для превращения Южной Кореи в крупного поставщика оружия на мировой арене», – пишет газета Politico.

    В материале упоминается момент вывода американских войск из Азии, что заставило Южную Корею беспокоиться.

    «Президент Пак Чон Хи, противоречивый диктатор, правивший Сеулом почти 16 лет, начал пропагандировать необходимость самодостаточной национальной обороны. Южная Корея начала вкладывать огромные средства в свою оборонную промышленность», – отмечает газета.

    Вскоре страна разработала сложное оружие, которое не только обеспечивало боеспособность её армии, но и могло поставляться за границу с немалой прибылью.

    «С тех пор Южная Корея стала девятым крупнейшим экспортёром оружия в мире. И теперь, когда администрация Трампа обсуждает возможность сокращения своих обязательств в области безопасности перед НАТО, она стремится подняться в рейтинге; по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира , который собирает данные о поставках оружия, в настоящее время она является одним из самых быстрорастущих экспортёров оружия в мире», – сказано в статье.

    Politico указывает на то, что расширение оборонной промышленности Южной Кореи по всему миру происходит в период серьезных геополитических потрясений, что открывает перед амбициозной страной возможность стать более значимым игроком в мировых делах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в марте запросили у Южной Кореи ракеты и комплексы Patriot для Ближнего Востока. Южнокорейские военные разработали новые возможности для ведения глобальной морской войны. Сеул собрался строить новые атомные подводные лодки.
    Токио и Сеул возобновили совместные морские учения спустя девять лет.

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    20 июня 2026, 17:34 • Новости дня
    МИД Пакистана: США и Иран проведут переговоры в швейцарском Бюргенштоке 21 июня

    МИД Пакистана: США и Иран проведут 21 июня переговоры в Бюргенштоке

    Tекст: Вера Басилая

    В швейцарском городе Бюргеншток 21 июня запланирована встреча представителей Соединенных Штатов и Ирана для проведения технических переговоров, сообщило Министерство иностранных дел Пакистана.

    Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что 21 июня между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке пройдут технические переговоры, передает РИА «Новости». Встреча состоится после недавнего заключения Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

    «После подписания Исламабадского меморандума о взаимопонимании переговоры на техническом уровне пройдут в Бюргенштоке, Швейцария, 21 июня 2026 года», – говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X. К участию в дипломатическом процессе также приглашены посредники.

    Уточняется, что содействовать диалогу будут представители Пакистана и Катара. Дополнительные подробности о повестке дня и составе делегаций на данный момент не раскрываются.

    Президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи разрешил заключение этого договора.

    Представитель МИД Швейцарии заявил о проведении встречи делегаций в Бюргенштоке.

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    20 июня 2026, 17:41 • Новости дня
    Минздрав Израиля сообщил о возможном заражении пациента Эболой

    В Израиле изолировали пациента с подозрением на заражение вирусом Эбола

    Tекст: Мария Иванова

    Первого пациента с подозрением на лихорадку Эбола в Израиле перевели в строгую изоляцию до получения точных результатов медицинских анализов в течение ближайших двух суток.

    Медицинские службы ближневосточного государства обследуют первого человека, у которого могут диагностировать лихорадку Эбола, передает РИА «Новости». На данный момент официального подтверждения наличия смертельного диагноза нет.

    «Человек с подозрением на заболевание вирусом Эбола находится в условиях изоляции и получает лечение в соответствии с установленными профессиональными протоколами для борьбы с высоко опасными инфекционными заболеваниями», – заявили в ведомстве. Там подчеркнули, что пока речь идет исключительно о подозрении, а подтвержденных случаев в стране не выявлено.

    Окончательные результаты обследования станут известны в течение 48 часов.

    Ранее Всемирная организация здравоохранения признала текущую вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, оценив риск регионального распространения инфекции как высокий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило 800. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о 900 предполагаемых заболевших в конголезской провинции Итури.

    Роспотребнадзор порекомендовал российским туристам строго соблюдать правила личной гигиены в африканских странах.

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    21 июня 2026, 01:16 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил об утрате логистики ВСУ под Константиновкой

    Марочко: ВСУ понесли серьезные логистических потери под Константиновкой

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска нарушили логистику ВСУ, значительно ограничив доставку оружия и боеприпасов в Константиновку ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Логистика противника очень серьезно пострадала в Константиновке. Об этом, кстати, не стесняются говорить даже некоторые медийные украинские пропагандисты, которые бьют тревогу по поводу Константиновки, поскольку все очень и очень плохо», – заявил он ТАСС.

    Марочко пояснил, что ВСУ не могут доставлять туда ни оружие, ни боеприпасы, ни проводить ротационные мероприятия или восполнять потери.

    «Все это происходит очень малыми дозами. Действительно, это ослабляет противника», – сказал он.

    По его словам, Киев пытается использовать беспилотники и роботизированные комплексы для обеспечения своих солдат в городе. Но подразделения армии России серьезно продвинулись у Константиновки, взяв под контроль большую часть населенного пункта.

    В настоящее время штурмовые отряды Южной группировки войск ведут уличные бои,  российские силы контролируют восточную часть города и вышли на северо-восточные окраины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые группы ВС России за сутки освободили 94 здания в Константиновке. Бойцы Южной группировки уничтожили два пункта управления беспилотниками под Константиновкой. Комдив сообщил о перерезанной трассе снабжения ВСУ под Константиновкой.

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    20 июня 2026, 18:47 • Новости дня
    Минздрав Ливана: Число жертв израильских атак превысило 4 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    С начала военной эскалации из-за интенсивных бомбардировок Ливана погибли более 4 тыс. человек, еще свыше 12 тыс. местных жителей получили ранения.

    Интенсивные удары израильских ВВС по позициям шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана привели за сутки к гибели 77 человек, передает ТАСС. По данным Министерства здравоохранения республики, еще 120 граждан получили ранения.

    «Общее число ливанцев, убитых с начала военной эскалации 2 марта, достигло 4057, раненых – 12 121», – указывается в сводке ведомства, опубликованной в социальной сети X. В городе Набатия и его окрестностях спасатели продолжают разборку завалов после израильских бомбардировок.

    В ведомстве ожидают, что число погибших и пострадавших может возрасти. В свою очередь, пресс-служба ливанской армии сообщила, что в результате атаки израильского беспилотника в районе Кфар-Румман погиб один военнослужащий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 июня Минздрав Ливана подтвердил гибель 3756 человек от израильских ударов. На следующий день израильская авиация атаковала южный пригород Бейрута.

    В начале мая количество жертв конфликта достигло 2659 человек.

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