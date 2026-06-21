Минобороны Тайваня зафиксировало полет 21 самолета армии Китая вблизи острова

Tекст: Ольга Иванова

Министерство обороны Тайваня заявило, что в воскресенье был зафиксирован 21 вылет воздушных судов Народно-освободительной армии Китая вблизи острова, передает РИА «Новости».

«Сегодня с 08.10 был зафиксирован 21 вылет различных самолетов Народно-освободительной армии Китая, включая J-16, KJ-500, YY-20», – говорится в заявлении в официальном аккаунте ведомства в соцсети X.

Отмечается, что 19 китайских воздушных судов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Они вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, направляясь в западную часть Тихого океана.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР. Соблюдение принципа «одного Китая» является обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с Пекином. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая вооруженные силы Тайваня зафиксировали вблизи острова девять воздушных судов Китая.

Неделей ранее тайваньские военные обнаружили у своих берегов шесть летательных аппаратов КНР.

В середине мая президент США Дональд Трамп приостановил поставки американского вооружения Тайбэю на 12 млрд долларов.